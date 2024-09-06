Friday, 06 September 2024 05:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بوبيان يحصد جائزة التميز في إحلال وتوطين العمالة للمرة السادسة على مستوى دول الخليج

9/6/2024 8:05:15 AM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • عادل الحماد: التكريم يؤكد نجاح استراتيجية البنك في تأهيل وتوطين
    العمالة
    الوطنية

حقق بنك بوبيان إنجازاً جديداً يضاف إلى سلسلة إنجازاته في قطاع الموارد البشرية، من خلال حصوله على جائزة "التميز في إحلال وتوطين العمالة" للمرة السادسة من قبل مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون، وذلك لنجاحه وتميزه في رفع معدلات العمالة الوطنية على مستوى القطاع المصرفي في الكويت لسنة 2024.

وقد تسلم الجائزة نيابة عن إدارة بنك بوبيان مساعد المدير العام بمجموعة الموارد البشرية عبدالعزيز الرومي، وذلك خلال حفل تكريم خاص عُقد في العاصمة القطرية الدوحة تحت رعاية وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس وبحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبهذه المناسبة أعرب مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان، عادل الحمّاد، عن اعتزازه بهذا التكريم الذي يؤكد مدى نجاح استراتيجية بوبيان في مجال توطين وتأهيل العمالة الوطنية، مؤكداً أن الجائزة تكتسب أهميتها كونها تُمنح سنوياً لأفضل مؤسسات القطاع الخاص في تحقيق معدلات مرتفعة من توظيف وتطوير
للعنصر
البشري.

MENAFN06092024000130011022ID1108644476

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث