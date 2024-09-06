مرشح رئاسي تونسي يعود للسجن بعد دقائق من الإفراج عنه

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعادت السلطات الأمنية في تونس إيقاف المرشح للرئاسة العياشي زمال للمرة الثانية، بعد فترة وجيزة من صدور قرار قضائي بالإفراج عنه في وقت متأخر من ليل أمس.
وأعلن فريق الحملة الانتخابية للمرشح زمال أن فرقة أمنية أعادت إيقافه من أمام سجن برج العامري بعد دقائق من مغادرته.
وأرجأت محكمة في ولاية منوبة النظر في التهم الموجهة له إلى جلسة ثانية يوم 19 سبتمبر الجاري، وأمرت بإبقائه في حالة سراح، قبل أن يجري إيقافه مرة أخرى. ولم تصدر إيضاحات بشأن أسباب الإيقاف.
وكان زمال، وهو رجل أعمال وناشط سياسي ورئيس "حركة عازمون"، أوقف في المرة الأولى الاثنين الماضي بدعوى تورطه في جمع تزكيات شعبية مفتعلة من الناخبين، وفق ما لاحظته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وكانت الهيئة أقرت ترشح ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية التي تجري يوم السادس من أكتوبر المقبل، من بينهم عياشي زمال ورئيس حركة الشعب زهير المغزاوي والرئيس الحالي قيس سعيد الساعي إلى ولاية ثانية.
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