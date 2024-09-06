عوائد السندات الأمريكية تلامس أدنى مستوياتها في أكثر من عام - جريدة البورصة

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لامست عوائد سندات الخزانة الأمريكية أدنى مستوياته في أكثر من عام خلال تعاملات الجمعة، بعد صدور بيانات أظهرت إضافة اقتصاد الولايات المتحدة عدد وظائف أقل من المتوقع في أغسطس.
وتراجع العائد على السندات لأجل عامين – الأكثر حساسية تجاه تغيرات السياسة النقدية – بمقدار 4 نقاط أساس إلى 3.712%، بعدما لامس 3.642% وهو أدنى مستوى في أكثر من عام.
وهبط العائد على السندات لأجل 10 أعوام بمقدر نقطة أساس واحدة إلى 3.721%، بعدما لامس 3.657%، وهو أدنى مستوى في أكثر من عام أيضًا.
وأظهر تقرير الوظائف الشهري الصادر اليوم، إضافة الاقتصاد الأمريكي 142 ألف وظيفة في أغسطس، وذلك أقل من التوقعات التي أشارت إلى 161 ألفًا.
المصدر:
MENAFN06092024000202011048ID1108645649
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