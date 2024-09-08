الوعد الكاذب لضربات أوكرانيا العميقة داخل روسيا‏

MENAFN - Alghad Newspaper) ستيفن بيدل*‏‏ ‏‏- (فورين أفيرز) 28/8/2024

‏‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة‏



‏منذ أن أطلقت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا في شباط (فبراير) 2022، زودت الولايات المتحدة كييف بمساعدات عسكرية كثيفة. لكن هذه المساعدات ظلت خاضعة منذ فترة طويلة لمجموعة من القيود. ويتعلق بعضها بنوع المعدات المقدمة، مثل القيود المفروضة على شحنات القذائف أو الطائرات بعيدة المدى. وتقيد أخرى الطريقة التي تُستخدم بها الأسلحة الأميركية. وقد صممت واشنطن العديد من هذه القيود للحد من قدرة أوكرانيا على ضرب أهداف بعيدة خلف الجبهة، خوفًا من أن تكون الضربات العميقة تصعيدية بشكل لا مبرر له.‏

‏وكان هذا الموقف موضوعًا للجدل. يجادل كل من المسؤولين الأوكرانيين والنقاد الخارجيين بأن إدارة بايدن تبالغ في تقدير خطر حدوث تصعيد روسي، وتحرم كييف من دون داع من القدرات العسكرية الحيوية. ولكن، من المهم قبل إجراء تقييم، النظر في قيمة الضربات العميقة عسكرياً بالنسبة لأوكرانيا -كيف، إذا كان هذا ليحدث ابتداءً، سيتغير تشخيص الحرب إذا رفعت الولايات المتحدة قيودها وحصلت أوكرانيا على القدرات اللازمة. عندها فقط سيكون من الممكن الحكم على ما إذا كانت الفوائد العسكرية للضربات العميق تستحق المخاطرة التصعيدية.‏

‏من منظور عسكري بحت، القيود لا تساعد على الإطلاق. وسيكون من شأن إعطاء أوكرانيا الوسائل والإذن لشن هجمات في عمق الأراضي التي تسيطر عليها روسيا أن يحسن بالتأكيد القوة القتالية الأوكرانية. ولكن، من غير المرجح أن يكون الفارق حاسمًا. لتحقيق تأثير يغير قواعد اللعبة، سوف تحتاج أوكرانيا إلى الجمع بين هذه الضربات والمناورة البرية المنسقة بإحكام على نطاق لم تتمكن قواتها من إتقانه حتى الآن في هذه الحرب. وإلا فإن الفوائد الإضافية التي يمكن أن تجنيها أوكرانيا من امتلاك قدرة توجيه الضربات العميقة ربما لن تكون كافية لتحويل وجهة الحرب.‏

تشكيل ساحة المعركة‏

‏كان الصراع في أوكرانيا حرب استنزاف لأكثر من عام الآن. وقد تبنى الجانبان نوع الدفاعات العميقة والمعدة جيدًا التي ثبت ‏‏تاريخيا‏‏ً أن من الصعب للغاية اختراقها. وما يزال من الممكن تحقيق تقدم، خاصة بالنسبة للروس المتفوقين عددياً، لكن التقدم بطيء ومكلف في كل من الأرواح والعتاد. وسوف تحتاج أوكرانيا إلى أكثر من مجرد تحسينات متواضعة في القدرة للتغلب على الدفاعات الروسية وتحويل حرب المواقع الحالية إلى حرب مناورة، حيث يمكن كسب الأرض بسرعة، بتكلفة مقبولة، وعلى نطاق واسع.‏

‏يوضح التقدم الأخير الذي أحرزته أوكرانيا في منطقة كورسك الروسية صعوبة تحويل مجرى الحرب. فقد هاجمت أوكرانيا قسما سيئ الإعداد بشكل غير عادي من الجبهة الروسية، مما مكن القوات الأوكرانية من الاستيلاء على الأرض بسرعة. ولكن، مع وصول الاحتياطيات الروسية، تباطأ التقدم الأوكراني، ويبدو من غير المرجح أن تحقق أوكرانيا أي اختراق كبير. وقد يعزز الاستيلاء المتواضع على أراضٍ روسية موقف أوكرانيا التفاوضي في المفاوضات، أو يخفف من الضغط الروسي على الدفاعات الأوكرانية في دونباس، أو يضعف الرئيس الروسي فلاديمير بوتن سياسياً، لكنّ من غير المرجح أن يغير هذا التقدم الصورة العسكرية العامة بقدر يُعتد به.

