الوعد الكاذب لضربات أوكرانيا العميقة داخل روسيا‏

ستيفن بيدل*‏‏ ‏‏- (فورين أفيرز) 28/8/2024

‏‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة‏



‏منذ أن أطلقت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا في شباط (فبراير) 2022، زودت الولايات المتحدة كييف بمساعدات عسكرية كثيفة. لكن هذه المساعدات ظلت خاضعة منذ فترة طويلة لمجموعة من القيود. ويتعلق بعضها بنوع المعدات المقدمة، مثل القيود المفروضة على شحنات القذائف أو الطائرات بعيدة المدى. وتقيد أخرى الطريقة التي تُستخدم بها الأسلحة الأميركية. وقد صممت واشنطن العديد من هذه القيود للحد من قدرة أوكرانيا على ضرب أهداف بعيدة خلف الجبهة، خوفًا من أن تكون الضربات العميقة تصعيدية بشكل لا مبرر له.‏

‏وكان هذا الموقف موضوعًا للجدل. يجادل كل من المسؤولين الأوكرانيين والنقاد الخارجيين بأن إدارة بايدن تبالغ في تقدير خطر حدوث تصعيد روسي، وتحرم كييف من دون داع من القدرات العسكرية الحيوية. ولكن، من المهم قبل إجراء تقييم، النظر في قيمة الضربات العميقة عسكرياً بالنسبة لأوكرانيا -كيف، إذا كان هذا ليحدث ابتداءً، سيتغير تشخيص الحرب إذا رفعت الولايات المتحدة قيودها وحصلت أوكرانيا على القدرات اللازمة. عندها فقط سيكون من الممكن الحكم على ما إذا كانت الفوائد العسكرية للضربات العميق تستحق المخاطرة التصعيدية.‏

‏من منظور عسكري بحت، القيود لا تساعد على الإطلاق. وسيكون من شأن إعطاء أوكرانيا الوسائل والإذن لشن هجمات في عمق الأراضي التي تسيطر عليها روسيا أن يحسن بالتأكيد القوة القتالية الأوكرانية. ولكن، من غير المرجح أن يكون الفارق حاسمًا. لتحقيق تأثير يغير قواعد اللعبة، سوف تحتاج أوكرانيا إلى الجمع بين هذه الضربات والمناورة البرية المنسقة بإحكام على نطاق لم تتمكن قواتها من إتقانه حتى الآن في هذه الحرب. وإلا فإن الفوائد الإضافية التي يمكن أن تجنيها أوكرانيا من امتلاك قدرة توجيه الضربات العميقة ربما لن تكون كافية لتحويل وجهة الحرب.‏

تشكيل ساحة المعركة‏

‏كان الصراع في أوكرانيا حرب استنزاف لأكثر من عام الآن. وقد تبنى الجانبان نوع الدفاعات العميقة والمعدة جيدًا التي ثبت ‏‏تاريخيا‏‏ً أن من الصعب للغاية اختراقها. وما يزال من الممكن تحقيق تقدم، خاصة بالنسبة للروس المتفوقين عددياً، لكن التقدم بطيء ومكلف في كل من الأرواح والعتاد. وسوف تحتاج أوكرانيا إلى أكثر من مجرد تحسينات متواضعة في القدرة للتغلب على الدفاعات الروسية وتحويل حرب المواقع الحالية إلى حرب مناورة، حيث يمكن كسب الأرض بسرعة، بتكلفة مقبولة، وعلى نطاق واسع.‏

‏يوضح التقدم الأخير الذي أحرزته أوكرانيا في منطقة كورسك الروسية صعوبة تحويل مجرى الحرب. فقد هاجمت أوكرانيا قسما سيئ الإعداد بشكل غير عادي من الجبهة الروسية، مما مكن القوات الأوكرانية من الاستيلاء على الأرض بسرعة. ولكن، مع وصول الاحتياطيات الروسية، تباطأ التقدم الأوكراني، ويبدو من غير المرجح أن تحقق أوكرانيا أي اختراق كبير. وقد يعزز الاستيلاء المتواضع على أراضٍ روسية موقف أوكرانيا التفاوضي في المفاوضات، أو يخفف من الضغط الروسي على الدفاعات الأوكرانية في دونباس، أو يضعف الرئيس الروسي فلاديمير بوتن سياسياً، لكنّ من غير المرجح أن يغير هذا التقدم الصورة العسكرية العامة بقدر يُعتد به.

