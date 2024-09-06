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مع انسحاب الاحتلال.. جنين تشيع شهداءها وتلملم جراحها

9/6/2024 11:52:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جنين - انسحبت قوات الاحتلال، فجر أمس، من مدينة جنين ومخيمها بعد 10 أيام من العدوان العنيف والمتواصل الذي أدى لاستشهاد 22 فلسطينيا وعشرات الجرحى، وخلف دماراً واسعاً في البنية التحتية.
وانسحبت قوات الاحتلال من كافة الأرجاء التي احتلتها في المدينة والمخيم ومن محيط مستشفيات المدينة.
وشيعت المدينة والمخيم ظهر أمس عشرة شهداء ارتقوا ضمن العملية العسكرية الصهيونية، وهم من تبقى من الشهداء، بعدما شيعت قرى جنين شهداءها، فيما يواصل الاحتلال احتجاز جثامين خمسة من الشهداء الذين ارتقوا في قصف الاحتلال لبلدة الزبابدة وشهداء آخرين.
واستشهد 22 فلسطينيا، بينهم أطفال ومسنون، وأصيب آخرون بعضهم بجروح خطيرة، في عدوان الاحتلال على مدينة جنين، والذي وصف بالدموي والأعنف منذ العام 2002.
وأعرب فلسطينيون عن مخاوفهم من عودة قوات الاحتلال لاقتحام المدينة ومخيمها بعد انسحابها وانتشارها على الحواجز العسكرية المحيطة، كما حدث في مرات عديدة سابقة.
وقال شهود عيان، إن آليات الاحتلال انسحبت من أمام بوابة مستشفى جنين الحكومي، وعمارة الريان خلف المستشفى والتي اتخذها جنود الاحتلال ثكنة عسكرية ومركز عمليات لعشرة أيام.
كما انسحبت آليات الاحتلال من أمام بوابة الطوارئ لمستشفى ابن سينا، والذي كان محاصرا منذ اليوم الأول للعدوان على جنين.
وعقب ذلك شرعت فرق الطوارئ في مدينة جنين، صباح أمس، بتهيئة مؤقتة للشوارع والطرقات وإعادة الخدمات الأساسية في مدينة ومخيم جنين، والتي دمرها الاحتلال خلال عدوانه الأخير.
وأدى العدوان لانقطاع التيار الكهربائي منذ أيام عن عدد من أحياء مدينة جنين ومخيمها.
وقالت مصادر محلية إن التيار الكهربائي انقطع عن أحياء في مدينة جنين ومخيمها بفعل عدوان الاحتلال المتواصل، وتدمير وتجريف الشوارع في مخيم جنين، وتدمير خطوط الكهرباء.
وقال الدفاع المدني الفلسطيني، إن عشرات فرق الطوارئ التابعة له، ولوزارة الأشغال العامة والبلدية وشركات الكهرباء والاتصالات، شرعت بعمل مسح ميداني شامل لآثار اعتداء الاحتلال على أحياء مدينة ومخيم جنين، وفي تهيئة مؤقتة للشوارع والطرقات وإعادة الخدمات الحيوية.
وفي نابلس، استشهدت طفلة وأصيب فلسطينيان، أمس، خلال هجوم شنه مستوطنون بحماية قوات الاحتلال على بلدة قريوت جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الطفلة بانا أمجد بكر لبوم (13 عاماً) إثر إصابتها برصاص الاحتلال في بلدة قريوت.
وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين شنوا هجوما واسعا على بلدة قريوت من ناحية مستوطنة "شيلو" جنوبا، ومن ناحية مستوطنة "عيلي" غربا، وأضرموا النيران في أراضي البلدة، ما أدى لامتداد النيران إلى كافة الأراضي في المنطقة الجنوبية.
وأضافت المصادر أن مواجهات عنيفة دارت وسط البلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز.
وتعاملت طواقم الهلال الأحمر مع 3 إصابات، إحداها الطفلة بانا لبوم التي أصيبت بالرصاص الحي بالصدر أثناء تواجدها داخل منزل عائلتها، ووصفت إصابتها بالحرجة، ونقلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس، وأعلن الأطباء استشهادها لاحقا متأثرة بإصابتها.
