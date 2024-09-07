تدشين الدليل الموحد لاشتراطات تراخيص البناء 2.0

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)>‭.‬ benayatbh

وأكد‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬لشؤون‭ ‬البلديات‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تضمين‭ ‬الاشتراطات‭ ‬المحدثة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتراخيص‭ ‬البناء‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة،‭ ‬مبيناً‭ ‬أن‭ ‬الدليل‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تسهيل‭ ‬عملية‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬اشتراطات‭ ‬تراخيص‭ ‬البناء‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬عملية‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمة‭ ‬للمستفيد‭ ‬النهائي‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الدليل‭ ‬الموحد‭ ‬يتضمن‭ ‬الاجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لإصدار‭ ‬تراخيص‭ ‬البناء‭ ‬للمشاريع‭ ‬السكنية‭ ‬والاستثمارية،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬الدليل‭ ‬يعتبر‭ ‬مرجعا‭ ‬للمكاتب‭ ‬الهندسية‭ ‬والاستشارية‭ ‬والمهتمين‭ ‬برخص‭ ‬البناء‭. ‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬نظام‭ ‬‮«‬بنايات‮»‬‭ ‬يعد‭ ‬النظام‭ ‬المعني‭ ‬بإصدار‭ ‬تراخيص‭ ‬البناء‭ ‬لجميع‭ ‬المشاريع‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬استثمارية،‭ ‬سكنية،‭ ‬صناعية،‭ ‬تجارية‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬ذلك،‭ ‬ويتيح‭ ‬النظام‭ ‬للمكاتب‭ ‬الهندسية‭ ‬المرخصة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إمكانية‭ ‬التقديم‭ ‬على‭ ‬طلبات‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬رخص‭ ‬البناء‭ ‬والاستعلام‭ ‬عن‭ ‬حالة‭ ‬الطلب‭.‬

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