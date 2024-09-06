استشهاد طفلة متأثرة بإصابتها برصاص مستوطنون في قريوت

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس /PNN / استشهدت الطفلة بانا أمجد بكر (13 عاما)
متأثرة بإصابتها برصاص مستوطنين في الصدر، مساء اليوم الجمعة، إثر
هجوم لهم، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على قرية قريوت جنوب نابلس.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة طفلة بجروح خطيرة جدا برصاص الاحتلال ومستوطنيه الحي في الصدر، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في قريوت، وجرى نقلها إلى مستشفى رفيديا الجراحي الحكومي في نابلس، حيث أعلن الأطباء عن استشهادها متأثرة بإصابتها.
وأفاد والد الشهيدة، بأن طفلته أصيبت برصاص الاحتلال الحي أثناء تواجدها داخل غرفتها في المنزل
مع شقيقاتها.
وفي وقت سابق، أصيب شاب (34 عاما) برصاص الاحتلال الحي في اليد، وآخر (30 عاما) برضوض بعد تعرضه لاعتداء بالضرب من مستوطنين في القرية.
وكانت مصادر محلية قد أفادت بأن عددا من المستوطنين اقتحموا قريوت، وهاجموا منازل المواطنين في الجهة الجنوبية من القرية، وألقوا باتجاهها الحجارة.
وأضافت المصادر أن المستوطنين أضرموا النيران في أراض
بالقرية.
وباستشهاد الطفلة بكر، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 692 شهيدا، من بينهم 159 طفلا، بالإضافة إلى متضامنة أميركية، وفقا لمعطيات وزارة الصحة.
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