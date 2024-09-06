البرازيل: 202 عاماً من الاستقلال

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

يستدعي الاحتفال بالمناسبات الوطنية – وخاصة يوم الاستقلال – استحضار التاريخ، فنسلط الضوء على الأحداث والظروف التي خلقت النسيج المتنوع للدول بشكلها الحالي، بما يضفي على المشهد الدولي الواقع الذي نعيشه اليوم.

و تحيي البرازيل يوم السابع من أيلول ذكرى استقلالها، فتأكدّ

هُويتها الفريدة بين الأمم، وتذكرنا بقدرتها على مواجهة التحديات بسعة صدرٍ وانفتاحٍ على الآخر، يعززها شعبٌ واعٍ لحقوقه ولقيمه، ولأسس الديمقراطية والحرية.

فبعد حرب الاستقلال، بدأت الدولة الجديدة

في إعادة تشكيل مؤسساتها الوطنية وبنائها في مواجهة المهمة الضخمة المتمثلة في سد الفجوات الجيوسياسية والاجتماعية والسياسية المتعددة، وهو واقع لا مفرّ منه في بلدٍ ممتد المساحة لما يزيد عن ثمانيةٍ ونصف المليون كيلومتر مربع، وسكانٍ يزيد عددهم عن مئتين وثلاثة عشر مليون نسمة، بثقافاتٍ متعددةٍ، وغنيةٍ، ومتنوعةٍ.

وفي هذا السياق، أصرّ جورجي أمادو

الأديب البرازيلي على ضرورة أن يُصبغ على الأدب البرازيلي صبغته الوطنية البرازيلية الخالصة؛ فأثرّت البيئة الخضراء الداكنة، وظروف الطبيعة الصعبة في تشكيل شخصية كل“برازيليٍ وبرازيليةٍ” فاستوعبوا التراث الهائل لغاباتهم المطيرة الاستوائية، والشلالات، ونهر الأمازون الأعرض بين أنهار العالم لبناء“الجمهورية” بمؤسساتها الدستورية، ومكوناتها البشرية والثقافية.

واليوم، ونحن نحتفل بيوم الاستقلال مع“الأصدقاء البرازيليين”،

نتذكر الالتزام بالسلام الذي أظهرته الحكومات البرازيلية المتعددة، والشعب البرازيلي على السواء على مدار تاريخها، ونحن ننظر – في العالم العربي – إلى هذا الدور، وذلك الحضور الملموس على الساحة الدولية بما يستحقه من تقديرٍ واحترامٍ.

ليس علينا

ان نحيّي هذا الالتزام التاريخي بالسلام والتعايش المشترك فحسب، بل نرى أن هذه القيم يمكن أن تكون مصدر إلهام في مجال العلاقات الدولية. ولقد أكدت البرازيل باستمرار التزامها بسيادة القانون الدولي، واحترام قيم التسامح والحوار سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار في العالم أجمع.

وفي الواقع، يمكن أن يسهم السجل التاريخي السلمي للبرازيل بشكل كبير في تعزيز نهجٍ جديدٍ لمعالجة التحديات السياسية المعقدة التي تقف أمامنا، كما هي الحال الراهنة في الشرق الأوسط.

إن السياسة الخارجية للبرازيل هي -بلا شك – تجسيدٌ عمليٌ لحل النزاعات على أساس الاحترام الكامل للقانون الدولي ولشرعية الأمم المتحدة، يعزّزها اقتصادٌ ينمو باضطرادٍ، موجّهٌ بروح العدالة الاجتماعية نحو أهداف التنمية المستدامة.

ويحدث هذا البرازيل، فيما ما زلنا نشهد فيه في مناطق أخرى من العالم انماطًا لا تتغير

في التعامل مع النزاعات، فتلجأ دولٌ إلى ازدواجية في المعايير الأخلاقية، وتتعصب لأيديولوجيات تثير الكراهية، فلا تفشل في حل الصراعات فحسب، بل وبإدارتها على حدٍ سواءٍ

نزجي التهنة في ذكرى استقلال البرازيل، وندعو الله تعالى أن يحفظ الروح الطيبة تلك للشعب البرازيلي، الملتزم ببناء دولةٍ راسخةٍ، ومجتمعٍ

محبٍ للسلام والتفاهم المتبادل بروحٍ من البهجة يشيعها في الحياة، ولطفٍ يبادر به الآخرين.

هذه بطاقة تهنئةٍ لكل مواطنٍ من المئتين وثلاثة عشر مليون مواطنٍ يشكلون عدد سكان هذا البلد الصديق.

“ كل عامٍ وأنتم بخير...”

سعادة السفير قيس شقير، رئيس بعثة جامعة الدول العربية في البرازيل

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بابلو فالاداريس/ الكونغرس البرازيلي

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