‏ثمة العديد من الطرق التي يمكن من خلالها أن تغير قدرة أوكرانية أكبر على توجيه الضربة العميقة، من حيث المبدأ، مسار الحرب. ستكون كييف قادرة على ضرب أهداف لوجستية وقيادية بعيدة، أو قواعد جوية أو بحرية روسية، أو مناطق تجميع للقوات البرية، أو مصانع الأسلحة أو البنية التحتية الداعمة، أو صناعة الطاقة المدنية، أو مراكز السيطرة السياسية الروسية، مثل الكرملين. وسيكون من شأن ضرب مثل هذه الأهداف -أو التهديد بضربها- أن يقلل من كفاءة الهجمات الروسية، ويضعف قدرتها الدفاعية، ويجعل العمل العسكري أقل استدامة على المدى الطويل، ويزيد من تكاليف الحرب بالنسبة لبوتين وطبقة القيادة الروسية.‏

‏ومع ذلك، ثمة سبب للتساؤل عن مدى أهمية أي من هذه الآثار. كبداية، تتسم أنظمة الضرب العميق بأنها باهظة الثمن. لا يمكن للطائرات من دون طيار الرخيصة أن تطير مئات الأميال للوصول إلى أهداف بعيدة. بدلاً من ذلك، تتطلب هذه القدرة أسلحة أكبر حجمًا وأكثر تطورًا وأعلى تكلفة. وتبقى المساعدات الأميركية لأوكرانيا محدودة بسبب الحدود القصوى الصارمة للإنفاق، مما يجعل من المستحيل توفير مثل هذه الأنظمة من دون تقليص أنواع أخرى من المخصصات. على سبيل المثال، سوف يلتهم أسطول مكون من 36 طائرة مقاتلة أميركية من طراز (أف-16) نحو 3 مليارات دولار من أصل 60 مليار دولار مخصصة لأوكرانيا في أحدث فاتورة مساعدات.‏

‏إذا أنتجت هذه الأنظمة باهظة الثمن نتائج غير متناسبة، فقد تكون تكلفتها تستحق العناء. لكن ضرب الأهداف البعيدة يتطلب توجيها دقيقًا -وهي تقنية تظل عرضة للتدابير المضادة. وكما حدث، عندما أدخل أحد الطرفين قدرات جديدة خلال هذه الحرب، ‏‏استجاب‏‏ الجانب الآخر بسرعة من خلال نشر تدابير تقنية مضادة وتعديلات عملياتية. وعلى الرغم من أن الأسلحة الدقيقة باهظة الثمن مثل صاروخ "هيمارس" HIMARS أو قذيفة المدفعية الموجهة "إكساليبور" Excalibur كانت فعالة للغاية عندما بدأت القوات الأوكرانية في استخدامها لأول مرة، على سبيل المثال، فإنها فقدت الكثير من فعاليتها في غضون أسابيع قليلة فقط مع تكيف القوات الروسية.‏

‏وسوف تكون للضربات العميقة نافذة فرصة قصيرة مماثلة يمكن أن تحدث فرقاً حقيقياً. سوف تحتاج أوكرانيا إلى نشر قدراتها الجديدة على نطاق واسع ودفعة واحدة، ودمجها في أعمال المناورة البرية لاختراق الخطوط الروسية. ووفقًا للعقيدة العسكرية الأميركية، فإن الضربات العميقة "ستشكل ساحة المعركة" من خلال قطع الدعم مؤقتًا عن جبهات العدو الرئيسية، مما يصنع فرصة لضرب تلك الجبهات بقوات برية وجوية مركزة قبل أن يتمكن العدو من التعافي والرد.‏

