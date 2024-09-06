إطلاق دليل Cognite Atlas AITM النهائي للوكلاء الصناعيين باعتباره الدليل الرائد للذكاء الاصطناعي في الصناعة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت Cognite ، الشركة الرائدة المعترف بها عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي داخل الصناعة، اليوم عن إطلاق دليل TMCognite Atlas AI النهائي للوكلاء الصناعيي ، وهو دليل شامل للشركات التي تتطلع إلى تسريع تطوير نطاق حلول الذكاء الاصطناعي وتوسيعه وتقليل الوقت اللازم لتحقيق القيمة.

يتناول الدليل التطورات التي حدثت في مجال الذكاء الاصطناعي على مدار العام الماضي ويتطرَّق بشكلٍ موسَّع في الحديث عن وكلاء الذكاء الاصطناعي داخل الصناعة وأحدث المتطلبات التكنولوجية اللازمة لجعل الذكاء الاصطناعي يعود بالنفع على الصناعة. يُقدِّم دليل Cognite Atlas AITM النهائي للوكلاء الصناعيين أمثلة من على أرض الواقع ونصائح عملية وأدوات يمكن للقادة الرقميين استخدامها للتطبيق مع وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يمكنهم تحسين عمليات صنع القرار ومساعدة مؤسساتهم على تحقيق إنتاجية أعلى وسلامة وكفاءة تشغيلية شاملة.

صرَّحت Janice Abel، المحللة الرئيسية للتكنولوجيا في ARC Advisory Group قائلةً: "استنادًا إلى النتائج المستخلصة من استقصاء حديث أجرته ARC Advisory Group حول التحوُّل الرقمي والاستدامة والتكنولوجيا، فإن الذكاء الاصطناعي هو التكنولوجيا الأكثر تأثيرًا التي سنراها على مدار السنوات الخمس المقبلة". "يُعدُّ“دليل Cognite Atlas AITM النهائي للوكلاء الصناعيين نقطة بداية عملية للقادة الرقميين الذين يتطلعون إلى تشغيل الذكاء الاصطناعي في بيئات صناعية معقدة."

"يُمكِّننا Cognite Atlas AI من استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين عملية اتخاذ القرار وتحسين الكفاءة، كما هو الحال المتبع مع الوكيل الصناعي المصمَّم لفهم المستندات الفنية غير المنظمة وتسلسل المعدات الخاص بشركة Aker BP"، حسبما صرَّحت Paula Doyle، رئيسة القطاع الرقمي لشركة Aker BP. "بتطبيق وكيل أداة تجزئة المستندات، نعمل على تبسيط عملية إدارة المعدات لدينا، وتوفير آلاف الساعات من تغذية البيانات، وإعادة تركيز خبرائنا على مشاكل الأعمال التي تهم حقًا في نجاح عملياتنا على المدى القصير والطويل."

"تُعدُّ مستودعات البيانات وبرامج copilots مجرد البداية. صرَّح Paul Grenet، كبير مسؤولي الإيرادات في Cognite قائلاً: "يتطلب الذكاء الاصطناعي الصناعي أكثر من مجرد نهج واحد يناسب الجميع". "يعمل Cognite Atlas AI على إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي التوليدي للصناعة من خلال الوكلاء الصناعيين الذين يمكنهم تسريع الكفاءات وتوليد عشرات الملايين من الدولارات لإحداث تأثير تجاري. "تعمل هذه العوامل على توفير أرض خصبة لإنشاء عدد من التطبيقات الذكية الخاصة بمجالات مُحدَّدة، والتي تعمل على إحداث ثورة في الطريقة التي تعمل بها الصناعات."

يُعدُّ دليل Cognite Atlas AITM النهائي للوكلاء الصناعيين الجزء الثالث من سلسلة أدلة Cognite النهائية، والتي تتضمَّن أيضًا الدليل النهائي للذكاء الاصطناعي التوليدي للصناعة والدليل النهائي لعمليات DataOps الصناعية . توضح السلسلة ماهية التحوُّل الرقمي الصناعي وتساعد في فهم الرحلة التي يجب على الشركات الصناعية اتخاذها لتقييم نطاق حلول الذكاء الاصطناعي وتكييفه وتوسيعه في جميع أنحاء مؤسساتها.

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نبذة عن Cognite

تعمل Cognite جاهدةً على جعل الذكاء الاصطناعي مفيدًا للصناعة. اختارت الشركات الرائدة في مجال الطاقة والتصنيع والكهرباء والطاقات المتجددة شركة Cognite لتقديم بيانات آمنة وموثوق بها وفي الوقت الفعلي لتحويل عملياتها التي تعتمد على الأصول بشكل كبير لتصبح أكثر أمانًا واستدامة وربحية. توفر Cognite منصَّة سهلة الاستخدام وآمنة وقابلة للتطوير تسهِّل على جميع صناع القرار، من الميدان إلى مراكز العمليات عن بُعد، الوصول إلى البيانات الصناعية المعقدة وفهمها والتعاون في الوقت الفعلي وبناء مستقبل أفضل. تفضَّل بزيارتنا على وتابعنا على LinkedIn وTwitter .

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