الإمارات تتصدر قائمة مستوردي لحوم الدجاج في أغسطس

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – وفقاً للبيانات التي نشرتها الرابطة البرازيلية للبروتين الحيواني اليوم الجمعة 6 أيلول/سبتمبر، فقد تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة الوجهات الرئيسية الخارجية للحوم الدجاج البرازيلية في شهر آب/ أغسطس، حيث استوردت 39.2 ألف طن، بانخفاض بنسبة 17% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2023. أما المملكة العربية السعودية فاحتلت المرتبة الرابعة، حيث استوردت 26.9 ألف طن، بانخفاض بنسبة 28% بالم

قارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وتضمنت قائمة الوجهات الخمس الرئيسية كل من اليابان التي احتلت المرتبة الثانية في قائمة المستوردين الرئيسين، وجاءت جنوب افريقيا في المرتبة الرابعة تلتها الصين في المرتبة الخامسة.

كذلك وفقاً للرابطة البرازيلية للبروتين الحيواني، فقد شهدت صادرات لحوم الدجاج في شهر آب/ أغسطس من هذا العام انخفاضاً بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي سواء من حيث الحجم أو من حيث القيمة، على الرغم من ارتفاع متوسط سعر الطن. كما سجلت الصادرات على مدى العام الجاري انخفاضاً بالمقارنة بالعام 2023.

سعر أعلى لكل طن لحوم الدجاج المُصَدَرة

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تصدير 379.8 ألف طن من لحوم الدجاج خلال الشهر الماضي، وهو حجم أقل بنشبة 12.3% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام 2023. حيث بلغ الانخفاض من ناحية القيمة نسبة 4.5% مسجلاً 793.6 مليون دولار. وقد بلغت الصادرات من حيث الحجم منذ بداية هذا العام حتى تاريخه إجمالي 3.432 مليون طن، أقل بنسبة 1.8% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2023, ومن حيث القيمة بلغت إجمالي وقدره 6.319 مليار دولار بانخفاض بنسبة 7.8%.

وكان رئيس الرابطة البرازيلية للبروتين الحيواني، ريكاردو سانتين, قد أكد في بيان بان تدفق الصادرات حتى تاريخه يتبع المتوسط الشهري المعادل للـ 12 شهر من العام 2023. كما أضاف بأن السعر المتوسط قد ارتفع كذلك. ووفقاً لبيانات الرابطة البرازيلية للبروتين الحيواني، في شهر آب/ أغسطس، كل طن تم تصديره بقيمة 2.089 دولار أي أعلى بنسبة 8.9% من آب أغسطس من العام 2023, وبأعلى متوسط سعر منذ آي أغسطس من العام 2022, عندما تم بيع كل طن بقيمة 2.106 دولار.

كما أكد سانتين قائلاً:“إن متوسط السعر قد تأثر بشكل كبير بزيادة الشحنات إلى أسواق ذات قيمة مضافة أعلى مثل اليابان”. حيث شهدت المبيعات إلى هذه البلد نمواً بنسبة 32% لتصل إلى 39 ألف طن في آب/أغسطس. وأضاف قائلاً:“من ناحية أخرى ، كان هناك فقدان لنافذة الشحن في بعض الموانئ، وخاصة في ميناء باراناغوا في ولاية بارانا، حيث يوجد سد كبير لتدفق الخدمات اللوجستية. كما ساهمت في هذه النتيجة المنخفضة كل من تأثيرا تتعلق بمرض Newcastle, خاصة في الصادرات المتوجهة إلى الصين والمكسيك”. حيث تم اكتشاف إصابة طائر بمرض Newcastle في ولاية ريو غراندي دو سول ، مما أدى إلى حظر التصدير إلى بعض الوجهات، حيث تم تعليق التصدير إلى معظمها.

