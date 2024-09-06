وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد يزور جناح "تسليح " بمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024

(MENAFN
- Iris Media Press Services) ابوظبي: زار معالي عبد الله بن مهير الكتبي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد بدولة الامارات , جناح شركة تسليح القابضة بمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024 ، وكان في استقباله السيد سالم المطروشي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تسليح القابضة . حيث اطلع معاليه على احدث الاسلحة ومعدات الصيد الاوروبية والاسيوية الحديثة .
ويشهد جناح "تسليح القابضة " إقبالا كبيرا من الزوار والخبراء والمتخصصين وهواة الصيد والفروسية وتفقدوا منتجات العديد العلامات التجارية الإيطالية المعروفة في عالم الأسلحة النارية، مثل فراتيلي تانفوغليو، وساباتي إس بي أيه، وشيابا .
وقال المطروشي "اننا نتيح الفرصة للزوار لاستكشاف مجموعة متنوعة من الأسلحة النارية الفاخرة، بدءاً من مسدسات تشيابا الأيقونية إلى بنادق الصيد عالية الدقة من ساباتي، ومسدسات تانفوغليو التي تليق بعشاق المشاركة في المنافسات المرموقة".
وتتيح شركة تسليح الفرصة امام الزوار للمشاركة في مسابقة التصويب السريع في ميدان الرماية الهوائي في قسم شوترز أرينا ، والتي ستستمر طوال فترة انعقاد أبوظبي الدولي للصيد والفروسية. وستكون هذه المسابقة مفتوحة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وستقدم جوائز يومية للمشاركين الذين يظهرون سرعة ودقة الرماية لديهم.
وتعرض "تسليح تاكتيكال" - ذراع البيع بالتجزئة لشركة تسليح القابضة - مجموعة متنوعة من منتجات بنادق الإيرسوفت والأسلحة الهوائية (إيرغن) من علامات تجارية عالمية رائدة مثل أوماريكس وكارل وولتر من ألمانيا، وسايبرجون من فرنسا، وشيبا للأسلحة النارية من إيطاليا، وجي آند جي من تايوان، في فرصة مميزة لاستكشاف وشراء منتجات حصرية وعالية الجودة مصممة خصيصًا للمحترفين والهواة على حد سواء.
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