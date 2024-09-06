ارتفاع طفيف في أسعار النفط لكنها تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية - جريدة البورصة

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ارتفعت أسعار النفط بصورة طفيفة خلال تعاملات الجمعة، بدعم من بيانات المخزونات الأمريكية وتأجيل تحالف“أوبك+” زيادة مخططة للإنتاج، لكنها تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية في ظل تراجع معنويات المستثمرين تجاه آفاق الطلب العالمي.
زادت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر -الأكثر نشاطاً- بنسبة طفيفة بلغت 0.12% إلى 72.78 دولار للبرميل، لكنها تعد منخفضة بما يناهز 8% على مدار هذا الأسبوع.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 0.13% أو 9 سنتات إلى 69.24 دولار للبرميل.
جاء انتعاش أسعار الذهب الأسود اليوم بعدما قرر تحالف“أوبك+” إرجاء زيادة في الإنتاج كان من المقرر إجراؤها مطلع أكتوبر القادم؛ لمدة شهرين، على أن يتم تطبيق الزيادة بصورة تدريجية اعتباراً من الأول من ديسمبر 2024.
وساعد على تحسن أداء النفط أيضاً صدور بيانات عن معهد البترول الأمريكي، أظهرت هبوط مخزونات الولايات المتحدة من النفط بمقدار 6.9 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، مقابل توقعات انخفاضها 600 ألف برميل فقط، ما يشير إلى قوة الطلب على الذهب الأسود بأكبر اقتصادات العالم.
المصدر:
MENAFN06092024000202011048ID1108643669
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