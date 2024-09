العقبة تستضيف المؤتمر السنوي الحادي عشر لمنظمي حفلات الزفاف (DWP)

- Mr. Nayef Al Fayez, Chief CommissionerDUBAI/JORDAN, UAE, UAE, September 8, 2024 /EINPresswire / -- عمّان، سبتمبر 2024: أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وهيئة تنشيط السياحة الأردنية رسمياً عن استضافة المؤتمر السنوي الحادي عشر لمنظمي حفلات الزفاف، والذي سيعقد في العقبة في الفترة من 7-9 أكتوبر 2025.وبهذه المناسبة، قال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (ASEZA) نايف الفايز: "يسعدنا استضافة النسخة الحادية عشرة من مؤتمر DWP في الأردن، وفي العقبة بشكل خاص، حيث يجمع هذا الحدث أهم المختصين في صناعة حفلات الزفاف العالمية"، مضيفا "أن اختيار العقبة للاستضافة يؤكد جاذبية وأهمية المدينة وإمكاناتها كموقع مميز لحفلات الزفاف". وأضاف: "أن هذه فرصة مهمة لنا لعرض تراث العقبة الثقافي والطبيعي الغني، وإظهار كرم الضيافة لدى أهلها، ما يسهم في وضع الأردن على الخارطة العالمية لحفلات الزفاف والمناسبات الفاخرة“.بدوره، أكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الأردنية، الدكتور عبد الرزاق عربيات، أهمية انعقاد المؤتمر السنوي الحادي عشر لمنظمي حفلات الزفاف (DWP) في المملكة، والذي سينعكس إيجابا على هذا النوع من السياحة التي تحوز بدورها على نسبة عالية من حجم الإنفاق العالمي وذات مردود مهم.وبين "أن انعقاد المؤتمر في الأردن يعكس الأهمية التي يتمتع بها عالميا من حيث غنى الثقافة وتجذرها، كما يمتلك تنوعا طبيعيا مذهلا، مما يعطي الزائر تجربة فريدة لا مثيل لها. ومما يزيد من عمق هذه التجربة، وخصوصا في قطاع تنظيم حفلات الأعراس، هو الكوادر البشرية المؤهلة التي تتمتع المملكة بها."من ناحيته، أكد نائب رئيس مجلس المفوضين / مفوض التنمية الاقتصادية والسياحة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حمزة الحاج حسن، أن استضافة العقبة للمؤتمر السنوي الحادي عشر لـ DWP "سيسهم بشكل فعال في تحقيق هدفنا بجعل المدينة خيارًا رئيسيًا لسياحة المؤتمرات والفعاليات والمعارض وحفلات الزفاف".وبين "أن هذا الحدث يسلط الضوء على التزام سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بإبراز إمكانات المدينة في المجالات المختلفة وخصوصا المؤتمرات وحفلات الزفاف العالمية"، مؤكدا "أن مشروع مركز العقبة الدولي للمعارض والذي سيتم افتتاحه خلال شهر أيلول من العام الحالي سيشكل نقلة نوعية في مجال استضافة المعارض والمؤتمرات على مستوى المملكة والمنطقة والعالم".من جانبه، قال مدير عام شركة QNA الدولية، وهي الشركة المنظمة لمؤتمر DWP، أكاش جين: "أنه، وعلى مدى 10 سنوات، قمنا بتعزيز العلاقات التجارية وإلهام المتخصصين على مستوى حفلات الزفاف العالمية، ما ساهم في تطوير العلامة التجارية DWP ونموها عبر السنين".وأوضح "أن العام 2025 يصادف العام الحادي عشر لمؤتمر DWP، وكما هو الحال دوما، نعد بتقديم تجارب سنعتز بها لسنوات قادمة. وعليه جاء اختيارنا لمدينة العقبة كوجهة لاستضافة مؤتمر DWP لأننا نؤمن إيمانا راسخا بأن الوقت قد حان ليختبر متخصصي حفلات الزفاف على المستوى العالمي الفخامة والأناقة التي تتمتع بها حفلات الزفاف في الأردن".وشدد جين أن "المؤتمر سيسلط الضوء على قدرة العقبة على استضافة فعاليات واسعة النطاق ورفيعة المستوى، ما يعزز من الحركة السياحية والاهتمام الدولي بالأردن كوجهة لحفلات الزفاف العالمية".وقال "كلنا فخر باستضافة 500 من أكثر من 75 دولة من أفضل منظمي حفلات الزفاف والموردين والشركاء المبدعين في العالم في الأردن في نسختنا القادمة، والتي ستعزز مكانة المملكة في سوق حفلات الزفاف العالمية."ووفقا للمجموعة الدولية للأبحاث، بلغ حجم سوق حفلات الزفاف العالمية 30.7 مليار دولار أمريكي عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 253.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 26.44٪ خلال الفترة 2024-2032. وهذا يعكس الشعبية المتزايدة لحفلات الزفاف في الوجهات العالمية.يشار إلى أن الأردن يتمتع بفرصة كبيرة ليكون مركزا لتجارب الزفاف العالمية الفريدة، سواء كان حفلًا على شاطئ البحر الأحمر، أو احتفالًا رومانسيًا تحت النجوم في صحراء وادي رم الساحرة، أو مكانًا تاريخيًا وسط جبال البتراء، أو حفل زفاف هادئ في البحر الميت. كما سوف يبرز مؤتمر DWP العقبة كوجهة مميزة لحفلات الزفاف العالمية، حيث يمكن للمقبلين على الزواج أن يتوقعوا بالإضافة إلى المناظر الطبيعية الخلابة، تجربة الضيافة الاستثنائية والمأكولات الرائعة وأماكن الإقامة الفاخرة، ما يضمن تجربة لا تُنسى لهم ولضيوفهم.ويُعرف مؤتمر منظمي حفلات الزفاف (DWP) بأنه أكبر وأقوى منصة B2B في العالم لحفلات الزفاف العالمية. فعلى مدى السنوات العشر الماضية، استضاف الحدث أكثر من 400 مشارك من أكثر من 70 دولة كل عام، حيث جمع بعضًا من أفضل منظمي ومصممي حفلات الزفاف الفاخرة من جميع أنحاء العالم إلى جانب الموردين ومزودي الخدمات الذين يلبون احتياجات القطاع مثل الفنادق، وهيئات السياحة، وشركات التصوير، ومصممي أزياء الزفاف، ومصممي الزهور، بالإضافة إلى شركات السياحة DMCs وغيرها الكثير.

QnA International

QnA International

+971 4 388 5545

email us here

Visit us on social media:

Facebook

X

LinkedIn

Instagram

YouTube

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.