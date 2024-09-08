النائب العام يصدر قرارا بنقل رؤساء نيابة إلى النيابة الكلية

القرار يعد سابقة بإلحاق الكويتيين ودخول المرأة بتعيين 4 مديرين من النساء





عبدالكريم أحمد

أصدر النائب العام صباح اليوم، قرارا بنقل رؤساء نيابة إلى النيابة الكلية وبإعادة تشكيل إدارات النيابات الجزئية والتخصصية ومكتب فحص البلاغات والشكاوى.

وذكرت النيابة عبر حسابها في منصة ‏«x»، بأن هذا القرار يعد سابقة في تاريخ النيابة العامة بإلحاق أول أعضاء من النيابة العامة الكويتيين للعمل في النيابة الكلية، وبدخول المرأة ضمن تشكيل إدارات النيابات بتعيين أربعة مديرين من النساء.

وفيما يلي أسماء أعضاء النيابة العامة المشمولين بهذا القرار:

عبدالله عبدالعزيز راشد الملا محمد - رئيس نيابة بالنيابة الكلية

طلال عبدالعزيز عبدالمحسن الفهد - رئيس نيابة بالنيابة الكلية

محمد عبدالعزيز محمد الفريح - رئيس نيابة بالنيابة الكلية

محمد سعود أحمد الدوسري - رئيس نيابة بالنيابة الكلية

طلال عادل سعود العبدالرزاق - رئيس نيابة بالنيابة الكلية

نيابتا العاصمة ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وسوق المال

محمد صلاح عبدالله العلي - مديرا للنيابة

مساعد محمد مطلق الشمري - نائبا للمدير

محمد خالد مبارك الوهيب - نائبا للمدير

نيابة الفروانية

منوه عبدالرحمن محمد العثمان - مديرا للنيابة

خالد عبدالله جاسر الجاسر - نائبا للمدير

ضاري ناصر سالم الهويدي - نائبا للمدير

نيابة الجهراء

راشد عبدالله راشد الوهيب مديرا للنيابة

محمد فلاح فهد الهاجري - نائبا للمدير

فهد نايف بندر المطيري - نائبا للمدير

نيابة الشؤون التجارية

إبراهيم جمال ناصر المنيع - مديرا للنيابة

عبدالله خالد جابر الجابر - نائبا للمدير

خالد بدر عبدالعزيز الجريوي - نائبا للمدير

براك ناصر راشد المحارب - نائبا للمدير

نيابة حولي

غنيمة عادل عبدالعزيز الصرعاوي - مديرا للنيابة

حمد عبدالعزيز إبراهيم الربيعة - نائبا للمدير

طلال محمد عبدالله أبوصليب المطيري - نائبا للمدير

نيابتا الأحمدي ومبارك الكبير

طلال يوسف عبدالله الفرج - مديرا للنيابة

ناصر خالد جاسم المسبحي - نائبا للمدير

محمد علي حمود الهاجري - نائبا للمدير

نيابة الأموال العامة ومكافحة غسيل الأموال

ضاري عبداللطيف ثنيان الثنيان - مديرا للنيابة

خالد حسن عبدالكريم العنزي - نائبا للمدير

مشاري محمد أحمد المشاري - نائبا للمدير

نيابة الأحداث

نوف فيصل عبدالله السعيد - مديرا للنيابة

عبدالرحمن ضرار عبدالله الوقيان - نائبا للمدير

عبدالله أحمد عبدالله الصقر - نائبا للمدير