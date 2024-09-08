«دبي سفاري بارك» تستقبل الزوار في موسمها الجديد ابتداءً من 1 أكتوبر

تستعد "دبي سفاري بارك" لاستقبال زوارها في موسمها السادس الذي يبدأ في 1 أكتوبر 2024، حيث أكد القائمون على الحديقة، التابعة لبلدية دبي، أن العمل يجري حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على مجموعة غنية وواسعة التنوع من التجارب والفعاليات والعروض الحصرية التي تتيح الاقتراب من مجموعة كبيرة من الحيوانات والطيور التي من مختلف قارات العالم، ضمن مغامرة استكشافية فريدة وممتعة في عالم الحياة البرية.

وأوضح مسؤولو دبي سفاري بارك أن الموسم الجديد يعد بتقديم تجارب غير مسبوقة تعيد تعريف تجربة معايشة الحياة البرية في قلب دبي، حيث سيتمكن الزوار من داخل الدولة وخارجها، من استكشاف الحديقة إما سيراً على الأقدام أو باستخدام القطار الداخلي الذي يربط بين ست مناطق، تتميز كل منها بطابع فريد، وتوفر جميعها فرصة التفاعل مع مجموعة متنوعة من الحيوانات للتعرف على سلوكها في موائلها الطبيعية التي تحاكيها "دبي سفاري بارك" بصورة مُحكمة.

وتشمل المناطق الست التي تضمها دبي سفاري بارك كلاً من: الوادي، والقرية الأفريقية، وقرية المستكشف، وسفاري الصحراء العربية، والقرية الآسيوية، ومزرعة الأطفال، والتي ترتبط جميعها بقطار داخلي مخصص لخدمة زوار الحديقة، ما يجعل الزيارة تجربة شاملة ومتكاملة.

كذلك، تحرص دبي سفاري بارك على تقديم أنشطة تعليمية وتثقيفية تركز على أهمية رعاية الحيوانات، وتسلّط الضوء على مبادرات الحديقة للحفاظ على الحياة البرية. كما سيتم تقديم العروض الحية هذا الموسم بإشراف فريق من المتخصصين وخبراء الحياة البرية، لاستعراض عجائب مملكة الحيوان، ما يعكس التزام دبي سفاري بارك بتقديم تجربة ممتعة لجميع الزوار ومن مختلف الفئات العمرية تجمع بين الترفيه والتثقيف في آن واحد.

وتحتضن دبي سفاري بارك، الممتدة على مساحة شاسعة تبلغ 119 هكتاراً، أكثر من 3000 حيوان، تمثل 78 نوعاً من الثدييات و50 نوعاً من الزواحف و111 نوعاً من الطيور، ما يؤكد مكانتها كوجهة رئيسية للحياة البرية في دولة الإمارات.

وتواصل الحديقة ترسيخ جاذبيتها كواحدة من أبرز الوجهات لمحبي الحياة البرية، من خلال تقديم تجارب على قدر رفيع من التميز تتيح للزوار استكشاف بيئات واسعة تحاكي المواطن الطبيعية الأصلية لهذه الحيوانات، بالإضافة إلى ذلك، توفر الحديقة فرصاً للتفاعل مع مجموعة متنوعة من الحيوانات في وجود مشرفي دبي سفاري بارك ، وذلك ضمن بيئات صُممت بعناية فائقة لتلبية الاحتياجات البيئية والسلوكية لكل نوع.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد الزرعوني، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي: "نفخر بتقديم تجربة مميزة للحياة البرية في دبي، حيث يمكن للزوار من جميع الأعمار التفاعل مع الحيوانات بطريقة تجمع بين المتعة والتعليم لغرس قيم احترام البيئة ومختلف مكوناتها. فدبي سفاري بارك ليست مجرد وجهة لتجارب لا تُنسى وحسب، بل هي أيضاً رمز للسياحة المسؤولة والمحافظة على الحياة البرية".

وأضاف قائلاً: "يمثل انطلاق الموسم الجديد خطوة محورية في تعزيز السياحة البيئية، بما يوفره من فرصة استثنائية للزوار لاكتشاف الحياة البرية عبر تجارب مبتكرة وغير مسبوقة في المنطقة، وهي تجارب تجمع بين الترفيه والتعليم والوعي البيئي، ما يعزز مكانة دبي كوجهة رائدة في هذا المجال".

وسيتم الإعلان عن المزيد من التجارب والمرافق الجديدة والمميزة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث يمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول حجز التذاكر والفعاليات والبرامج المختلفة التي تستضيفها الحديقة، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني ، أو متابعة حسابات دبي سفاري بارك على وسائل التواصل الاجتماعي.

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