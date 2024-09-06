Esri تُصدر كتابًا جديدًا عن رحلة الغوص العميق التاريخية التي قامت بها الدكتورة Dawn Wright.

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم Esri، الشركة الرائدة عالميًا في مجال استخبارات المواقع، عن نشر كتابها Mapping the Deep: Innovation, Exploration & the Dive of a Lifetim .
يفصل الكتاب الجديد الذي أعدته عالمة المحيطات الدكتورة Dawn Wright الرحلة التاريخية لعام 2022 التي جعلتها أول شخص أسود يزور تشالنجر في أعماق خندق ماريانا، أعمق الأماكن وأكثرها غموضًا على وجه الأرض - على عمق أكثر من 10,000 متر تحت سطح المحيط الهادئ.
نحن نعرف حاليًا عن قاع المحيط أقل مما نعرفه عن سطح القمر. حتى الآن، لم يتم رسم سوى ربع مساحة قاع البحر بدقة عالية، وباعتبارها عالمة محيطات ومستكشفة، جعلت Wright من مهمتها تغيير ذلك.
مع مقدمة بقلم عالمة الجيولوجيا البحرية Kathryn Sullivan، أول امرأة أمريكية تمشي في الفضاء، يأخذ كتاب Mapping the Deep القراء في مغامرة تبرز المثابرة والابتكار المطلوبين لاستكشاف المحيطات. مع التركيز على غوص Wright التاريخي، ورحلتها الشخصية، والتكنولوجيا المتطورة التي جعلت هذه الرحلة الاستكشافية ممكنة، يسلط الكتاب الضوء على الأهمية الحاسمة لرسم خريطة المحيط وتأثيرها العميق على مستقبل الكوكب. من التاريخ الرائع لـ Challenger Deep ومستكشفيها إلى الحياة البحرية المتنوعة التي تتواجد داخلها، Mapping the Deep هو مزيج من التاريخ والحقائق الرائعة والصور الجميلة.
باعتبارها كبيرة العلماء في Esri، تساعد الدكتورة Dawn Wright في تعزيز الأساس العلمي لبرامج وخدمات Esri بينما تمثل Esri أيضًا أمام المجتمع العلمي. متخصصة في الجيولوجيا البحرية، مع غوصات قياسية تحت الماء في Alvin (إلى ارتفاع شرق المحيط الهادئ)، وPisces V، وLimiting Factor (إلى Challenger Deep)، كما ألفت وساهمت في بعض الأدبيات الأكثر دقة في نظم المعلومات الجغرافية البحرية.
Mapping the Deep متاح في غلاف ورقي (رقم الإيداع الدولي: 9781589487888، بمبلغ 26.99 دولارًا أمريكيًا) وككتاب إلكتروني (رقم الإيداع الدولي: 9781589487895، بمبلغ 26.99 دولارًا أمريكيًا). يمكن الحصول على هذا الكتاب من معظم تجار التجزئة عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم. يمكن لتجار التجزئة المهتمين التواصل مع Ingram Publisher Services، موزع كتب Esri Press.
حول Esri
تساعد Esri، الشركة الرائدة في السوق العالمية في مجال برمجيات نظام المعلومات الجغرافية وذكاء المواقع ورسم الخرائط، العملاء على إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للبيانات لتحسين النتائج التشغيلية والتجارية. تأسست برمجيات Esri في عام 1969 في مدينة ريدلاندز، بكاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي منتشرة في مئات الآلاف من المنظمات على مستوى العالم، بما في ذلك شركات Fortune 500 والوكالات الحكومية والمؤسسات غير الربحية والجامعات. تمتلك Esri مكاتب إقليمية وموزعين دوليين وشركاء يقدمون الدعم المحلي في أكثر من 100 دولة في ست قارات. من خلال التزامها الرائد بالتكنولوجيا والتحليلات الجغرافية المكانية، تقوم Esri بهندسة الحلول الأكثر ابتكارًا التي تستفيد من النهج الجغرافي لحل بعض أكثر مشاكل العالم تعقيدًا من خلال وضعها في السياق الحاسم للموقع. تفضل بزيارتنا على esri .
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