‏ثمة العديد من الطرق التي يمكن من خلالها أن تغير قدرة أوكرانية أكبر على توجيه الضربة العميقة، من حيث المبدأ، مسار الحرب. ستكون كييف قادرة على ضرب أهداف لوجستية وقيادية بعيدة، أو قواعد جوية أو بحرية روسية، أو مناطق تجميع للقوات البرية، أو مصانع الأسلحة أو البنية التحتية الداعمة، أو صناعة الطاقة المدنية، أو مراكز السيطرة السياسية الروسية، مثل الكرملين. وسيكون من شأن ضرب مثل هذه الأهداف -أو التهديد بضربها- أن يقلل من كفاءة الهجمات الروسية، ويضعف قدرتها الدفاعية، ويجعل العمل العسكري أقل استدامة على المدى الطويل، ويزيد من تكاليف الحرب بالنسبة لبوتين وطبقة القيادة الروسية.‏

‏ومع ذلك، ثمة سبب للتساؤل عن مدى أهمية أي من هذه الآثار. كبداية، تتسم أنظمة الضرب العميق بأنها باهظة الثمن. لا يمكن للطائرات من دون طيار الرخيصة أن تطير مئات الأميال للوصول إلى أهداف بعيدة. بدلاً من ذلك، تتطلب هذه القدرة أسلحة أكبر حجمًا وأكثر تطورًا وأعلى تكلفة. وتبقى المساعدات الأميركية لأوكرانيا محدودة بسبب الحدود القصوى الصارمة للإنفاق، مما يجعل من المستحيل توفير مثل هذه الأنظمة من دون تقليص أنواع أخرى من المخصصات. على سبيل المثال، سوف يلتهم أسطول مكون من 36 طائرة مقاتلة أميركية من طراز (أف-16) نحو 3 مليارات دولار من أصل 60 مليار دولار مخصصة لأوكرانيا في أحدث فاتورة مساعدات.‏

‏إذا أنتجت هذه الأنظمة باهظة الثمن نتائج غير متناسبة، فقد تكون تكلفتها تستحق العناء. لكن ضرب الأهداف البعيدة يتطلب توجيها دقيقًا -وهي تقنية تظل عرضة للتدابير المضادة. وكما حدث، عندما أدخل أحد الطرفين قدرات جديدة خلال هذه الحرب، ‏‏استجاب‏‏ الجانب الآخر بسرعة من خلال نشر تدابير تقنية مضادة وتعديلات عملياتية. وعلى الرغم من أن الأسلحة الدقيقة باهظة الثمن مثل صاروخ "هيمارس" HIMARS أو قذيفة المدفعية الموجهة "إكساليبور" Excalibur كانت فعالة للغاية عندما بدأت القوات الأوكرانية في استخدامها لأول مرة، على سبيل المثال، فإنها فقدت الكثير من فعاليتها في غضون أسابيع قليلة فقط مع تكيف القوات الروسية.‏

‏وسوف تكون للضربات العميقة نافذة فرصة قصيرة مماثلة يمكن أن تحدث فرقاً حقيقياً. سوف تحتاج أوكرانيا إلى نشر قدراتها الجديدة على نطاق واسع ودفعة واحدة، ودمجها في أعمال المناورة البرية لاختراق الخطوط الروسية. ووفقًا للعقيدة العسكرية الأميركية، فإن الضربات العميقة "ستشكل ساحة المعركة" من خلال قطع الدعم مؤقتًا عن جبهات العدو الرئيسية، مما يصنع فرصة لضرب تلك الجبهات بقوات برية وجوية مركزة قبل أن يتمكن العدو من التعافي والرد.‏

