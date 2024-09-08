أسعار النفط تتراجع بنسبة 2 بالمئة بعد بيانات وظائف أمريكية أضعف من المتوقع

(MENAFN
) شهدت أسعار النفط انخفاضًا بنسبة 2 بالمئة يوم الجمعة الموافق 6 أيلول، مُنهِيةً الأسبوع بخسائر كبيرة بعد صدور بيانات أظهرت زيادة أضعف من المتوقع في الوظائف في الولايات المتحدة لشهر أغسطس. وقد طغت هذه البيانات الاقتصادية على الدعم الذي حصلت عليه أسعار النفط من قرار تحالف أوبك+ بتأجيل زيادة إنتاج النفط. تراجعت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 1.63 دولار، أو 2.24 بالمئة، لتستقر عند 71.06 دولارًا للبرميل، مسجلة أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2021. بالمثل، انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكية بمقدار 1.48 دولار، أو 2.14 بالمئة، لتغلق عند 67.67 دولارًا، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2023. على مدار الأسبوع، انخفضت أسعار خام برنت بنسبة 10 بالمئة، في حين تراجعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بنحو 8 بالمئة.
وعلى الرغم من قرار أوبك+ بتأجيل زيادات الإنتاج المخطط لها وانخفاض مخزونات النفط الأمريكية، بقيت أسعار النفط تحت الضغط. أظهرت بيانات الحكومة الأمريكية أن نمو التوظيف في أغسطس كان أضعف من المتوقع، على الرغم من أن معدل البطالة انخفض إلى 4.2 بالمئة. يشير ذلك إلى تباطؤ معتدل في سوق العمل، مما قد لا يستدعي خفضًا كبيرًا في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر. علاوة على ذلك، كانت أسعار خام برنت قد وصلت بالفعل إلى أدنى مستوى لها منذ يونيو 2023 يوم الخميس، على الرغم من الانخفاض الملحوظ في مخزونات النفط الأمريكية وتأخير الإنتاج من أوبك+. انخفضت مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 6.9 مليون برميل لتصل إلى 418.3 مليون برميل، وهو انخفاض أكبر بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 993,000 برميل.
كما زاد من الضغوط على أسعار النفط هذا الأسبوع تطورات الوضع في ليبيا، حيث تقترب الفصائل المتنازعة من التوصل إلى اتفاق لحل النزاع الذي عطّل بشكل كبير صادرات النفط في البلاد. استجابةً لهذه الديناميكيات في السوق، قامت بنك أوف أمريكا بمراجعة توقعاتها لأسعار خام برنت في النصف الثاني من عام 2024، حيث خفضت التقدير من حوالي 90 دولارًا للبرميل إلى 75 دولارًا. تعكس هذه التعديلات المخاوف بشأن تراكم المخزونات العالمية، وضعف نمو الطلب، والطاقة الإنتاجية الاحتياطية المتاحة ضمن أوبك+.
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