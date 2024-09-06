بوبيان يحصد جائزة التميز في إحلال وتوطين العمالة للمرة السادسة على مستوى دول الخليج

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عادل الحماد: التكريم يؤكد نجاح استراتيجية البنك في تأهيل وتوطين
العمالة
الوطنية
حقق بنك بوبيان إنجازاً جديداً يضاف إلى سلسلة إنجازاته في قطاع الموارد البشرية، من خلال حصوله على جائزة "التميز في إحلال وتوطين العمالة" للمرة السادسة من قبل مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون، وذلك لنجاحه وتميزه في رفع معدلات العمالة الوطنية على مستوى القطاع المصرفي في الكويت لسنة 2024.
وقد تسلم الجائزة نيابة عن إدارة بنك بوبيان مساعد المدير العام بمجموعة الموارد البشرية عبدالعزيز الرومي، وذلك خلال حفل تكريم خاص عُقد في العاصمة القطرية الدوحة تحت رعاية وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس وبحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبهذه المناسبة أعرب مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان، عادل الحمّاد، عن اعتزازه بهذا التكريم الذي يؤكد مدى نجاح استراتيجية بوبيان في مجال توطين وتأهيل العمالة الوطنية، مؤكداً أن الجائزة تكتسب أهميتها كونها تُمنح سنوياً لأفضل مؤسسات القطاع الخاص في تحقيق معدلات مرتفعة من توظيف وتطوير
للعنصر
البشري.
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