‏لكن تنفيذ كل هذا هو أبعد ما يكون عن السهولة. في الهجوم الذي شنه في صيف العام 2023، لم يظهر الجيش الأوكراني أي قدرة على تنسيق قواته وفق أي شيء يشبه النطاق المطلوب لتحقيق اختراق حاسم. ومن شأن الأسلحة الأطول مدى أن تجعل هذا التنسيق أكثر تعقيدًا. في العام 2023، جادل القادة الأوكرانيون بأن المزامنة على نطاق واسع كانت مستحيلة لدى محاربة عدو بمسيّرات متطورة ومدفعية حديثة. واعتقد العديد من الضباط الأميركيين أن المشكلة تكمن في عدم كفاية التدريب الأوكراني. وفي كلتا الحالتين، لا يوجد سبب وجيه لتوقع أن يكون التكامل الديناميكي واسع النطاق بين الضربات العميقة والقتال المباشر أكثر جدوى بالنسبة لأوكرانيا الآن مما كانت عليه النسخة الأبسط قبل عام. ومع ذلك، من دون مثل هذه العملية، فإن عددًا صغيرًا من أنظمة الضربات العميقة باهظة الثمن ستستهلك حصة كبيرة من ميزانية المساعدات الأميركية مقابل زيادة هامشية في قدرة أوكرانيا على إلحاق خسائر في حرب المواقع.‏

قصف إستراتيجي

‏ليست مزامنة عمل القوات البرية هي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تعيد بها الضربات العميقة تشكيل الحرب. وبدلاً من استهداف القوات العسكرية الروسية بشكل مباشر، يمكن لأوكرانيا استخدام هذه القدرات لاستهداف الصناعات الروسية الداعمة للحرب، مثل تصنيع الدبابات والذخيرة؛ ومصافي النفط ومحطات الطاقة وأجزاء أخرى من البنية التحتية للطاقة في البلاد؛ أو مراكز السيطرة السياسية. وسيكون الهدف إما تقويض قدرة روسيا على إدامة مجهودها الحربي أو استنزاف إرادتها للقيام بذلك.‏

‏مع ذلك، فإن السجل التاريخي لمثل هذا النوع من الاستهداف ليس مشجعًا. في الحرب العالمية الثانية، شنت قوات الحلفاء حملات قصف ضخمة لتدمير المدن والمواقع الصناعية الألمانية واليابانية. وضربت القوات الأميركية مرارًا وتكرارًا المدن والبنية التحتية الكورية الشمالية في الحرب الكورية، والمدن الفيتنامية الشمالية والبنية التحتية في حرب فيتنام. ولم تكسر الضربات أبدًا عزم البلد المستهدف. ربما كان القصف الذري لهيروشيما وناغازاكي حاسمًا في دفع اليابان إلى الاستسلام في العام 1945، ولكن لا أحد يقترح شن هجوم نووي على المدن الروسية اليوم.‏

‏ولم تكن حملات القصف الدقيق الأحدث والأصغر حجمًا أفضل حالاً بكثير. وقد نفذت الولايات المتحدة وحلفاؤها مثل هذه العمليات في العراق في العامين 1991 و2003، وصربيا في العام 1999، وأفغانستان في العام 2001، وليبيا في العام 2011. كما ضرب العراق وإيران مدن بعضهما بعضا خلال الحرب العراقية الإيرانية 1980-1988. وشنت روسيا حملة قصف استراتيجية ضد المدن الأوكرانية والبنية التحتية للطاقة منذ شتاء 2022-2023. ولم تكن النتائج واعدة في أي من هذه الحالات. إذا كان ثمة شيء، فقد عززت هجمات روسيا على نظام الطاقة الأوكراني الإرادة الأوكرانية للقتال. وفي أفغانستان والعراق وليبيا أيضًا، فشل القصف الاستراتيجي في الحصول على تنازلات؛ وتطلب الأمر توليفات متزامنة من القتال الجوي والبري لتأمين أهداف الحرب الغربية. وساعدت تهديدات العراق بمهاجمة المدن الإيرانية بالأسلحة الكيميائية في دفع إيران إلى قبول وقف إطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة في العام 1988، لكن الحرب الكيميائية ضد روسيا ليست مطروحة على الطاولة اليوم. والأدلة مختلطة في حالة صربيا في العام 1999. فقد وافق الزعيم الصربي، سلوبودان ميلوسيفيتش، على معظم مطالب حلف شمال الأطلسي بعد حملة قصف استمرت شهورًا، لكن من الصعب ‏‏فصل‏‏ آثار القصف عن آثار سنوات من العقوبات التي ألحقت خسائر فادحة بالاقتصاد الصربي مقارنة بالقصف. وبذلك، فإن عقودًا من التاريخ لا تقدم أساسًا يذكر للثقة في أن أوكرانيا ستكون قادرة على كسر إرادة روسيا في القتال بحملة قصف متواضعة.‏