‏لكن تنفيذ كل هذا هو أبعد ما يكون عن السهولة. في الهجوم الذي شنه في صيف العام 2023، لم يظهر الجيش الأوكراني أي قدرة على تنسيق قواته وفق أي شيء يشبه النطاق المطلوب لتحقيق اختراق حاسم. ومن شأن الأسلحة الأطول مدى أن تجعل هذا التنسيق أكثر تعقيدًا. في العام 2023، جادل القادة الأوكرانيون بأن المزامنة على نطاق واسع كانت مستحيلة لدى محاربة عدو بمسيّرات متطورة ومدفعية حديثة. واعتقد العديد من الضباط الأميركيين أن المشكلة تكمن في عدم كفاية التدريب الأوكراني. وفي كلتا الحالتين، لا يوجد سبب وجيه لتوقع أن يكون التكامل الديناميكي واسع النطاق بين الضربات العميقة والقتال المباشر أكثر جدوى بالنسبة لأوكرانيا الآن مما كانت عليه النسخة الأبسط قبل عام. ومع ذلك، من دون مثل هذه العملية، فإن عددًا صغيرًا من أنظمة الضربات العميقة باهظة الثمن ستستهلك حصة كبيرة من ميزانية المساعدات الأميركية مقابل زيادة هامشية في قدرة أوكرانيا على إلحاق خسائر في حرب المواقع.‏

قصف إستراتيجي

‏ليست مزامنة عمل القوات البرية هي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تعيد بها الضربات العميقة تشكيل الحرب. وبدلاً من استهداف القوات العسكرية الروسية بشكل مباشر، يمكن لأوكرانيا استخدام هذه القدرات لاستهداف الصناعات الروسية الداعمة للحرب، مثل تصنيع الدبابات والذخيرة؛ ومصافي النفط ومحطات الطاقة وأجزاء أخرى من البنية التحتية للطاقة في البلاد؛ أو مراكز السيطرة السياسية. وسيكون الهدف إما تقويض قدرة روسيا على إدامة مجهودها الحربي أو استنزاف إرادتها للقيام بذلك.‏

‏مع ذلك، فإن السجل التاريخي لمثل هذا النوع من الاستهداف ليس مشجعًا. في الحرب العالمية الثانية، شنت قوات الحلفاء حملات قصف ضخمة لتدمير المدن والمواقع الصناعية الألمانية واليابانية. وضربت القوات الأميركية مرارًا وتكرارًا المدن والبنية التحتية الكورية الشمالية في الحرب الكورية، والمدن الفيتنامية الشمالية والبنية التحتية في حرب فيتنام. ولم تكسر الضربات أبدًا عزم البلد المستهدف. ربما كان القصف الذري لهيروشيما وناغازاكي حاسمًا في دفع اليابان إلى الاستسلام في العام 1945، ولكن لا أحد يقترح شن هجوم نووي على المدن الروسية اليوم.‏

‏ولم تكن حملات القصف الدقيق الأحدث والأصغر حجمًا أفضل حالاً بكثير. وقد نفذت الولايات المتحدة وحلفاؤها مثل هذه العمليات في العراق في العامين 1991 و2003، وصربيا في العام 1999، وأفغانستان في العام 2001، وليبيا في العام 2011. كما ضرب العراق وإيران مدن بعضهما بعضا خلال الحرب العراقية الإيرانية 1980-1988. وشنت روسيا حملة قصف استراتيجية ضد المدن الأوكرانية والبنية التحتية للطاقة منذ شتاء 2022-2023. ولم تكن النتائج واعدة في أي من هذه الحالات. إذا كان ثمة شيء، فقد عززت هجمات روسيا على نظام الطاقة الأوكراني الإرادة الأوكرانية للقتال. وفي أفغانستان والعراق وليبيا أيضًا، فشل القصف الاستراتيجي في الحصول على تنازلات؛ وتطلب الأمر توليفات متزامنة من القتال الجوي والبري لتأمين أهداف الحرب الغربية. وساعدت تهديدات العراق بمهاجمة المدن الإيرانية بالأسلحة الكيميائية في دفع إيران إلى قبول وقف إطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة في العام 1988، لكن الحرب الكيميائية ضد روسيا ليست مطروحة على الطاولة اليوم. والأدلة مختلطة في حالة صربيا في العام 1999. فقد وافق الزعيم الصربي، سلوبودان ميلوسيفيتش، على معظم مطالب حلف شمال الأطلسي بعد حملة قصف استمرت شهورًا، لكن من الصعب ‏‏فصل‏‏ آثار القصف عن آثار سنوات من العقوبات التي ألحقت خسائر فادحة بالاقتصاد الصربي مقارنة بالقصف. وبذلك، فإن عقودًا من التاريخ لا تقدم أساسًا يذكر للثقة في أن أوكرانيا ستكون قادرة على كسر إرادة روسيا في القتال بحملة قصف متواضعة.‏

