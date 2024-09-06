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شيوخ القبائل وتفعيل دورهم المجتمعي

9/6/2024 9:59:43 AM
(MENAFN- Al Watan) في البداية نشيد بدور شيوخ القبائل البارز، الذي نفخر به في زمن ما قبل توحيد المملكة، وما بعد توحيدها، الذين ساندوا المؤسس الملك عبدالعزيز ال سعود – طيب الله ثراه - أثناء توحيد المملكة العربية السعودية ككيان موحد يستظل براية موحدة هي راية التوحيد الخالدة، وبما أن القبيلة جزء رئيس من تكوين مجتمعنا فإن لشيخ القبيلة دورة المحوري في تعزيز الوحدة الوطنية وبناء الفكر السليم وتوجيه الشباب نحو كل ما يبني الوطن، إضافة الى القيام بالعديد من الأدوار مثل إصلاح ذات البين، وجمع الكلمة، ولم الشمل، وتفريغ الصدور من الشحناء والتباعد، وشجب كل عمل رديء منافٍ للدين والأعراف والأخلاق، ورفض كل تجاوز يمس العقيدة والوطن وولاة الأمر.
نعي تماماً أن منصب شيخ القبيلة ومعرفيها الذين يتبعون لشيخ القبيلة تنظيمياً أصبح في وقتنا الحاضر تشريفيا اكثر منه وظيفي، وذلك بفضل أنتشار الأنظمة والتشريعات والأجهزة الحكومية، ولكنه يظل مهماً ويؤدي دوراً إجتماعياً ونقطة ارتكاز بين أفراد القبيلة والمجتمع، فأكثر القضايا والخصومات يقومون بحلها ودياً ويطفئون فتيلها قبل أن تصل إلى أقسام الشرط أو المحاكم، إضافة إلى تقديم النصح والإرشاد لأفراد قبائلهم صغيرهم وكبيرهم وتشجيعهم على العلم والتعلم، وتكريم المتميزين منهم وترسيخ مبادئ اللحمة الوطنية بين أبناء المجتمع.
باتت الحاجة ملحة لإعطاء شيوخ القبائل والمعرفين المزيد من المهام والصلاحيات وتفعيل دورهم الاجتماعي في وقتنا الحاضر، لما لوجودهم ومركزهم وسط مجتمعهم وقبائلهم من ثقل معنوي ودور تكاملي مع الأجهزة الحكومية والتنسيق من خلال جانب التوعية والتثقيف، ولا نغفل دورهم الهام في تأليف النسيج الاجتماعي وترابطه واستقراره خلف قيادتنا الرشيدة.لا يخفي على الجميع كثرة المشاكل القبيلة، الأمر الذي يؤدي غالباً الى إشغال الدوائر ذات العلاقة بكثرة المطالبات والاعتراضات والشكاوي التي تعتبر مضيعة للوقت ولا تفيد المصلحة العامة.
لذلك نرى انه ومن الضروري تفعيل دور شيخ القبيلة والمعرفين خاصة في هذا الوقت، وتمكينهم من القيام بأدوارهم في الإصلاحات السلوكية والفكرية والأخلاقية في المجتمع، ومعالجة الأفكار المنحرفة والظواهر الاجرامية والمخدرات وإذكاء النعرات القبلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية كونهم يمثلون القدوة والمرجعية لدى أبناء القبيلة كافة، وأن يكونوا مبادرين مع جميع أفراد قبائلهم يشاركونهم الأفراح والأتراح، ويساعدون المعسر والفقير، ويكونوا ناصحين لهم. ويظل على شيوخ القبائل أن يجعلوا هدفهم الأساس حفظ مكانة قبائلهم بتفعيل دورهم الحقيقي وتقريب أهل الرأي والفكر منهم، وإلا فإن التاريخ لن يرحم والناس تزداد وعياً.

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