العقبة تستضيف المؤتمر السنوي الحادي عشر لمنظمي حفلات الزفاف (DWP)

- Mr. Nayef Al Fayez, Chief CommissionerDUBAI/JORDAN, UAE, UAE, September 8, 2024 /EINPresswire / -- عمّان، سبتمبر 2024: أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وهيئة تنشيط السياحة الأردنية رسمياً عن استضافة المؤتمر السنوي الحادي عشر لمنظمي حفلات الزفاف، والذي سيعقد في العقبة في الفترة من 7-9 أكتوبر 2025.وبهذه المناسبة، قال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (ASEZA) نايف الفايز: "يسعدنا استضافة النسخة الحادية عشرة من مؤتمر DWP في الأردن، وفي العقبة بشكل خاص، حيث يجمع هذا الحدث أهم المختصين في صناعة حفلات الزفاف العالمية"، مضيفا "أن اختيار العقبة للاستضافة يؤكد جاذبية وأهمية المدينة وإمكاناتها كموقع مميز لحفلات الزفاف". وأضاف: "أن هذه فرصة مهمة لنا لعرض تراث العقبة الثقافي والطبيعي الغني، وإظهار كرم الضيافة لدى أهلها، ما يسهم في وضع الأردن على الخارطة العالمية لحفلات الزفاف والمناسبات الفاخرة“.بدوره، أكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الأردنية، الدكتور عبد الرزاق عربيات، أهمية انعقاد المؤتمر السنوي الحادي عشر لمنظمي حفلات الزفاف (DWP) في المملكة، والذي سينعكس إيجابا على هذا النوع من السياحة التي تحوز بدورها على نسبة عالية من حجم الإنفاق العالمي وذات مردود مهم.وبين "أن انعقاد المؤتمر في الأردن يعكس الأهمية التي يتمتع بها عالميا من حيث غنى الثقافة وتجذرها، كما يمتلك تنوعا طبيعيا مذهلا، مما يعطي الزائر تجربة فريدة لا مثيل لها. ومما يزيد من عمق هذه التجربة، وخصوصا في قطاع تنظيم حفلات الأعراس، هو الكوادر البشرية المؤهلة التي تتمتع المملكة بها."من ناحيته، أكد نائب رئيس مجلس المفوضين / مفوض التنمية الاقتصادية والسياحة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حمزة الحاج حسن، أن استضافة العقبة للمؤتمر السنوي الحادي عشر لـ DWP "سيسهم بشكل فعال في تحقيق هدفنا بجعل المدينة خيارًا رئيسيًا لسياحة المؤتمرات والفعاليات والمعارض وحفلات الزفاف".وبين "أن هذا الحدث يسلط الضوء على التزام سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بإبراز إمكانات المدينة في المجالات المختلفة وخصوصا المؤتمرات وحفلات الزفاف العالمية"، مؤكدا "أن مشروع مركز العقبة الدولي للمعارض والذي سيتم افتتاحه خلال شهر أيلول من العام الحالي سيشكل نقلة نوعية في مجال استضافة المعارض والمؤتمرات على مستوى المملكة والمنطقة والعالم".من جانبه، قال مدير عام شركة QNA الدولية، وهي الشركة المنظمة لمؤتمر DWP، أكاش جين: "أنه، وعلى مدى 10 سنوات، قمنا بتعزيز العلاقات التجارية وإلهام المتخصصين على مستوى حفلات الزفاف العالمية، ما ساهم في تطوير العلامة التجارية DWP ونموها عبر السنين".وأوضح "أن العام 2025 يصادف العام الحادي عشر لمؤتمر DWP، وكما هو الحال دوما، نعد بتقديم تجارب سنعتز بها لسنوات قادمة. وعليه جاء اختيارنا لمدينة العقبة كوجهة لاستضافة مؤتمر DWP لأننا نؤمن إيمانا راسخا بأن الوقت قد حان ليختبر متخصصي حفلات الزفاف على المستوى العالمي الفخامة والأناقة التي تتمتع بها حفلات الزفاف في الأردن".وشدد جين أن "المؤتمر سيسلط الضوء على قدرة العقبة على استضافة فعاليات واسعة النطاق ورفيعة المستوى، ما يعزز من الحركة السياحية والاهتمام الدولي بالأردن كوجهة لحفلات الزفاف العالمية".وقال "كلنا فخر باستضافة 500 من أكثر من 75 دولة من أفضل منظمي حفلات الزفاف والموردين والشركاء المبدعين في العالم في الأردن في نسختنا القادمة، والتي ستعزز مكانة المملكة في سوق حفلات الزفاف العالمية."ووفقا للمجموعة الدولية للأبحاث، بلغ حجم سوق حفلات الزفاف العالمية 30.7 مليار دولار أمريكي عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 253.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 26.44٪ خلال الفترة 2024-2032. وهذا يعكس الشعبية المتزايدة لحفلات الزفاف في الوجهات العالمية.يشار إلى أن الأردن يتمتع بفرصة كبيرة ليكون مركزا لتجارب الزفاف العالمية الفريدة، سواء كان حفلًا على شاطئ البحر الأحمر، أو احتفالًا رومانسيًا تحت النجوم في صحراء وادي رم الساحرة، أو مكانًا تاريخيًا وسط جبال البتراء، أو حفل زفاف هادئ في البحر الميت. كما سوف يبرز مؤتمر DWP العقبة كوجهة مميزة لحفلات الزفاف العالمية، حيث يمكن للمقبلين على الزواج أن يتوقعوا بالإضافة إلى المناظر الطبيعية الخلابة، تجربة الضيافة الاستثنائية والمأكولات الرائعة وأماكن الإقامة الفاخرة، ما يضمن تجربة لا تُنسى لهم ولضيوفهم.ويُعرف مؤتمر منظمي حفلات الزفاف (DWP) بأنه أكبر وأقوى منصة B2B في العالم لحفلات الزفاف العالمية. فعلى مدى السنوات العشر الماضية، استضاف الحدث أكثر من 400 مشارك من أكثر من 70 دولة كل عام، حيث جمع بعضًا من أفضل منظمي ومصممي حفلات الزفاف الفاخرة من جميع أنحاء العالم إلى جانب الموردين ومزودي الخدمات الذين يلبون احتياجات القطاع مثل الفنادق، وهيئات السياحة، وشركات التصوير، ومصممي أزياء الزفاف، ومصممي الزهور، بالإضافة إلى شركات السياحة DMCs وغيرها الكثير.

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