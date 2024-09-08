يوروستات تعلن عن تعديل تقديرات النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو في الربع الثاني

(MENAFN
) أصدرت يوروستات يوم الجمعة الموافق 6 أيلول تقديرها النهائي لنمو الاقتصاد في منطقة اليورو خلال الربع الثاني من العام، حيث أظهرت البيانات زيادة طفيفة بنسبة 0.2 بالمئة مقارنة بالربع السابق. وهذا الرقم أقل من معدل النمو الذي تم تقديره سابقًا والذي كان 0.3 بالمئة. يتماشى هذا التعديل مع التوقعات التي قدمها المحللين، الذين كانوا قد توقعوا نموًا بنسبة 0.2 بالمئة استنادًا إلى البيانات الأولية. وبالإضافة إلى منطقة اليورو، تم تعديل تقدير النمو لجميع الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي أيضًا نحو الأسفل ليصل إلى 0.2 بالمئة، مما يتطابق مع الرقم المعدل لمنطقة اليورو.
وهذا التعديل في تقديرات النمو قد يثير المخاوف بشأن صحة الاقتصاد في المنطقة، خاصةً وأن ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، قد شهدت تراجعًا مفاجئًا. حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثاني، مسجلًا أضعف أداء بين دول منطقة اليورو ومزيدًا من القلق بشأن مسار الاقتصاد الأوروبي. يعكس التعديل النزولي التحديات الأوسع التي تواجهها المنطقة، وقد يؤثر على التوقعات الاقتصادية والسياسات في ظل التباطؤ المتزايد في النمو.
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