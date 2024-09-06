Esri تُصدر كتابًا جديدًا عن رحلة الغوص العميق التاريخية التي قامت بها الدكتورة Dawn Wright.

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم Esri، الشركة الرائدة عالميًا في مجال استخبارات المواقع، عن نشر كتابها Mapping the Deep: Innovation, Exploration & the Dive of a Lifetim .

يفصل الكتاب الجديد الذي أعدته عالمة المحيطات الدكتورة Dawn Wright الرحلة التاريخية لعام 2022 التي جعلتها أول شخص أسود يزور تشالنجر في أعماق خندق ماريانا، أعمق الأماكن وأكثرها غموضًا على وجه الأرض - على عمق أكثر من 10,000 متر تحت سطح المحيط الهادئ.

نحن نعرف حاليًا عن قاع المحيط أقل مما نعرفه عن سطح القمر. حتى الآن، لم يتم رسم سوى ربع مساحة قاع البحر بدقة عالية، وباعتبارها عالمة محيطات ومستكشفة، جعلت Wright من مهمتها تغيير ذلك.

مع مقدمة بقلم عالمة الجيولوجيا البحرية Kathryn Sullivan، أول امرأة أمريكية تمشي في الفضاء، يأخذ كتاب Mapping the Deep القراء في مغامرة تبرز المثابرة والابتكار المطلوبين لاستكشاف المحيطات. مع التركيز على غوص Wright التاريخي، ورحلتها الشخصية، والتكنولوجيا المتطورة التي جعلت هذه الرحلة الاستكشافية ممكنة، يسلط الكتاب الضوء على الأهمية الحاسمة لرسم خريطة المحيط وتأثيرها العميق على مستقبل الكوكب. من التاريخ الرائع لـ Challenger Deep ومستكشفيها إلى الحياة البحرية المتنوعة التي تتواجد داخلها، Mapping the Deep هو مزيج من التاريخ والحقائق الرائعة والصور الجميلة.

باعتبارها كبيرة العلماء في Esri، تساعد الدكتورة Dawn Wright في تعزيز الأساس العلمي لبرامج وخدمات Esri بينما تمثل Esri أيضًا أمام المجتمع العلمي. متخصصة في الجيولوجيا البحرية، مع غوصات قياسية تحت الماء في Alvin (إلى ارتفاع شرق المحيط الهادئ)، وPisces V، وLimiting Factor (إلى Challenger Deep)، كما ألفت وساهمت في بعض الأدبيات الأكثر دقة في نظم المعلومات الجغرافية البحرية.

Mapping the Deep متاح في غلاف ورقي (رقم الإيداع الدولي: 9781589487888، بمبلغ 26.99 دولارًا أمريكيًا) وككتاب إلكتروني (رقم الإيداع الدولي: 9781589487895، بمبلغ 26.99 دولارًا أمريكيًا). يمكن الحصول على هذا الكتاب من معظم تجار التجزئة عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم. يمكن لتجار التجزئة المهتمين التواصل مع Ingram Publisher Services، موزع كتب Esri Press.

حول Esri

تساعد Esri، الشركة الرائدة في السوق العالمية في مجال برمجيات نظام المعلومات الجغرافية وذكاء المواقع ورسم الخرائط، العملاء على إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للبيانات لتحسين النتائج التشغيلية والتجارية. تأسست برمجيات Esri في عام 1969 في مدينة ريدلاندز، بكاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي منتشرة في مئات الآلاف من المنظمات على مستوى العالم، بما في ذلك شركات Fortune 500 والوكالات الحكومية والمؤسسات غير الربحية والجامعات. تمتلك Esri مكاتب إقليمية وموزعين دوليين وشركاء يقدمون الدعم المحلي في أكثر من 100 دولة في ست قارات. من خلال التزامها الرائد بالتكنولوجيا والتحليلات الجغرافية المكانية، تقوم Esri بهندسة الحلول الأكثر ابتكارًا التي تستفيد من النهج الجغرافي لحل بعض أكثر مشاكل العالم تعقيدًا من خلال وضعها في السياق الحاسم للموقع. تفضل بزيارتنا على esri .

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