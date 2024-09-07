وزير الديوان الملكي يهنئ فارس العالم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بعث الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الديوان الملكي، برقية تهنئة إلى فارس العالم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة، أعرب فيها عن
أخلص تهانيه
بمناسبة فوز سموه بلقب بطولة العالم
للقدرة لمسافة 160 كلم، والتي أقيمت في مونبازير بالجمهورية الفرنسية.
وأعرب وزير الديوان الملكي في برقيته عن الاعتزاز بهذا الإنجاز العالمي التاريخي الكبير الذي حققه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة
للمملكة في هذا المحفل الرياضي الدولي، للمرة الثانية على التوالي، والذي يضاف إلى سلسلة الانجازات المشرفة لسموه في سباقات القدرة، مشيداً بالرعاية السامية الكريمة والدعم والتشجيع من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، والمساندة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لقطاع الرياضة وللشباب الرياضي البحريني.
وأثنى على العزيمة والروح المعنوية العالية التي يتحلى بها
سموه وإصراره الدائم على إحراز النجاح والتفوق والتميز في كل ميدان تنافسي وحصد الألقاب في مختلف السباقات وحرصه على رفع اسم مملكة البحرين وترسيخ مكانتها وريادتها العالمية في المحافل الرياضية.
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