وزيـر الــداخـليـة: الـفـريق الملكي للقدرة يرفع اسم البحرين عاليا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬جاءت‭ ‬تأكيداً‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الرفيع‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬سموه‭ ‬للاحتفاظ‭ ‬بهذا‭ ‬اللقب‭ ‬العالمي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬في‭ ‬الإعداد‭ ‬والتدريب،‭ ‬ليضاف‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬سجل‭ ‬سموه‭ ‬الحافل‭ ‬بالإنجازات‭ ‬المشرفة‭ ‬بفضل‭ ‬دعم‭ ‬جلالته‭ ‬الدائم،‭ ‬للرياضة‭ ‬والرياضيين‭ ‬حتى‭ ‬أصبح‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة‭ ‬نموذجاً‭ ‬مشرفاً‭ ‬يرفع‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عالياً‭ ‬في‭ ‬منصات‭ ‬التتويج‭ ‬العالمية‭.‬

كما‭ ‬تلقى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬ركن‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬بمناسبة‭ ‬تتويج‭ ‬فارس‭ ‬العالم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة،‭ ‬ببطولة‭ ‬العالم‭ ‬للقدرة‭ ‬لمسافة‭ ‬160‭ ‬كلم،‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬مونبازير‭ ‬بالجمهورية‭ ‬الفرنسية‭ ‬الصديقة‭.‬

كلمات دالة