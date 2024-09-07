تدشين الدليل الموحد لاشتراطات تراخيص البناء 2.0

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلن المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل شؤون البلديات بوزارة شؤون البلديات والزراعة تدشين النسخة المحدثة للدليل الموحد لاشتراطات تراخيص البناء 2.0 لمملكة البحرين وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، على موقع نظام «بنايات» (
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وأكد وكيل الوزارة لشؤون البلديات أنه تم تضمين الاشتراطات المحدثة المتعلقة بتراخيص البناء بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مبيناً أن الدليل يهدف إلى تسهيل عملية الاطلاع على اشتراطات تراخيص البناء ما يسهم في تسريع عملية تقديم الخدمة للمستفيد النهائي.
وأوضح أن الدليل الموحد يتضمن الاجراءات اللازمة لإصدار تراخيص البناء للمشاريع السكنية والاستثمارية، مضيفاً أن الدليل يعتبر مرجعا للمكاتب الهندسية والاستشارية والمهتمين برخص البناء.
الجدير بالذكر أن نظام «بنايات» يعد النظام المعني بإصدار تراخيص البناء لجميع المشاريع في مملكة البحرين سواء كانت استثمارية، سكنية، صناعية، تجارية أو غير ذلك، ويتيح النظام للمكاتب الهندسية المرخصة في مملكة البحرين إمكانية التقديم على طلبات الحصول على رخص البناء والاستعلام عن حالة الطلب.
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