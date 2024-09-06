الإمارات تتصدر قائمة مستوردي لحوم الدجاج في أغسطس

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – وفقاً للبيانات التي نشرتها الرابطة البرازيلية للبروتين الحيواني اليوم الجمعة 6 أيلول/سبتمبر، فقد تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة الوجهات الرئيسية الخارجية للحوم الدجاج البرازيلية في شهر آب/ أغسطس، حيث استوردت 39.2 ألف طن، بانخفاض بنسبة 17% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2023. أما المملكة العربية السعودية فاحتلت المرتبة الرابعة، حيث استوردت 26.9 ألف طن، بانخفاض بنسبة 28% بالم

قارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وتضمنت قائمة الوجهات الخمس الرئيسية كل من اليابان التي احتلت المرتبة الثانية في قائمة المستوردين الرئيسين، وجاءت جنوب افريقيا في المرتبة الرابعة تلتها الصين في المرتبة الخامسة.

كذلك وفقاً للرابطة البرازيلية للبروتين الحيواني، فقد شهدت صادرات لحوم الدجاج في شهر آب/ أغسطس من هذا العام انخفاضاً بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي سواء من حيث الحجم أو من حيث القيمة، على الرغم من ارتفاع متوسط سعر الطن. كما سجلت الصادرات على مدى العام الجاري انخفاضاً بالمقارنة بالعام 2023.

سعر أعلى لكل طن لحوم الدجاج المُصَدَرة

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تصدير 379.8 ألف طن من لحوم الدجاج خلال الشهر الماضي، وهو حجم أقل بنشبة 12.3% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام 2023. حيث بلغ الانخفاض من ناحية القيمة نسبة 4.5% مسجلاً 793.6 مليون دولار. وقد بلغت الصادرات من حيث الحجم منذ بداية هذا العام حتى تاريخه إجمالي 3.432 مليون طن، أقل بنسبة 1.8% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2023, ومن حيث القيمة بلغت إجمالي وقدره 6.319 مليار دولار بانخفاض بنسبة 7.8%.

وكان رئيس الرابطة البرازيلية للبروتين الحيواني، ريكاردو سانتين, قد أكد في بيان بان تدفق الصادرات حتى تاريخه يتبع المتوسط الشهري المعادل للـ 12 شهر من العام 2023. كما أضاف بأن السعر المتوسط قد ارتفع كذلك. ووفقاً لبيانات الرابطة البرازيلية للبروتين الحيواني، في شهر آب/ أغسطس، كل طن تم تصديره بقيمة 2.089 دولار أي أعلى بنسبة 8.9% من آب أغسطس من العام 2023, وبأعلى متوسط سعر منذ آي أغسطس من العام 2022, عندما تم بيع كل طن بقيمة 2.106 دولار.

كما أكد سانتين قائلاً:“إن متوسط السعر قد تأثر بشكل كبير بزيادة الشحنات إلى أسواق ذات قيمة مضافة أعلى مثل اليابان”. حيث شهدت المبيعات إلى هذه البلد نمواً بنسبة 32% لتصل إلى 39 ألف طن في آب/أغسطس. وأضاف قائلاً:“من ناحية أخرى ، كان هناك فقدان لنافذة الشحن في بعض الموانئ، وخاصة في ميناء باراناغوا في ولاية بارانا، حيث يوجد سد كبير لتدفق الخدمات اللوجستية. كما ساهمت في هذه النتيجة المنخفضة كل من تأثيرا تتعلق بمرض Newcastle, خاصة في الصادرات المتوجهة إلى الصين والمكسيك”. حيث تم اكتشاف إصابة طائر بمرض Newcastle في ولاية ريو غراندي دو سول ، مما أدى إلى حظر التصدير إلى بعض الوجهات، حيث تم تعليق التصدير إلى معظمها.

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جوناثان كامبوس/AEN

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