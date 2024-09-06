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وزيرة الخارجية الألمانية: الخيار العسكري البحت ليس الحل في غزة

9/6/2024 7:24:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تل‭ ‬أبيب‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬أكّدت‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الألمانية‭ ‬أنالينا‭ ‬بيربوك‭ ‬أمس‭ ‬أنّ‭ ‬الخيار‭ ‬العسكري‭ ‬البحت‭ ‬ليس‭ ‬الحل‭ ‬للعدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وقالت‭ ‬للصحفيين‭ ‬بعد‭ ‬اجتماعها‭ ‬مع‭ ‬نظيرها‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يسرائيل‭ ‬كاتس‭ ‬‮«‬أظهرت‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بشكل‭ ‬مأسوي‭ ‬أنّ‭ ‬خيارا‭ ‬عسكريا‭ ‬بحتا‭ ‬ليس‭ ‬الحل‭ ‬للوضع‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬إعلان‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬جثث‭ ‬ست‭ ‬رهائن‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬الأحد‭. ‬

وأضافت‭ ‬‮«‬الضغط‭ ‬العسكري‭ ‬يعرّض‭ ‬حياة‭ ‬الرهائن‭ ‬للخطر‮»‬‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مصير‭ ‬الرهائن‭ ‬المتبقين‭ ‬يشكل‭ ‬أكثر‭ ‬المسائل‭ ‬إلحاحا‮»‬‭. ‬

وأتى‭ ‬كلام‭ ‬بيربوك‭ ‬فيما‭ ‬تتبادل‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬الاتهامات‭ ‬حول‭ ‬غياب‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬المفاوضات‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬عدوانا‭ ‬مستمرا‭ ‬منذ‭ ‬11‭ ‬شهرا،‭ ‬للأفراج‭ ‬عن‭ ‬الرهائن‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬أسرى‭ ‬فلسطينيين‭ ‬في‭ ‬سجون‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬

وحضّت‭ ‬واشنطن‭ ‬الطرفين‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بالتنازلات‭ ‬الضرورية‭ ‬للسماح‭ ‬بالتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭. ‬

ورأت‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الألمانية‭ ‬أن‭ ‬ثمن‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬حماس‭ ‬مرتفع‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬حياة‭ ‬الرهائن‭ ‬تستحق‭ ‬ذلك‮»‬‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬الآن‮»‬‭. ‬

وعن‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الواسع‭ ‬الذي‭ ‬بوشر‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬أغسطس‭ ‬ضد‭ ‬فصائل‭ ‬المقاومة‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬قالت‭ ‬بيربوك‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬بصفتها‭ ‬قوة‭ ‬احتلال‭ ‬يحق‭ ‬لها‭ ‬اتخاذ‭ ‬تدابير‭ ‬ضد‭ ‬تشكيلات‭ ‬المقاومة‭. ‬

وأضافت‭ ‬‮«‬إلا‭ ‬ان‭ ‬ذلك‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬يفضي‭ ‬إلى‭ ‬انعدام‭ ‬الأمن‭ ‬وإلى‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬جديدة‮»‬‭ ‬منتقدة‭ ‬‮«‬مطالبة‭ ‬بعض‭ ‬أعضاء‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬باستخدام‭ ‬النهج‭ ‬نفسه‭ ‬المتبع‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‮»‬‭. ‬

وأتى‭ ‬كلام‭ ‬بيربوك‭ ‬تعليقا‭ ‬على‭ ‬تصريحات‭ ‬لوزير‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إيتمار‭ ‬بن‭ ‬غفير‭ ‬اليميني‭ ‬المتطرف‭ ‬الذي‭ ‬دعا‭ ‬إلى‭ ‬اعتبار‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬هدف‭ ‬حرب‭ ‬لإسرائيل‭. ‬

واستشهد‭ ‬36‭ ‬فلسطينيّا‭ ‬تراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬13‭ ‬و82‭ ‬عاما‭ ‬برصاص‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬منذ‭ ‬28‭ ‬أغسطس‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬أعلن‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬جنوده‭ ‬قتل‭ ‬خلال‭ ‬المواجهات‭ ‬في‭ ‬جنين‭ ‬يوم‭ ‬31‭ ‬أغسطس‭. ‬

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