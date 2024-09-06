الاستثمار غير النفطي يعزز الناتج المحلي السعودي

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي، تمضي المملكة العربية السعودية قُدُماً في جهودها نحو التحديث والتنوع الاقتصادي غير النفطي. ويفيد التقرير بأن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قد حقق نمواً بنسبة 3.8% في المملكة العربية السعودية في العام 2023 مدفوعاً بالاستهلاك الخاص والاستثمارات غير النفطية (خارج قطاع النفط).

ويؤكد صندوق النقد في تقريره:“إن التحول الاقتصادي غير المسبوق في المملكة العربية السعودية يمضي بشكل جيد“، مشيراً إلى أن هذا هو هدف رؤية السعودية 2030، وهي الخطة الاستراتيجية للبلاد في الوصول إلى العام 2030 أقل اعتماداً على النفط. نما الناتج المحلي الإجمالي خارج القطاع النفطي مما يتناقض مع حركة الاقتصاد ككل، الذي انكمش بنسبة 0.8٪ في العام 2023 مدفوعاً بتخفيضات في إنتاج النفط.

كما يؤكد الصندوق بان معدل البطالة قد وصل إلى أدنى مستوياته في التاريخ، مع معدل مشاركة نسائية أعلى من نسبة 30% وهو هدف الرؤية 2023. أما التضخم الذي وصل إلى ذروته بنسبة 3.4% في كانون الثاني/يناير (وفقاً للمعدل السنوي)، فقد انخفض إلى 1.6% في أيار/ مايو مدعوماً من ارتفاع قيمة العملة المحلية. كذلك وفقاً لصندوق النقد الدولي، لم يكن للأحداث الجيوسياسية أي تأثير هام على الاقتصاد السعودي حتى تاريخه.

بالتالي، فقد شهدت البلاد انخفاض في فائض الحسابات الجارية – تسجيل تدفقات رأس المال الداخلة والخارجة – بسبب الانخفاض في الصادرات النفطية والنمو القوي للواردات المتعلقة بالاستثمار. وقد ضعفت الحركة بسبب عوامل مثل الزيادة بنسبة 38٪ في عائدات السياحة.

المشاريع

ووفقاً لتقرير الصندوق، يأمل الصندوق بالنسبة للعام 2024 نمواً بنسبة 1.7% في الناتج المحلي الإجمالي للملكة العربية السعودية ككل، مع مساهمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.5% في هذا النمو. أما في العام 2025، فمن المتوقع أن يحقق كل من الاقتصاد بشكل عام نمواً بنسبة 4.7% والاقتصاد غير النفطي بنسبة 4.4%. ومن المتوقع أن يبقى معدل التضخم عند 1.9% في العام 2024 و2% في العام 2025.

©Fayez Nureldine/AFP

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