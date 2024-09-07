Sunday, 08 September 2024 06:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تدشين الدليل الموحد لاشتراطات تراخيص البناء 2.0

9/7/2024 7:24:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬المهندس‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬بوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬تدشين‭ ‬النسخة‭ ‬المحدثة‭ ‬للدليل‭ ‬الموحد‭ ‬لاشتراطات‭ ‬تراخيص‭ ‬البناء‭ ‬2.0‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وذلك‭ ‬باللغتين‭ ‬العربية‭ ‬والإنجليزية،‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬نظام‭ ‬‮«‬بنايات‮»‬‭ (‬ >‭.‬ benayat ‭.‬ bh ‭). ‬

وأكد‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬لشؤون‭ ‬البلديات‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تضمين‭ ‬الاشتراطات‭ ‬المحدثة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتراخيص‭ ‬البناء‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة،‭ ‬مبيناً‭ ‬أن‭ ‬الدليل‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تسهيل‭ ‬عملية‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬اشتراطات‭ ‬تراخيص‭ ‬البناء‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬عملية‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمة‭ ‬للمستفيد‭ ‬النهائي‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الدليل‭ ‬الموحد‭ ‬يتضمن‭ ‬الاجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لإصدار‭ ‬تراخيص‭ ‬البناء‭ ‬للمشاريع‭ ‬السكنية‭ ‬والاستثمارية،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬الدليل‭ ‬يعتبر‭ ‬مرجعا‭ ‬للمكاتب‭ ‬الهندسية‭ ‬والاستشارية‭ ‬والمهتمين‭ ‬برخص‭ ‬البناء‭. ‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬نظام‭ ‬‮«‬بنايات‮»‬‭ ‬يعد‭ ‬النظام‭ ‬المعني‭ ‬بإصدار‭ ‬تراخيص‭ ‬البناء‭ ‬لجميع‭ ‬المشاريع‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬استثمارية،‭ ‬سكنية،‭ ‬صناعية،‭ ‬تجارية‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬ذلك،‭ ‬ويتيح‭ ‬النظام‭ ‬للمكاتب‭ ‬الهندسية‭ ‬المرخصة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إمكانية‭ ‬التقديم‭ ‬على‭ ‬طلبات‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬رخص‭ ‬البناء‭ ‬والاستعلام‭ ‬عن‭ ‬حالة‭ ‬الطلب‭.‬

كلمات دالة

MENAFN07092024000055011008ID1108648215

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث