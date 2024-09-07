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غزة : استشهاد ١٣ فلسطيني في قصف اسرائيلي لمدرسة حليمة السعدية بغزة

9/7/2024 12:13:23 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة /PNN / استشهد ما لا يقل عن ثلاثة عشر مواطن فلسطيني جراء غارة اسرائيلية استهدفت مدرسة تأوي نازحين فلسطينيين في مدينة جباليا بقطاع غزة.

وكانت مصادر محلية قد قالت في وقت سابق ان تسعة مواطنين على الأقل استشهدوا وجرح آخرون، بعد منتصف الليلة بقليل، إثر غارات وقصف اسرائيلي استهدف مدرسة تأوي نازحين في جباليا النزلة شمال قطاع غزة، وعدة منازل في مخيم النصيرات، وفي مناطق غرب مدينة غزة، وفي خان يونس.

وفي التفاصيل، استشهد ١٣ مواطن وأصيب 15 آخرون في استهداف خيام نازحين داخل مدرسة حليمة السعدية في جباليا النزلة شمال قطاع غزة.

كما وصل 5 شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً غرب مخيم النصيرات.

وشهد حي الزيتون انفجارات ضخمة نتيجة عمليات نسف تقوم بها قوات الاحتلال في المنطقة جنوب شرق الحي.

كما استهدفت قوات الاحتلال منزلاً في منطقة قاع القرين جنوبي خان يونس، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

الى ذلك، استهدف قصف إسرائيلي عمارة سكنية في منطقة النصر غربي مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد واصابة عدد من المواطنين بنهم أطفال.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، منذ فجر الجمعة إلى 37 مواطنا جراء القصف الإسرائيلي المستمر.

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