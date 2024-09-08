تجارة عمان توزع مساعدات غذائية على الأسر الأكثر حاجة بالتعاون مع تكية أم علي



ووقع مذكرة التفاهم عن الغرفة رئيسها خليل الحاج توفيق وعن تكية أم علي مديرها العام سامر بلقر بحضور، النائب الثاني لرئيس الغرفة بهجت حمدان ونائب امين صندوق الغرفة علاء الدين ديرانية.



وحسب بيان لغرفة تجارة عمان اليوم الأحد، تنص مذكرة التفاهم على دعم برامج وأنشطة تكية ام علي من خلال توزيع طرود غذائية لعدد 1428 أسرة محتاجة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة، وذلك بهدف تخفيف أعباء الحياة المعيشية على هذه الأسر.



كما ستتضمن أنشطة الحملة مشاركة عدد من أعضاء غرفة تجارة عمان بفعاليات تطوعية من خلال المساهمة في تعبئة وتوزيع الطرود الغذائية التي سيتم إيصالها للأسر المستفيدة من هذه الحملة.



وقال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق "إن دعمنا لبرنامج الطرود الغذائية لتكية أم علي يعكس التزامنا بالمساهمة الفعالة في تحسين ظروف الحياة للأسر المحتاجة.



واضاف أن تقديم هذه الدفعة من المساعدات ما هي الّا بداية لمراحل أخرى تُخطط الغرفة لتنفيذها بالتعاون مع تكية ام علي، كواجب وطني تجاه أبناء الوطن الأكثر فقراً والأكثر حاجة، ويعكس روح التعاون والتكافل التي نسعى لتعزيزها في المجتمع، ومدى التزامنا ورغبتنا في دعم والمشاركة في النشاطات الإنسانية والخيرية المختلفة وعقد شراكات مع مؤسسات تتمحور أهداف عملها حول مساعدة ودعم أبناء المجتمعات المحلية.



واوضح الحاج توفيق أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم ما هي إلى خطوة جديدة لشراكة مستمرة تهدف إلى تنفيذ عدة نماذج لمبادرات نوعية تستهدف التنمية المحلية المستدامة.



ومن جهته، شكر مدير عام تكية أم علي سامر بلقر غرفة تجارة عمان على دعمهم لتكية أم علي قائلاً" نثمن عالياً دعم والتزام غرفة تجارة عمان تجاه الأسر المكفولة خلال الأعوام السابقة وخلال هذه الحملة والتي ستساهم في تأمين قوت الأسر الأشد فقراً والأكثر حاجة في المملكة، ونشكر الغرفة على هذه الشراكة المثمرة عبر سنوات والتي تسهم بدورها في تحقيق أهدافنا في مكافحة الجوع وتوفير الدعم الغذائي للأسر الأكثر حاجة في المملكة.



وأضاف اننا نؤمن بأن هذه الشراكة ستكون نموذجاً يحتذى به في مجال العمل الخيري مؤكداً على أن تكية أم علي تولي اهتماماً خاصاً لتعزيز آفاق التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص وذلك لإيمانها بضرورة إشراك كافة الجهات في دعم أهداف تكية أم علي وبرامج الدعم الغذائي المستدام فيها."



وتقوم تكية أم علي حالياً بتوفير الدعم الغذائي المستدام لـِ 20,000 أسرة محتاجة ومعتمدة تقع تحت خط الفقر الغذائي في 12 محافظة في المملكة، من خلال الطرود الغذائية الشهرية والتي تحتوي على 20 مادة غذائية تفي بمتطلبات الأسرة التغذوية شهرياً وعلى مدار العام.