الإمارات وسنغافورة تبحثان تعزيز التعاون البرلماني

أكدت ميرة سلطان السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي، حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على مواصلة توطيد العلاقات الثنائية الاستراتيجية مع جمهورية سنغافورة في جميع المجالات، خاصة في ظل اتفاقية الشراكة الشاملة الموقعة بين البلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال لقائها، في مقر المجلس في أبوظبي، كمال آر فاسواني سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة.

وتطرقت السويدي إلى التعاون القائم بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة، بشأن التطوير الحكومي والرقمي والجاهزية للمستقبل، ما يؤكد حرص حكومة دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة، على تعزيز الشراكات الحكومية، وتطوير نماذج التعاون الدولي الهادف لدعم جهود التطوير الحكومي والرقمي.

وأكد اللقاء أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي وبرلمان سنغافورة، من خلال تبادل الزيارات واللقاءات والخبرات البرلمانية، وتوحيد المواقف والرؤى في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل والأنشطة البرلمانية.