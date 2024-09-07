وزيـر الــداخـليـة: الـفـريق الملكي للقدرة يرفع اسم البحرين عاليا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، برقية تهنئة من الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، رفع فيها إلى مقام جلالته السامي أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة تتويج فارس العالم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة، ببطولة العالم للقدرة لمسافة 160 كلم، والتي أقيمت في مونبازير بالجمهورية الفرنسية الصديقة.
وأكد وزير الداخلية أن هذه الإنجازات التاريخية التي حققها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة جاءت تأكيداً على المستوى الرفيع الذي قدمه سموه للاحتفاظ بهذا اللقب العالمي من خلال الجهود الكبيرة التي بذلها في الإعداد والتدريب، ليضاف ذلك إلى سجل سموه الحافل بالإنجازات المشرفة بفضل دعم جلالته الدائم، للرياضة والرياضيين حتى أصبح الفريق الملكي للقدرة نموذجاً مشرفاً يرفع اسم مملكة البحرين عالياً في منصات التتويج العالمية.
كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة من الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، بمناسبة تتويج فارس العالم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة، ببطولة العالم للقدرة لمسافة 160 كلم، والتي أقيمت في مونبازير بالجمهورية الفرنسية الصديقة.
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