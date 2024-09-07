وزير الديوان الملكي يهنئ فارس العالم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعرب‭ ‬وزير‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬في‭ ‬برقيته‭ ‬عن‭ ‬الاعتزاز‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬العالمي‭ ‬التاريخي‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‮

‬‭ ‬للمملكة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المحفل‭ ‬الرياضي‭ ‬الدولي،‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬والذي‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬سلسلة‭ ‬الانجازات‭ ‬المشرفة‭ ‬لسموه‭ ‬في‭ ‬سباقات‭ ‬القدرة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالرعاية‭ ‬السامية‭ ‬الكريمة‭ ‬والدعم‭ ‬والتشجيع‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬والمساندة‭ ‬المستمرة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬لقطاع‭ ‬الرياضة‭ ‬وللشباب‭ ‬الرياضي‭ ‬البحريني‭.‬

وأثنى‭ ‬على‭ ‬العزيمة‭ ‬والروح‭ ‬المعنوية‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬يتحلى‭ ‬بها

سموه‭ ‬وإصراره‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬إحراز‭ ‬النجاح‭ ‬والتفوق‭ ‬والتميز‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ميدان‭ ‬تنافسي‭ ‬وحصد‭ ‬الألقاب‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬السباقات‭ ‬وحرصه‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وترسيخ‭ ‬مكانتها‭ ‬وريادتها‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الرياضية‭.‬

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