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خام برنت يتراجع دون 72 دولارًا عند التسوية ويسجل خسائر أسبوعية 7% - جريدة البورصة

9/6/2024 11:40:52 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة شل: الإمدادات تعود لوحدة إسالة الغاز الطبيعى“إدكو” فى الربع الرابع من 2024 جيه بي مورجان يتوقع إبقاء أوبك+ على مستوى الإنتاج الحالي لعام آخر على الأقل وزير البترول يبحث مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة آفاق تعزيز التعاون

واصلت أسعار النفط خسائرها خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث تغلبت مخاوف الطلب وضعف الاقتصادات الكبرى على تأثير التوترات الجيوسياسية.

وعند التسوية، هبطت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر بنسبة 2.25% أو 1.63 دولار إلى 71.06 دولار للبرميل، لتسجل خسائر للأسبوع الثالث، بعد تراجعها منذ بداية هذا الأسبوع بنسبة 7.65%.

فيما انخفضت أسعار عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 2.15% أو ما يعادل 1.48 دولار إلى 67.67 دولار للبرميل، لتسجل خسائر للأسبوع الرابع، بعد تراجعها منذ بداية الأسبوع الجاري بنسبة 8%.

وخفض“بنك أوف أمريكا” توقعاته لأسعار خام برنت لعام 2025 إلى 75 دولارًا للبرميل من 80 دولارًا، مستشهدًا بتباطؤ النمو الاقتصادي وتوقعات الطلب الضعيف، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع المخزونات.

وأظهرت بيانات شركة“بيكرهيوز”، أن عدد منصات التنقيب عن النفط استقر عند 483 منصة، خلال الأسبوع المنتهي في السادس من سبتمبر.

وقالت شركة“إيه بي مولر ميرسك” الدنماركية إن التبعات السلبية للهجمات على السفن في البحر الأحمر تتفاقم في ظل تحويل مسارات الشحن بعيداً عن قناة السويس.

المصدر:

MENAFN06092024000202011048ID1108646649

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