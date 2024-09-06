بوبيان يحصد جائزة التميز في إحلال وتوطين العمالة للمرة السادسة على مستوى دول الخليج

عادل الحماد: التكريم يؤكد نجاح استراتيجية البنك في تأهيل وتوطين

العمالة

الوطنية

حقق بنك بوبيان إنجازاً جديداً يضاف إلى سلسلة إنجازاته في قطاع الموارد البشرية، من خلال حصوله على جائزة "التميز في إحلال وتوطين العمالة" للمرة السادسة من قبل مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون، وذلك لنجاحه وتميزه في رفع معدلات العمالة الوطنية على مستوى القطاع المصرفي في الكويت لسنة 2024.

وقد تسلم الجائزة نيابة عن إدارة بنك بوبيان مساعد المدير العام بمجموعة الموارد البشرية عبدالعزيز الرومي، وذلك خلال حفل تكريم خاص عُقد في العاصمة القطرية الدوحة تحت رعاية وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس وبحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبهذه المناسبة أعرب مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان، عادل الحمّاد، عن اعتزازه بهذا التكريم الذي يؤكد مدى نجاح استراتيجية بوبيان في مجال توطين وتأهيل العمالة الوطنية، مؤكداً أن الجائزة تكتسب أهميتها كونها تُمنح سنوياً لأفضل مؤسسات القطاع الخاص في تحقيق معدلات مرتفعة من توظيف وتطوير

للعنصر

البشري.