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250 مليون دولار مساعدات أمريكية لأوكرانيا بمواجهة روسيا

9/6/2024 7:27:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم، مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار، في وقت تسعى كييف إلى مواجهة تقدم القوات الروسية شرقي البلاد، وإلى صدّ عمليات القصف المدمّر التي تنفّذها موسكو.

وقال أوستن، خلال اجتماع في ألمانيا للداعمين الدوليين لأوكرانيا، إنّ «الرئيس (جو) بايدن سيوقّع حزمة مساعدات أمنية جديدة بقيمة 250 مليون دولار لأوكرانيا»، مؤكداً لأن «هذا سيزيد القدرات لتلبية حاجات أوكرانيا المتطوّرة».

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد طالب، اليوم، بالمزيد من الأسلحة من الدول الحليفة المجتمعة في ألمانيا من أجل صد القوات الروسية في الأراضي الأوكرانية، خصوصاً في منطقة دونيتسك في الشرق.

وقال زيلينسكي، خلال اجتماع لحلفاء كييف في القاعدة الجوية الأمريكية في رامشتاين في غرب ألمانيا، إنّ «العالم يملك ما يكفي من أنظمة الدفاع الجوي لضمان عدم تحقيق روسيا أي نتائج».

وأضاف: «أحضّكم على أن تكونوا أكثر نشاطاً في العمل معنا في مجال الدفاع الجوي»، مطالباً في الوقت ذاته بالسماح باستخدام صواريخ بعيدة المدى، ليس على أراضي أوكرانيا فقط، بل على الأراضي الروسية أيضاً.

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