من أولد ترافورد إلى النصر السعودي.. رونالدو يثبت أن العمر مجرد رقم

أثبت الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو أن العمر مجرد رقم بعد نجاحه في تسجيل الهدف رقم 900 في مسيرته الإحترافية خلال المواجهة أمام كرواتيا مساء أمس الخميس في افتتاح منافسات دوري أمم أوروبا.

وسجل رونالدو /39 عاما/ الهدف الثاني خلال فوز البرتغال على كرواتيا 2 /1.

وبذغ نجم رونالدو مبكرا جدا، حيث لعب موسم واحد في بلاده بعد تحوله للاعب محترف مما جذب إليه إنظار الإنجليزي، لتبدأ رحلة النجاح الحقيقية، إذ سجل قائد المنتخب البرتغالي 145 هدفا خلال 346 خاضها خلال مسيرته في أولد ترافورد.

ونجح رونالدو للمرة الأولى في تسجيل أكثر من تسعة أهداف مع مانشستر في موسم 2005 /2006 قبل أن يسجل عشرين هدفا أو أكثر في ثلاثة مواسم متتالية، ثم وصل إلى الذروة في موسم 2007 /2008 بتسجيله 31 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، و42 هدفا على مستوى كافة المسابقات.

وخلال فترة الإحترافية الأولى في أولد ترافورد، سجل رونالدو 118 هدفا خلال 293 مباراة، لكن فترته الإحترافية الثانية مع مانشستر بين عامي 2021 و2023 لم تكن على نفس المنوال، حيث سجل 27 هدفا خلال 54 مباراة.

وسارع المارد الإسباني ريال مدريد للتعاقد مع رونالدو في صفقة قياسية بلغت 94 مليون يورو في 2009 واستمر معه حتى 2018، وشكل مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة، عصرا جديدا لكرة القدم، بعد أن حقق كلاهما سلسلة من الإنجازات المذهلة على المستويين الفردي والجماعي.

ونجح رونالدو في تسجيل 50 هدفا أو أكثر على مستوى كافة المسابقات بقميص النادي الملكي لستة مواسم متتالية بدءا من موسم 2010/ 2011.



وكان موسم 2014 /2015 هو الأفضل في مسيرة رونالدو بتسجيله 61 هدفا خلال 54 مباراة، محطما رقمه القياسي السابق المتمثل في تسجيل 60 هدفا خلال 55 مباراة في موسم 2011 /2012.

وحطم رونالدو الرقم القياسي للأسطورة راؤول جونزاليس، المتمثل في تسجيل 228 هدفا خلال 323 مباراة على مستوى كافة المسابقات، وأصبح الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا، كما سجل رقما قياسيا لعدد الأهداف المسجلة خلال موسم واحد من البطولة القارية، بإحرازه 17 هدفا في موسم 2013 /2014، وفي الموسم ذاته وصل سجله التهديفي إلى 500 هدف على مستوى الأندية والمنتخبات.



وخلال رحلته التاريخية مع ريال مدريد سجل رونالدو 311 هدفا، ليصبح ثاني الهدافين التاريخيين للدوري الإسباني خلف ميسي.

وتوج رونالدو بلقب الدوري الإسباني مرتين تزامنا مع حصوله على لقب الهداف، كما حصد جائزة بيتشيتشي ثلاث مرات، وهي جائزة سنوية تقدمها صحيفة "ماركا" الإسبانية لأكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في الدوري الإسباني.

كما حصد رونالدو خلال رحلته في سانتياجو برنابيو ، جائزة أفضل لاعب في العالم أربع مرات ليرفع رصيده إلى خمسة جوائز على مدار مسيرته، وفاز أيضا بأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

وبعد انتهاء رحلته مع ريال مدريد انتقل أسطورة المنتخب البرتغالي إلى يوفنتوس الإيطالي حيث خاض معه 134 مباراة وسجل 101 هدف.

وقضى رونالدو ثلاثة أعوام مع يوفنتوس وقاده للفوز بلقب الدوري الإيطالي مرتين بجانب حصد لقب واحد في كأس إيطاليا.

وخلال الموسم الأول له مع يوفنتوس سجل رونالدو 28 هدفا ثم أحرز 37 هدفا ثم 36 هدفا في الموسمين التاليين.

ونال رونالدو جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي مرتين في 2019 و2020 وأهداه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جائزة استثنائية في 2021، اعترافا بمسيرته الذهبية.



وتحول رونالدو بعد ذلك لصفوف النصر السعودي، حيث خاض معه 74 مباراة وسجل 68 هدفا.

وبحسب وكالة أنباء "بي ايه" فإن انتقال رونالدو إلى الدوري السعودي بدت وأنها خطوة أولى نحو الاعتزال، لكنه لم يتوقف أبدا عن تسجيل الأهداف.

وسجل رونالدو 14 هدفا خلال 16 مباراة في موسمه الأول بالدوري السعودي للمحترفين، ثم أحرز 35 هدفا في 31 مباراة في الموسم التالي.

وعلى صعيد المنتخب البرتغالي، خاض رونالدو 213 مباراة وسجل 131 هدفا.

ويعتبر رونالدو القائد الحقيقي للمنتخب البرتغالي منذ اعتزال لويس فيجو عقب مونديال 2006.

وحطم رونالدو الرقم القياسي للأسطورة الإيراني علي دائي الذي سجل 108 أهداف خلال مسيرته الدولية، واحتاج النجم السابق لريال مدريد إلى 114 مباراة للوصول إلى 50 هدفا، قبل أن يحرز 81 هدفا خلال 89 مباراة.

وساهم رونالدو في تتويج منتخب البرتغال بلقب يورو 2016، علما بأنه يحمل لقب الهداف التاريخي للبطولة القارية برصيد 14 هدفا كما يحمل رقما قياسيا أخر، بنجاحه في التسجيل خلال عشر بطولات في كأس العالم وكأس أمم أوروبا، كما أنه اللاعب الوحيد الذي شارك في ست نسخ من كأس أمم أوروبا.