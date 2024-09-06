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ارتفاع طفيف في أسعار النفط لكنها تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية - جريدة البورصة

9/6/2024 4:40:29 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة جيه بي مورجان يتوقع إبقاء أوبك+ على مستوى الإنتاج الحالي لعام آخر على الأقل انخفاض الأسهم الأوروبية عقب صدور بيانات الإنتاج الصناعي في ألمانيا وزير البترول يبحث مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة آفاق تعزيز التعاون

ارتفعت أسعار النفط بصورة طفيفة خلال تعاملات الجمعة، بدعم من بيانات المخزونات الأمريكية وتأجيل تحالف“أوبك+” زيادة مخططة للإنتاج، لكنها تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية في ظل تراجع معنويات المستثمرين تجاه آفاق الطلب العالمي.

زادت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر -الأكثر نشاطاً- بنسبة طفيفة بلغت 0.12% إلى 72.78 دولار للبرميل، لكنها تعد منخفضة بما يناهز 8% على مدار هذا الأسبوع.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 0.13% أو 9 سنتات إلى 69.24 دولار للبرميل.

جاء انتعاش أسعار الذهب الأسود اليوم بعدما قرر تحالف“أوبك+” إرجاء زيادة في الإنتاج كان من المقرر إجراؤها مطلع أكتوبر القادم؛ لمدة شهرين، على أن يتم تطبيق الزيادة بصورة تدريجية اعتباراً من الأول من ديسمبر 2024.

وساعد على تحسن أداء النفط أيضاً صدور بيانات عن معهد البترول الأمريكي، أظهرت هبوط مخزونات الولايات المتحدة من النفط بمقدار 6.9 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، مقابل توقعات انخفاضها 600 ألف برميل فقط، ما يشير إلى قوة الطلب على الذهب الأسود بأكبر اقتصادات العالم.

المصدر:

MENAFN06092024000202011048ID1108643669

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