كما أصيب شاب بالرصاص الحي باليد، وآخر نتيجة اعتداء المستوطنين عليه بالضرب، وتم نقلهما إلى المستشفى للعلاج.
وداهمت قوات الاحتلال عدة منازل في قريوت، واعتقلت عددا من الشبان، عرف منهم الشقيقان رياض وعمرو حسام برهوم.
كما، ‎اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، في قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية.
وقالت مصادر محلية إن المواجهات اندلعت عقب انطلاق المسيرة السلمية الأسبوعية، تنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المسيرة، دون أن يبلغ عن إصابات.
وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال، عدة حواجز عسكرية "طيارة"، شرق مدينة قلقيلية.
وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل قرية النبي إلياس، وآخر على طريق الفندق واماتين شرقا، واحتجزت مركبات السكان ودققت في بطاقات راكبيها.
الى ذلك، تواصلت عمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، وأسفرت عن أربعة قتلى و15 جريحا في صفوف جنود الاحتلال والمستوطنين.
ووثق مركز معلومات فلسطين "معطي" 196 عملا مقاوما نوعيا وشعبيا في الضفة والقدس، خلال الفترة ما بين 30-08-2024 حتى 05-09-2024، مشيرا إلى أن حصيلة عمليات المقاومة أدت إلى أربعة قتلى و15 جريحا صهيونيا.
ولفت المركز إلى أنه خلال الأسبوع الماضي ارتقى 23 شهيدا في الضفة الغربية، تزامنا مع تصاعد العدوان والعملية العسكرية الواسعة في مناطق شمال الضفة، وتحديدا في جنين وطولكرم وطوباس.
وتمثلت عمليات المقاومة في تفجير سيارتين مفخختين، وعملية دهس بطولية، و49 عملية إطلاق نار واشتباكات مسلحة، و31 عملية إلقاء عبوات ناسفة، و3 عمليات إعطاب آليات عسكرية، والإضرار بمركبة واحدة للمستوطنين، وصد 8 اعتداءات من المستوطنين، و3 عمليات إلقاء زجاجات حارقة.
واشتعلت المواجهات الشعبية مع قوات الاحتلال في مناطق عدة بالضفة الغربية، تمركزت في 87 نقطة، إلى جانب خروج 11 مظاهرة ومسيرة منددة بجرائم الاحتلال.
في سياق متصل، أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم أمس، الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال، باستهدافه للمتضامنة الأميركية إيسينور إزجي إيجي برصاصة مباشرة في الرأس، ما أدى إلى استشهادها، وذلك خلال مشاركتها في المسيرة السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.
وقالت "حماس" في تصريح لها، "إننا نعد هذه الجريمة البشعة، امتداداً لجرائم الاحتلال المتعمدة بحق المتضامنين الأجانب مع شعبنا الفلسطيني، والتي راح ضحيتها العشرات منهم، لعل أبرزهم المتضامنة راشيل كوري التي سُحِقَت تحت جنازير دبابات الاحتلال عام 2003، وهي الجرائم التي تتواصل فصولها في الضفة الغربية بالاعتداءات الممنهجة والمستمرة على المتضامنين من قبل جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه، كما يحدث في كافة الفعاليات والمسيرات السلمية التضامنية في قرى وبلدات الضفة المهددة بمشاريع الاستيطان والتهويد".
من جهتها، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن الأسبوع الماضي هو "الأكثر دموية" للمدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ تشرين الثاني(نوفمبر) 2023.
وأضافت الوكالة الأممية، في منشور على حسابها عبر منصة إكس، "مع استمرار الحرب في غزة تتزايد أعمال العنف والدمار في الضفة الغربية كل ساعة، وهذا أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف الآن".
وبموازاة عدوانه على غزة التي بدأت في 7 تشرين الأول(أكتوبر) 2023، وسّع جيش الاحتلال عملياته وصعّد المستعمرون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد 691 مواطنا، وإصابة نحو 5 آلاف و700، واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و400، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.-(وكالات)

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