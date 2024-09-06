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تعيين الولي على القاصر اشتراطات لضمان الحقوق

9/6/2024 9:59:43 AM
(MENAFN- Al Watan) اشترطت وزارة العدل 6 شروط لتعيين الوصي أو الولي على القاصر، وذلك لضمان رعاية مصالح القاصر، منها أن يكون الولي غير محكوم بتهمة مخلة بالشرف، ولا حكم عليه بالإعسار، ولا أن يكون محكومًا بالعزل من الولاية سابقًا، وألا يكون هناك نزاع بينه وبين القاصر، وأن يكون كامل الأهلية، وأن يكون قادرًا على القيام بالأعمال الموكل إليه بها.
وكانت لائحة الأحوال الشخصية قد حددت الولي على القاصر بأنه هو الأب، أو من تعينه المحكمة، فيما حددت الوصي بأنه من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته. ويتولى الولي أو الوصي - بحسب الحال - شؤون القاصر وتمثيله.
تنظيم قانوني
يبين المحامي عاصم الملا أن لائحة الأحوال الشخصية اشترطت في بابها الخامس الذي جاء تحت عنوان (الوصاية والولاية) على من يتم تعيينه وليًا أو وصيًا على القاصر ألا يكون محكومًا عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
وقال ((كما ضمت اللائحة اشتراط ألا يكون من يتم تعيينه وليًا أو وصيًا على القاصر محكومًا عليه بالإعسار بسبب عدم قدرته على إدارة ماله الخاص، لأنه من باب أولى لن يكون قادرًا على إدارة مال القاصر، وألا يكون محكومًا عليه بالعزل من الولاية على قاصر آخر بسبب الإضرار به أو التفريط في حفظ ماله، وألا توجد بينه وبين القاصر عداوة يُخشى منها على مصلحة هذا القاصر)).
أسباب انتهاء الوصاية
تشير المستشارة القانونية عبير فهد إلى أن هناك عدة أمور تنتهي بها الوصاية أو الولاية، وتكون حسب حالات حددتها لائحة الأحوال الشخصية في المادة السابعة والخمسون بعد المائة حيث تسقط الولاية في حالة بلوغ القاصر سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية، وفي حال رفع الحجر عن المحجور عليه، وحال وفاة القاصر.
كما أوضحت أن هناك عدة حالات يتم فيها إسقاط ولاية الولي منها ثبوت عدم مقدرته على تحمل مسؤولية القاصرين، كما يمكن إسقاط ولاية اللي نتيجة تقديم استقالة الولي، أو وفاة الولي، وهناك بعض الحالات يكون فيها والد القاصر مريضًا وبعد شفائه تعاد إليه الولاية وتسقط عن الولي السابق.
وبينت أن صلاحيات الولي أو الوصي تتمثل في إدارة شؤون القاصرين والاهتمام بإنهاء إجراءاتهم في الدوائر الحكومية، وفتح حسابات بنكية لهم، وغيرها من الشؤون.
كما بينت أنه في حال وجود الأم فإنها هي من تقوم برعاية ومتابعة شؤون القاصرين، ولكن إذا تم زواج الأم فإنها لا تمتلك صلاحية تعيين وصي في حال زواجها.
وأوضحت أنه للأم الحق في مراقبة تصرفات الوصي وتقديم شكوى إلى المحكمة لعزله في حالة عدم كفايته لرعاية الأطفال، ويمكن أن تقرر المحكمة العزل بعد التأكد من صحة الشكوى.
كمال الأهلية
من جهته، أكد علي سعيد، وهو صاحب مؤسسة، أنه بعد وفاة شقيقه أصبح وليًا على أبنائه، وأنه كان يدير أعمالهم ويدير جميع أملاكهم، كاشفًا أن ولايته انتهت بعد أن بلغ الابن الأكبر لشقيقه سن الرشد، فأصبح هو من يدير أعماله وأعمال إخوته.
وأشار إلى أنه من ضمن الشروط لتعيين الوصي أو الولي على النفس أو المال أن يكون كامل الأهلية، أمينًا، قادرًا على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به.
وأضاف أنه في حالة الشكوى من الولي أو الوصي الذي تعينه المحكمة يتم عزله إذا رأت المحكمة أن الشكوى في محلها، وتعين من تراه مناسبًا.
موافقة الوالدة
أشار محمد سعود إلى أنه تولى الولاية على أبناء أخيه المتوفى، وصار يدير أعمالهم ويراعي شؤونهم، موضحًا أنهم ما زالوا قاصرين ولم يبلغوا سن الرشد، وأن الاختيار وقع عليه لتولي المهمة من قبل أسرته التي أوكلت له مهام أن يكون الولي الشرعي على أبناء أخيه، وبموافقة والدتهم.
وأوضح ((لا بد أن يكون الولي على ثقة وأمانة في تولى هذه المهام، وأن تكون الولاية والوصاية بغير أجر، إلا إذا حدد الموصي للوصي أجرًا، كما يجوز للمحكمة بناء على طلب الولي أو الوصي أن تقرر له مكافأة عن عمل معين، أو أن تقرر له أجرًا على أن يبدأ احتسابه من تاريخ يوم الطلب)).
شروط الولاية أو الوصاية
- أن يكون الولي غير محكوم عليه بتهمة مخلة بالشرف
- ألا يكون قد حكم عليه بالإعسار
- ألا يكون محكومًا عليه بالعزل من الولاية سابقًا
- ألا يوجد نزاع بينه وبين القاصر
- أن يكون كامل الأهلية، أمينًا
- أن يكون قادرًا على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به
أمور تُسقط الولاية أو الوصاية
- بلوغ القاصر سن الرشد
- رفع الحجر عن المحجور عليه
- وفاة القاصر
- استرداد أب القاصر أهليته
- عزل الوصي أو الولي أو قبول استقالته
- وفاة الوصي أو الولي
- فقده الأهلية أو نقصانها
- ثبوت فقد الوصي أو الولي أو غيابه
- انتهاء حالة فقد أو غياب المولى عليه

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