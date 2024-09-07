غزة : استشهاد ١٣ فلسطيني في قصف اسرائيلي لمدرسة حليمة السعدية بغزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة /PNN / استشهد ما لا يقل عن ثلاثة عشر مواطن فلسطيني جراء غارة اسرائيلية استهدفت مدرسة تأوي نازحين فلسطينيين في مدينة جباليا بقطاع غزة.
وكانت مصادر محلية قد قالت في وقت سابق ان تسعة مواطنين على الأقل استشهدوا وجرح آخرون، بعد منتصف الليلة بقليل، إثر غارات وقصف اسرائيلي استهدف مدرسة تأوي نازحين في جباليا النزلة شمال قطاع غزة، وعدة منازل في مخيم النصيرات، وفي مناطق غرب مدينة غزة، وفي خان يونس.
وفي التفاصيل، استشهد ١٣ مواطن وأصيب 15 آخرون في استهداف خيام نازحين داخل مدرسة حليمة السعدية في جباليا النزلة شمال قطاع غزة.
كما وصل 5 شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً غرب مخيم النصيرات.
وشهد حي الزيتون انفجارات ضخمة نتيجة عمليات نسف تقوم بها قوات الاحتلال في المنطقة جنوب شرق الحي.
كما استهدفت قوات الاحتلال منزلاً في منطقة قاع القرين جنوبي خان يونس، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.
الى ذلك، استهدف قصف إسرائيلي عمارة سكنية في منطقة النصر غربي مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد واصابة عدد من المواطنين بنهم أطفال.
وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، منذ فجر الجمعة إلى 37 مواطنا جراء القصف الإسرائيلي المستمر.
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