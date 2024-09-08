تقرير يتنبأ بأول تريليونير عالمي مع تكهنات بأن يكون إيلون ماسك في الصدارة

(MENAFN
) كشف تقرير جديد صادر عن أكاديمية إنفورما كونيكت عن التوقعات المتعلقة بأول شخص سيصبح تريليونيرًا عالميًا، استنادًا إلى النمو السنوي المتوسط لثروات الأفراد، ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن يحقق إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، هذا الإنجاز أولاً، وقد يصبح تريليونيرًا بحلول عام 2027 إذا استمرت ثروته في النمو بمعدلها السنوي الحالي البالغ 110 بالمئة، وإيلون ماسك، الذي يُعتبر بالفعل أغنى شخص في العالم بثروة تقدر بـ251 مليار دولار، في طريقه للوصول إلى هذا المستوى غير المسبوق من الثروة في غضون بضع سنوات.
كما يتوقع التقرير أن يكون رجل الأعمال الهندي غوتام أداني، مؤسس مجموعة أداني، هو الشخص الثاني بعد ماسك الذي ينضم إلى نادي التريليونيرات بحلول عام 2028، بشرط أن يحافظ على معدل نموه السنوي الأخير البالغ 123 بالمئة، كما يظهر في القائمة جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، الذي قفزت ثروته من 3 مليارات دولار إلى أكثر من 90 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، ويقترح التقرير أن هوانغ قد يحقق أيضًا حالة التريليونير بحلول عام 2028، بجانب رجل الأعمال الإندونيسي براجوجو بانغستو، مؤسس مجموعة باريتو باسيفيك للطاقة والتعدين، الذي من المتوقع أن يصل أيضًا إلى هذا الإنجاز المالي في نفس العام.
كذلك يتنبأ التقرير بأن برنارد أرنو، الرئيس التنفيذي لشركة موët هنسي لويس فويتون للسلع الفاخرة، قد يصبح تريليونيرًا بحلول عام 2030، وهو التنبؤ ذاته الذي يشاركه مع مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا. ومع ذلك، من المتوقع أن يستغرق بعض أغنى المليارديرات في العالم وقتًا أطول للوصول إلى علامة التريليونير، وعلى سبيل المثال، جيف بيزوس، مؤسس أمازون والذي يمتلك حاليًا ثروة تقدر بحوالي 200 مليار دولار، من غير المتوقع أن يصل إلى حالة التريليونير قبل عام 2036، وبالمثل، قد يحتاج مؤسسا جوجل لاري بيج وسيرجي برين إلى الانتظار 12 عامًا أخرى، رغم أن التقدم المستمر في الذكاء الاصطناعي قد يسرع من جمع ثرواتهم ويقصر الجدول الزمني للوصول إلى هذا المعلم المالي الاستثنائي.
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