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زين تطلق أضخم حزمة عروض للجيل الخامس على خطوط المكالمات والإنترنت المنزلي

9/7/2024 3:19:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمّان-الغد- لتواصل تعزيز سوق الاتصالات الأردني ونشر خدمات الجيل الخامس في المملكة وإثراء تجربة مشتركيها؛ أعلنت شركة زين الأردن عن إطلاقها أضخم حزمة من العروض المميزة والحصرية بتقنية الجيل الخامس على اشتراكات الإنترنت المنزلي، وخطوط المكالمات المدفوعة مسبقاً والمدفوعة لاحقاً (الفواتير).
وشملت عروض زين الجديدة كليا اشتراكات الجيل الخامس للإنترنت المنزلي لمشتركيها الأفراد، برسوم اشتراك تبدأ من 18 دينارا شهرياً فقط، بالإضافة إلى اشتراكات مميّزة تتضمّن سرعات فائقة تصل لـ 1 جيجابت بالثانية وسعات لا محدودة برسوم اشتراك 25 دينارا فقط، والتي تشمل العديد من المزايا الإضافية ومنها جهاز موبايل مجاني، وجهاز MiFi مجاني بسعة 100 جيجابايت، وخط مكالمات مجاني مع خدمة الجيل الخامس المضافة على الخط، بالإضافة إلى اشتراك (TOD) للاستمتاع بمشاهدة أبرز الأحداث الرياضية.
كما تقدم زين حصريا من خلال تقنية الجيل الخامس خدمة الوصول اللاسلكي الثابت لمستخدمي الإنترنت المنزلي، عبر جهاز استقبال خارجي يتميز بكفاءة عالية، بالإضافة إلى أحدث أجهزة شبكة الواي فاي بتقنية WiFi6 التي تتيح للمستخدم تجربة استخدام إنترنت ثابت وفائق السرعة دون انقطاع.
وحرصاً منها على مواصلة دعم الشباب من خلال تقديم أفضل العروض التي تلبي متطلباتهم في التواصل والترفيه الرقمي، ولتمكينهم من الاستفادة القصوى من تقنيات الجيل الخامس بما يتوافق مع أسلوب حياتهم الرقمي ويوفر لهم سرعة اتصال وكفاءة عالية غير مسبوقة؛ طرحت زين خط "جيلنا 18 – 5G" المدفوع لاحقاً، الذي يدعم خدمة الجيل الخامس والمخصص للشباب ضمن الفئة العمرية
(18-29) عاما، بقيمة اشتراك 18 دينارا شهرياً فقط، حيث يوفر الخط حزمة إنترنت الجيل الخامس بسعة 500 جيجابايت، مع مكالمات محلية ورسائل نصية لا محدودة، وإمكانية الحصول على خصم على أي جهاز من اختيار المشترك، أو خصم بقيمة 2 دينار على قيمة الاشتراك عند الالتزام لمدة سنتين.
كما أطلقت زين خط (GO 20 Plus) على نظام الدفع اللاحق (الفواتير) لمشتركيها الأفراد، والمدعوم بخدمة الجيل الخامس، والذي تقدّم من خلاله حزمة إنترنت بسعة 45 جيجابايت ومكالمات محلية ورسائل نصية لا محدودة، بالإضافة إلى مكالمات دولية على وجهات محددة، بقيمة اشتراك 20 دينارا شهرياً فقط، كما طرحت خط (Zain 13 5G) المدفوع مسبقاً والمدعوم أيضاً بخدمة الجيل الخامس، بقيمة اشتراك شهري 13 دينارا مع حزمة إنترنت 40 جيجابايت ومكالمات محلية لا محدودة، وسيحصل المشترك على 50 % حزمة إنترنت إضافية لأول ثلاثة أشهر عند شراء الخط.
كما تقدم زين عرضاً مميزاً على اشتراكات الإنترنت المدفوعة مسبقاً للجيل الخامس، بسعة 250 جيجابايت مع سرعة 50 ميجابت بالثانية باشتراك بقيمة 12 دينارا فقط؛ لتتيح من خلاله لمشتركيها الأفراد على نظام الدفع المُسبق الاستمتاع بتجربة متكاملة وسرعات إنترنت فائقة تلبي احتياجاتهم.
ويأتي إطلاق زين لهذه العروض المميزة في إطار سعيها المتواصل لتقديم أحدث الحلول التكنولوجية وتوفير أفضل الخدمات لمشتركيها، حيث تهدف إلى تمكينهم من الاستفادة الكاملة من قدرات شبكة الجيل الخامس، التي تعد من أبرز التقنيات الحديثة التي تشهد تطورا متسارعا على مستوى العالم، كما تؤكد زين التزامها بتقديم عروض حصرية بما يواكب تطلعات مشتركيها وزبائنها من الأفراد وقطاعات الأعمال المختلفة، وذلك من خلال تقديم خيارات متنوعة تلبي احتياجاتهم المختلفة، إذ تواصل الشركة جهودها في دعم المبادرات التي تسهم في دعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة، لتكون في طليعة الشركات التي تقود هذه الثورة التقنية في الأردن والمنطقة.
وأكدت زين مواصلة عملها لتغطية كافة أنحاء المملكة بشبكة الجيل الخامس، لتحقيق استراتيجيتها وأهدافها المتمثلة في توفير خدمات متطورة تلبي احتياجات جميع مشتركيها وزبائنها والمهتمين باقتناء خدماتها، وتمكينهم من الوصول إلى أحدث التقنيات وحلول التكنولوجيا العالمية، لتلبية الطلب المتزايد على سرعات الإنترنت العالية وضمان تجربة اتصال مميزة بما يسهم في تطوير جميع القطاعات ودفع عجلة الابتكار والنمو الاقتصادي في المملكة. ويمكن للراغبين بالحصول على هذه العروض المميزة من زين زيارة متجرها zain)، أو أحد معارضها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة، أو أحد وكلائها الفرعيين.

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