‏يعتبر بعض المحللين أن النتيجة الأكثر فائدة للقصف الاستراتيجي هي قدرته على تحويل الجهد العسكري للعدو بعيدًا عن الحرب البرية وإلى الدفاع الجوي، أو قدرته على تدمير إنتاج أسلحة العدو، وبالتالي إضعاف قواته الميدانية. لكن القيام بأي منهما على نطاق واسع بما يكفي هو مهمة ضخمة. خلال الحرب العالمية الثانية، استخدمت قوى الحلفاء أكثر من 710.000 طائرة لإسقاط أكثر من مليوني طن من القنابل على ألمانيا على مدى ثلاث سنوات ونصف -واستمر إنتاج الأسلحة الألمانية في الارتفاع بين كانون الثاني (يناير) 1942 وتموز (يوليو) 1944. ولم يكن سوى في الأشهر الأخيرة من الحرب فقط، بعد تدمير القوات الجوية الألمانية إلى حد كبير، حين أدت هذه الحملة الهائلة إلى شل القوات البرية الألمانية. وحتى مع الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، فإن أي تزويد معقول بالأسلحة الغربية اليوم لن يمكِّن أوكرانيا من تنفيذ حملة تمكن مقارنتها حتى عن بعد من حيث النطاق. وإذا فعلت ذلك بطريقة أو بأخرى، فإن لدى روسيا إمكانية الوصول إلى الأسلحة والمعدات الأجنبية -من باب الكياسة من دول مثل كوريا الشمالية والصين- والتي ستبقى بعيدة عن متناول الضربات الأوكرانية.‏

تقييم المخاطر‏

‏بطبيعة الحال، سيكون من شأن توجيه ضربات عميقة أكثر شمولاً أن يساعد أوكرانيا. قد يساعد تدمير المصانع أو البنية التحتية داخل روسيا في رفع الروح المعنوية الأوكرانية، على سبيل المثال، كما فعلت غارة جوية أميركية صغيرة ضد طوكيو في العام 1942 لمعنويات الأميركيين في الحرب العالمية الثانية. ولكن الآن، كما كان الحال آنذاك، لن تغير هذه القدرة الوضع العسكري على الأرض.‏

‏مع أخذ هذا كله في الاعتبار، ينبغي لشركاء كييف الآن أن يتساءلوا عما إذا كانت الفوائد العسكرية المتواضعة لهذا التحول تستحق المخاطرة التصعيدية. سوف تعتمد الإجابة عن التقييمات لاحتمال توسيع الصراع، وعلى مدى تحمل الحكومات والجماهير الغربية للمخاطر. والعنصر الأخير هو في نهاية المطاف حكم قيمي. لا يمكن للتحليل العسكري وحده أن يملي أين يتم رسم خط النهاية. وكل ما يمكن أن يفعله هو التنبؤ بعواقب القرارات السياسية في ساحة المعركة. وإذا رفع الغرب قيوده المفروضة على قدرة أوكرانيا على توجيه الضربات العميقة، فمن غير المرجح أن تشمل العواقب تغييرًا حاسمًا في مسار الحرب.‏



‏*ستيفن بيدل‏‏ Stephen Biddle: أستاذ الشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا، وزميل أول مساعد لسياسة الدفاع في "مجلس العلاقات الخارجية". وهو مؤلف ‏‏كتاب "القوة العسكرية: شرح النصر والهزيمة في المعركة الحديثة" Military Power: Explaining Victory and Defeat in Modern Battle.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: The False Promise of Ukraine's Deep Strikes Into Russia