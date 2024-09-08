النائب العام يصدر قرارا بنقل رؤساء نيابة إلى النيابة الكلية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
القرار يعد سابقة بإلحاق الكويتيين ودخول المرأة بتعيين 4 مديرين من النساء
عبدالكريم أحمد
أصدر النائب العام صباح اليوم، قرارا بنقل رؤساء نيابة إلى النيابة الكلية وبإعادة تشكيل إدارات النيابات الجزئية والتخصصية ومكتب فحص البلاغات والشكاوى.
وذكرت النيابة عبر حسابها في منصة «x»، بأن هذا القرار يعد سابقة في تاريخ النيابة العامة بإلحاق أول أعضاء من النيابة العامة الكويتيين للعمل في النيابة الكلية، وبدخول المرأة ضمن تشكيل إدارات النيابات بتعيين أربعة مديرين من النساء.
وفيما يلي أسماء أعضاء النيابة العامة المشمولين بهذا القرار:
عبدالله عبدالعزيز راشد الملا محمد - رئيس نيابة بالنيابة الكلية
طلال عبدالعزيز عبدالمحسن الفهد - رئيس نيابة بالنيابة الكلية
محمد عبدالعزيز محمد الفريح - رئيس نيابة بالنيابة الكلية
محمد سعود أحمد الدوسري - رئيس نيابة بالنيابة الكلية
طلال عادل سعود العبدالرزاق - رئيس نيابة بالنيابة الكلية
نيابتا العاصمة ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وسوق المال
محمد صلاح عبدالله العلي - مديرا للنيابة
مساعد محمد مطلق الشمري - نائبا للمدير
محمد خالد مبارك الوهيب - نائبا للمدير
نيابة الفروانية
منوه عبدالرحمن محمد العثمان - مديرا للنيابة
خالد عبدالله جاسر الجاسر - نائبا للمدير
ضاري ناصر سالم الهويدي - نائبا للمدير
نيابة الجهراء
راشد عبدالله راشد الوهيب مديرا للنيابة
محمد فلاح فهد الهاجري - نائبا للمدير
فهد نايف بندر المطيري - نائبا للمدير
نيابة الشؤون التجارية
إبراهيم جمال ناصر المنيع - مديرا للنيابة
عبدالله خالد جابر الجابر - نائبا للمدير
خالد بدر عبدالعزيز الجريوي - نائبا للمدير
براك ناصر راشد المحارب - نائبا للمدير
نيابة حولي
غنيمة عادل عبدالعزيز الصرعاوي - مديرا للنيابة
حمد عبدالعزيز إبراهيم الربيعة - نائبا للمدير
طلال محمد عبدالله أبوصليب المطيري - نائبا للمدير
نيابتا الأحمدي ومبارك الكبير
طلال يوسف عبدالله الفرج - مديرا للنيابة
ناصر خالد جاسم المسبحي - نائبا للمدير
محمد علي حمود الهاجري - نائبا للمدير
نيابة الأموال العامة ومكافحة غسيل الأموال
ضاري عبداللطيف ثنيان الثنيان - مديرا للنيابة
خالد حسن عبدالكريم العنزي - نائبا للمدير
مشاري محمد أحمد المشاري - نائبا للمدير
نيابة الأحداث
نوف فيصل عبدالله السعيد - مديرا للنيابة
عبدالرحمن ضرار عبدالله الوقيان - نائبا للمدير
عبدالله أحمد عبدالله الصقر - نائبا للمدير
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