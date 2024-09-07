التموين: 2.2 مليار جنيه حجم استثمارات مشروع المستودع الاستراتيجي بالفيوم

(MENAFN
- Al-Borsa News) أكد شريف فاروق وزير
التموين والتجارة الداخلية، على أهمية تذليل أي عقبات تواجه أعمال تنفيذ مشروع المستودع الاستراتيجي الجاري إنشاؤه بمحافظة الفيوم، الذى تبلغ مساحته 10 أفدنة، بحجم استثمارات تصل إلى 2.25 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال زيارة وزير التموين لمحافظة الفيوم ، لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع المستودع الاستراتيجي بمحافظة الفيوم، الذي من المقرر افتتاحه خلال عام ونصف.
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واطلع وزير التموين على كافة مراحل التنفيذ، حيث تنفذ الوزارة حاليا المشروع القومي لإنشاء المستودعات الاستراتيجية في ثلاثة محافظات“الفيوم والسويس والأقصر”، ضمن المرحلة الأولى.
وأكد على أهمية إنشاء المستودعات الاستراتيجية، حيث تساهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية خاصة في ظل حرص الوزارة على توفير ما يقرب من 30 صنفا من السلع الغذائية ضمن منظومة دعم بطاقات التموين، كما تساهم أيضا في تقليل حلقات تداول المنتجات بين المحافظات المختلفة، وبالتالي تحد من ارتفاع تكاليف نقل السلع مما ينعكس بشكل إيجابي على السعر النهائي للمنتجات لصالح المستهلك.
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