خام برنت يتراجع دون 72 دولارًا عند التسوية ويسجل خسائر أسبوعية 7% - جريدة البورصة

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واصلت أسعار النفط خسائرها خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث تغلبت مخاوف الطلب وضعف الاقتصادات الكبرى على تأثير التوترات الجيوسياسية.
وعند التسوية، هبطت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر بنسبة 2.25% أو 1.63 دولار إلى 71.06 دولار للبرميل، لتسجل خسائر للأسبوع الثالث، بعد تراجعها منذ بداية هذا الأسبوع بنسبة 7.65%.
فيما انخفضت أسعار عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 2.15% أو ما يعادل 1.48 دولار إلى 67.67 دولار للبرميل، لتسجل خسائر للأسبوع الرابع، بعد تراجعها منذ بداية الأسبوع الجاري بنسبة 8%.
وخفض“بنك أوف أمريكا” توقعاته لأسعار خام برنت لعام 2025 إلى 75 دولارًا للبرميل من 80 دولارًا، مستشهدًا بتباطؤ النمو الاقتصادي وتوقعات الطلب الضعيف، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع المخزونات.
وأظهرت بيانات شركة“بيكرهيوز”، أن عدد منصات التنقيب عن النفط استقر عند 483 منصة، خلال الأسبوع المنتهي في السادس من سبتمبر.
وقالت شركة“إيه بي مولر ميرسك” الدنماركية إن التبعات السلبية للهجمات على السفن في البحر الأحمر تتفاقم في ظل تحويل مسارات الشحن بعيداً عن قناة السويس.
المصدر:
MENAFN06092024000202011048ID1108646649
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