‏يعتبر بعض المحللين أن النتيجة الأكثر فائدة للقصف الاستراتيجي هي قدرته على تحويل الجهد العسكري للعدو بعيدًا عن الحرب البرية وإلى الدفاع الجوي، أو قدرته على تدمير إنتاج أسلحة العدو، وبالتالي إضعاف قواته الميدانية. لكن القيام بأي منهما على نطاق واسع بما يكفي هو مهمة ضخمة. خلال الحرب العالمية الثانية، استخدمت قوى الحلفاء أكثر من 710.000 طائرة لإسقاط أكثر من مليوني طن من القنابل على ألمانيا على مدى ثلاث سنوات ونصف -واستمر إنتاج الأسلحة الألمانية في الارتفاع بين كانون الثاني (يناير) 1942 وتموز (يوليو) 1944. ولم يكن سوى في الأشهر الأخيرة من الحرب فقط، بعد تدمير القوات الجوية الألمانية إلى حد كبير، حين أدت هذه الحملة الهائلة إلى شل القوات البرية الألمانية. وحتى مع الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، فإن أي تزويد معقول بالأسلحة الغربية اليوم لن يمكِّن أوكرانيا من تنفيذ حملة تمكن مقارنتها حتى عن بعد من حيث النطاق. وإذا فعلت ذلك بطريقة أو بأخرى، فإن لدى روسيا إمكانية الوصول إلى الأسلحة والمعدات الأجنبية -من باب الكياسة من دول مثل كوريا الشمالية والصين- والتي ستبقى بعيدة عن متناول الضربات الأوكرانية.‏

تقييم المخاطر‏

‏بطبيعة الحال، سيكون من شأن توجيه ضربات عميقة أكثر شمولاً أن يساعد أوكرانيا. قد يساعد تدمير المصانع أو البنية التحتية داخل روسيا في رفع الروح المعنوية الأوكرانية، على سبيل المثال، كما فعلت غارة جوية أميركية صغيرة ضد طوكيو في العام 1942 لمعنويات الأميركيين في الحرب العالمية الثانية. ولكن الآن، كما كان الحال آنذاك، لن تغير هذه القدرة الوضع العسكري على الأرض.‏

‏مع أخذ هذا كله في الاعتبار، ينبغي لشركاء كييف الآن أن يتساءلوا عما إذا كانت الفوائد العسكرية المتواضعة لهذا التحول تستحق المخاطرة التصعيدية. سوف تعتمد الإجابة عن التقييمات لاحتمال توسيع الصراع، وعلى مدى تحمل الحكومات والجماهير الغربية للمخاطر. والعنصر الأخير هو في نهاية المطاف حكم قيمي. لا يمكن للتحليل العسكري وحده أن يملي أين يتم رسم خط النهاية. وكل ما يمكن أن يفعله هو التنبؤ بعواقب القرارات السياسية في ساحة المعركة. وإذا رفع الغرب قيوده المفروضة على قدرة أوكرانيا على توجيه الضربات العميقة، فمن غير المرجح أن تشمل العواقب تغييرًا حاسمًا في مسار الحرب.‏



‏*ستيفن بيدل‏‏ Stephen Biddle: أستاذ الشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا، وزميل أول مساعد لسياسة الدفاع في "مجلس العلاقات الخارجية". وهو مؤلف ‏‏كتاب "القوة العسكرية: شرح النصر والهزيمة في المعركة الحديثة" Military Power: Explaining Victory and Defeat in Modern Battle.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: The False Promise of Ukraine's Deep Strikes Into Russia