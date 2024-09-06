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عوائد السندات الأمريكية تلامس أدنى مستوياتها في أكثر من عام - جريدة البورصة

9/6/2024 3:05:14 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة مكاسب أسواق الأسهم الإماراتية تتجاوز 16 مليار دولار في أسبوع غلق أكبر منجم للفحم في كوريا الجنوبية بعد 88 عامًا مسئول بالفيدرالي: حان الوقت الآن لخفض أسعار الفائدة

لامست عوائد سندات الخزانة الأمريكية أدنى مستوياته في أكثر من عام خلال تعاملات الجمعة، بعد صدور بيانات أظهرت إضافة اقتصاد الولايات المتحدة عدد وظائف أقل من المتوقع في أغسطس.

وتراجع العائد على السندات لأجل عامين – الأكثر حساسية تجاه تغيرات السياسة النقدية – بمقدار 4 نقاط أساس إلى 3.712%، بعدما لامس 3.642% وهو أدنى مستوى في أكثر من عام.

وهبط العائد على السندات لأجل 10 أعوام بمقدر نقطة أساس واحدة إلى 3.721%، بعدما لامس 3.657%، وهو أدنى مستوى في أكثر من عام أيضًا.

وأظهر تقرير الوظائف الشهري الصادر اليوم، إضافة الاقتصاد الأمريكي 142 ألف وظيفة في أغسطس، وذلك أقل من التوقعات التي أشارت إلى 161 ألفًا.

المصدر:

MENAFN06092024000202011048ID1108645649

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