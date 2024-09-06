استشهاد طفلة متأثرة بإصابتها برصاص مستوطنون في قريوت

MENAFN - Palestine News ) نابلس /PNN / استشهدت الطفلة بانا أمجد بكر (13 عاما)متأثرة بإصابتها برصاص مستوطنين في الصدر، مساء اليوم الجمعة، إثرهجوم لهم، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على قرية قريوت جنوب نابلس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة طفلة بجروح خطيرة جدا برصاص الاحتلال ومستوطنيه الحي في الصدر، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في قريوت، وجرى نقلها إلى رفيديا الجراحي الحكومي في نابلس، حيث أعلن الأطباء عن استشهادها متأثرة بإصابتها.

وأفاد والد الشهيدة، بأن طفلته أصيبت برصاص الاحتلال الحي أثناء تواجدها داخل غرفتها في المنزل

مع شقيقاتها.

وفي وقت سابق، أصيب شاب (34 عاما) برصاص الاحتلال الحي في اليد، وآخر (30 عاما) برضوض بعد تعرضه لاعتداء بالضرب من مستوطنين في القرية.

وكانت مصادر محلية قد أفادت بأن عددا من المستوطنين اقتحموا قريوت، وهاجموا منازل المواطنين في الجهة الجنوبية من القرية، وألقوا باتجاهها الحجارة.

وأضافت المصادر أن المستوطنين أضرموا النيران في أراض

بالقرية.

وباستشهاد الطفلة بكر، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 692 شهيدا، من بينهم 159 طفلا، بالإضافة إلى متضامنة أميركية، وفقا لمعطيات وزارة الصحة.