التموين: 2.2 مليار جنيه حجم استثمارات مشروع المستودع الاستراتيجي بالفيوم

MENAFN - Al-Borsa News) أكد شريف فاروق التموين والتجارة الداخلية، على أهمية تذليل أي عقبات تواجه أعمال تنفيذ مشروع المستودع الاستراتيجي الجاري إنشاؤه بمحافظة الفيوم، الذى تبلغ مساحته 10 أفدنة، بحجم استثمارات تصل إلى 2.25 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال زيارة وزير التموين لمحافظة الفيوم ، لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع المستودع الاستراتيجي بمحافظة الفيوم، الذي من المقرر افتتاحه خلال عام ونصف.

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واطلع وزير التموين على كافة مراحل التنفيذ، حيث تنفذ الوزارة حاليا المشروع القومي لإنشاء المستودعات الاستراتيجية في ثلاثة محافظات“الفيوم والسويس والأقصر”، ضمن المرحلة الأولى.

وأكد على أهمية إنشاء المستودعات الاستراتيجية، حيث تساهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية خاصة في ظل حرص الوزارة على توفير ما يقرب من 30 صنفا من السلع الغذائية ضمن منظومة دعم بطاقات التموين، كما تساهم أيضا في تقليل حلقات تداول المنتجات بين المحافظات المختلفة، وبالتالي تحد من ارتفاع تكاليف نقل السلع مما ينعكس بشكل إيجابي على السعر النهائي للمنتجات لصالح المستهلك.