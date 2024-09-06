إطلاق دليل Cognite Atlas AITM النهائي للوكلاء الصناعيين باعتباره الدليل الرائد للذكاء الاصطناعي في الصناعة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت Cognite ، الشركة الرائدة المعترف بها عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي داخل الصناعة، اليوم عن إطلاق دليل TMCognite Atlas AI النهائي للوكلاء الصناعيي ، وهو دليل شامل للشركات التي تتطلع إلى تسريع تطوير نطاق حلول الذكاء الاصطناعي وتوسيعه وتقليل الوقت اللازم لتحقيق القيمة.
يتناول الدليل التطورات التي حدثت في مجال الذكاء الاصطناعي على مدار العام الماضي ويتطرَّق بشكلٍ موسَّع في الحديث عن وكلاء الذكاء الاصطناعي داخل الصناعة وأحدث المتطلبات التكنولوجية اللازمة لجعل الذكاء الاصطناعي يعود بالنفع على الصناعة. يُقدِّم دليل Cognite Atlas AITM النهائي للوكلاء الصناعيين أمثلة من على أرض الواقع ونصائح عملية وأدوات يمكن للقادة الرقميين استخدامها للتطبيق مع وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يمكنهم تحسين عمليات صنع القرار ومساعدة مؤسساتهم على تحقيق إنتاجية أعلى وسلامة وكفاءة تشغيلية شاملة.
صرَّحت Janice Abel، المحللة الرئيسية للتكنولوجيا في ARC Advisory Group قائلةً: "استنادًا إلى النتائج المستخلصة من استقصاء حديث أجرته ARC Advisory Group حول التحوُّل الرقمي والاستدامة والتكنولوجيا، فإن الذكاء الاصطناعي هو التكنولوجيا الأكثر تأثيرًا التي سنراها على مدار السنوات الخمس المقبلة". "يُعدُّ“دليل Cognite Atlas AITM النهائي للوكلاء الصناعيين نقطة بداية عملية للقادة الرقميين الذين يتطلعون إلى تشغيل الذكاء الاصطناعي في بيئات صناعية معقدة."
"يُمكِّننا Cognite Atlas AI من استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين عملية اتخاذ القرار وتحسين الكفاءة، كما هو الحال المتبع مع الوكيل الصناعي المصمَّم لفهم المستندات الفنية غير المنظمة وتسلسل المعدات الخاص بشركة Aker BP"، حسبما صرَّحت Paula Doyle، رئيسة القطاع الرقمي لشركة Aker BP. "بتطبيق وكيل أداة تجزئة المستندات، نعمل على تبسيط عملية إدارة المعدات لدينا، وتوفير آلاف الساعات من تغذية البيانات، وإعادة تركيز خبرائنا على مشاكل الأعمال التي تهم حقًا في نجاح عملياتنا على المدى القصير والطويل."
"تُعدُّ مستودعات البيانات وبرامج copilots مجرد البداية. صرَّح Paul Grenet، كبير مسؤولي الإيرادات في Cognite قائلاً: "يتطلب الذكاء الاصطناعي الصناعي أكثر من مجرد نهج واحد يناسب الجميع". "يعمل Cognite Atlas AI على إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي التوليدي للصناعة من خلال الوكلاء الصناعيين الذين يمكنهم تسريع الكفاءات وتوليد عشرات الملايين من الدولارات لإحداث تأثير تجاري. "تعمل هذه العوامل على توفير أرض خصبة لإنشاء عدد من التطبيقات الذكية الخاصة بمجالات مُحدَّدة، والتي تعمل على إحداث ثورة في الطريقة التي تعمل بها الصناعات."
يُعدُّ دليل Cognite Atlas AITM النهائي للوكلاء الصناعيين الجزء الثالث من سلسلة أدلة Cognite النهائية، والتي تتضمَّن أيضًا الدليل النهائي للذكاء الاصطناعي التوليدي للصناعة والدليل النهائي لعمليات DataOps الصناعية . توضح السلسلة ماهية التحوُّل الرقمي الصناعي وتساعد في فهم الرحلة التي يجب على الشركات الصناعية اتخاذها لتقييم نطاق حلول الذكاء الاصطناعي وتكييفه وتوسيعه في جميع أنحاء مؤسساتها.
تتوفَّر النسخة الرقمية الكاملة مجانًا عبر الإنترنت. تتوفَّر نسخ مادية حسب الطلب. تفضَّل بزيارة Cognite لمعرفة المزيد.
نبذة عن Cognite
تعمل Cognite جاهدةً على جعل الذكاء الاصطناعي مفيدًا للصناعة. اختارت الشركات الرائدة في مجال الطاقة والتصنيع والكهرباء والطاقات المتجددة شركة Cognite لتقديم بيانات آمنة وموثوق بها وفي الوقت الفعلي لتحويل عملياتها التي تعتمد على الأصول بشكل كبير لتصبح أكثر أمانًا واستدامة وربحية. توفر Cognite منصَّة سهلة الاستخدام وآمنة وقابلة للتطوير تسهِّل على جميع صناع القرار، من الميدان إلى مراكز العمليات عن بُعد، الوصول إلى البيانات الصناعية المعقدة وفهمها والتعاون في الوقت الفعلي وبناء مستقبل أفضل. تفضَّل بزيارتنا على وتابعنا على LinkedIn وTwitter .
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