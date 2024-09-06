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مرشح رئاسي تونسي يعود للسجن بعد دقائق من الإفراج عنه

9/6/2024 8:00:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعادت السلطات الأمنية في تونس إيقاف المرشح للرئاسة العياشي زمال للمرة الثانية، بعد فترة وجيزة من صدور قرار قضائي بالإفراج عنه في وقت متأخر من ليل أمس.

وأعلن فريق الحملة الانتخابية للمرشح زمال أن فرقة أمنية أعادت إيقافه من أمام سجن برج العامري بعد دقائق من مغادرته.

وأرجأت محكمة في ولاية منوبة النظر في التهم الموجهة له إلى جلسة ثانية يوم 19 سبتمبر الجاري، وأمرت بإبقائه في حالة سراح، قبل أن يجري إيقافه مرة أخرى. ولم تصدر إيضاحات بشأن أسباب الإيقاف.

وكان زمال، وهو رجل أعمال وناشط سياسي ورئيس "حركة عازمون"، أوقف في المرة الأولى الاثنين الماضي بدعوى تورطه في جمع تزكيات شعبية مفتعلة من الناخبين، وفق ما لاحظته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وكانت الهيئة أقرت ترشح ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية التي تجري يوم السادس من أكتوبر المقبل، من بينهم عياشي زمال ورئيس حركة الشعب زهير المغزاوي والرئيس الحالي قيس سعيد الساعي إلى ولاية ثانية.

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