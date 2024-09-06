تحالف فيفا وكونميبول لمكافحة العنصرية.. إشارات موحدة وإجراءات صارمة في البطولات

انضم اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) إلى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) في جهود مكافحة الأفعال العنصرية في كرة القدم، في إطار حملته "كفى للعنصرية".

وسيتم استخدام الإشارة العالمية للأذرع المتقاطعة التي ترمز للتنديد بالسلوك العنصري في البطولات التي ينظمها اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم.

تمت الموافقة على هذا الإجراء المبتكر بالإجماع في كونجرس فيفا الرابع والسبعين، الذي عقد في العاصمة التايلاندية بانكوك في 17 أيار/مايو 2024، وهو جزء من سياسة كونميبول ضد التمييز وحملة "كفى للعنصرية" التي جرى تطبيقها في 2022.

وسيتم دمج إيماءة الحوادث العنصرية التي ستسمح للاعبي كرة القدم والحكام وأعضاء الجهاز الفني بتبني موقف حازم ضد العنصرية، في الإجراء المعمول به حاليا ويتألف من ثلاثة مستويات للحوادث التمييزية في جميع البطولات التي ينظمها اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم بدءًا من عام 2024.

ومن خلال عقد أيديهم على الرسغ، سيتمكن اللاعبون من الإشارة مباشرة إلى الحكم الرئيسي إلى أنهم يتعرضون لإهانات عنصرية، بعد ذلك سيقوم الحكم بتفعيل إجراء من ثلاثة مستويات مخطط له لهذه الحوادث.

في المستوى الأول، سيتم وقف المباراة، وفي حال استمرار هذه الأحداث، سيتم تعليق المباراة مؤقتًا وسيغادر كل من اللاعبين والحكام أرض اللعب، وإذا لم تتوقف هذه الأفعال أثناء فترة الإيقاف المؤقت، فسيتم إيقاف المباراة بشكل نهائي.

وسيتم تنفيذ هذه الإيماءة ضد العنصرية في جميع مسابقات فيفا، بدءًا من كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة المقامة حاليا في كولومبيا، وستكون جزءًا من الإجراء ثلاثي المستويات، الذي وافقت جميع الاتحادات الأعضاء على الالتزام به مع التعهد بتطبيقه، مما يضمن استخدامها في جميع أنحاء العالم.

واتبع كونميبول نهجا صارما ضد الأفعال العنصرية في بطولاته منذ عام 2022، وبالإضافة إلى تشديد العقوبات، يحرص الاتحاد القاري على التوعية ونشر القيم التي يتم التأكيد عليها في مكافحة العنصرية وغيرها من أشكال التمييز.

وأوضح كونميبول عبر موقعه الرسمي "لا يمكن استخدام لون البشرة أو العرق أو العادات كذريعة للاستفزاز، وأي سلوك يمكن أن يضر بالتعايش السلمي بين البشر هو أمر غير مقبول، الاختلافات تجعل البشر فريدين، وهذه هي القيمة التي يجب تعظيمها، دائمًا ما يوحدهم نفس الشغف في كل مباراة، في كل هدف، في كل عناق واحتفال، موضحًا أن كرة القدم تجمع ولا تفرق".