زين تطلق أضخم حزمة عروض للجيل الخامس على خطوط المكالمات والإنترنت المنزلي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمّان-الغد- لتواصل تعزيز سوق الاتصالات الأردني ونشر خدمات الجيل الخامس في المملكة وإثراء تجربة مشتركيها؛ أعلنت شركة زين الأردن عن إطلاقها أضخم حزمة من العروض المميزة والحصرية بتقنية الجيل الخامس على اشتراكات الإنترنت المنزلي، وخطوط المكالمات المدفوعة مسبقاً والمدفوعة لاحقاً (الفواتير).
وشملت عروض زين الجديدة كليا اشتراكات الجيل الخامس للإنترنت المنزلي لمشتركيها الأفراد، برسوم اشتراك تبدأ من 18 دينارا شهرياً فقط، بالإضافة إلى اشتراكات مميّزة تتضمّن سرعات فائقة تصل لـ 1 جيجابت بالثانية وسعات لا محدودة برسوم اشتراك 25 دينارا فقط، والتي تشمل العديد من المزايا الإضافية ومنها جهاز موبايل مجاني، وجهاز MiFi مجاني بسعة 100 جيجابايت، وخط مكالمات مجاني مع خدمة الجيل الخامس المضافة على الخط، بالإضافة إلى اشتراك (TOD) للاستمتاع بمشاهدة أبرز الأحداث الرياضية.
كما تقدم زين حصريا من خلال تقنية الجيل الخامس خدمة الوصول اللاسلكي الثابت لمستخدمي الإنترنت المنزلي، عبر جهاز استقبال خارجي يتميز بكفاءة عالية، بالإضافة إلى أحدث أجهزة شبكة الواي فاي بتقنية WiFi6 التي تتيح للمستخدم تجربة استخدام إنترنت ثابت وفائق السرعة دون انقطاع.
وحرصاً منها على مواصلة دعم الشباب من خلال تقديم أفضل العروض التي تلبي متطلباتهم في التواصل والترفيه الرقمي، ولتمكينهم من الاستفادة القصوى من تقنيات الجيل الخامس بما يتوافق مع أسلوب حياتهم الرقمي ويوفر لهم سرعة اتصال وكفاءة عالية غير مسبوقة؛ طرحت زين خط "جيلنا 18 – 5G" المدفوع لاحقاً، الذي يدعم خدمة الجيل الخامس والمخصص للشباب ضمن الفئة العمرية
(18-29) عاما، بقيمة اشتراك 18 دينارا شهرياً فقط، حيث يوفر الخط حزمة إنترنت الجيل الخامس بسعة 500 جيجابايت، مع مكالمات محلية ورسائل نصية لا محدودة، وإمكانية الحصول على خصم على أي جهاز من اختيار المشترك، أو خصم بقيمة 2 دينار على قيمة الاشتراك عند الالتزام لمدة سنتين.
كما أطلقت زين خط (GO 20 Plus) على نظام الدفع اللاحق (الفواتير) لمشتركيها الأفراد، والمدعوم بخدمة الجيل الخامس، والذي تقدّم من خلاله حزمة إنترنت بسعة 45 جيجابايت ومكالمات محلية ورسائل نصية لا محدودة، بالإضافة إلى مكالمات دولية على وجهات محددة، بقيمة اشتراك 20 دينارا شهرياً فقط، كما طرحت خط (Zain 13 5G) المدفوع مسبقاً والمدعوم أيضاً بخدمة الجيل الخامس، بقيمة اشتراك شهري 13 دينارا مع حزمة إنترنت 40 جيجابايت ومكالمات محلية لا محدودة، وسيحصل المشترك على 50 % حزمة إنترنت إضافية لأول ثلاثة أشهر عند شراء الخط.
كما تقدم زين عرضاً مميزاً على اشتراكات الإنترنت المدفوعة مسبقاً للجيل الخامس، بسعة 250 جيجابايت مع سرعة 50 ميجابت بالثانية باشتراك بقيمة 12 دينارا فقط؛ لتتيح من خلاله لمشتركيها الأفراد على نظام الدفع المُسبق الاستمتاع بتجربة متكاملة وسرعات إنترنت فائقة تلبي احتياجاتهم.
ويأتي إطلاق زين لهذه العروض المميزة في إطار سعيها المتواصل لتقديم أحدث الحلول التكنولوجية وتوفير أفضل الخدمات لمشتركيها، حيث تهدف إلى تمكينهم من الاستفادة الكاملة من قدرات شبكة الجيل الخامس، التي تعد من أبرز التقنيات الحديثة التي تشهد تطورا متسارعا على مستوى العالم، كما تؤكد زين التزامها بتقديم عروض حصرية بما يواكب تطلعات مشتركيها وزبائنها من الأفراد وقطاعات الأعمال المختلفة، وذلك من خلال تقديم خيارات متنوعة تلبي احتياجاتهم المختلفة، إذ تواصل الشركة جهودها في دعم المبادرات التي تسهم في دعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة، لتكون في طليعة الشركات التي تقود هذه الثورة التقنية في الأردن والمنطقة.
وأكدت زين مواصلة عملها لتغطية كافة أنحاء المملكة بشبكة الجيل الخامس، لتحقيق استراتيجيتها وأهدافها المتمثلة في توفير خدمات متطورة تلبي احتياجات جميع مشتركيها وزبائنها والمهتمين باقتناء خدماتها، وتمكينهم من الوصول إلى أحدث التقنيات وحلول التكنولوجيا العالمية، لتلبية الطلب المتزايد على سرعات الإنترنت العالية وضمان تجربة اتصال مميزة بما يسهم في تطوير جميع القطاعات ودفع عجلة الابتكار والنمو الاقتصادي في المملكة. ويمكن للراغبين بالحصول على هذه العروض المميزة من زين زيارة متجرها zain)، أو أحد معارضها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة، أو أحد وكلائها الفرعيين.
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