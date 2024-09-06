خام الحديد يتراجع متجهاً لتحقيق أكبر خسارة أسبوعية في قرابة 5 أشهر - جريدة البورصة

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تراجعت أسعار خام الحديد خلال تعاملات الجمعة، مع استمرار ضعف الطلب على الصُلب، وخاصة في الصين التي تعاني أزمة ممتدة بالقطاع العقاري، وتباطؤ نشاط التصنيع.
وانخفضت أسعار العقود الآجلة الأكثر نشاطاً لخام الحديد في بورصة سنغافورة بنسبة 0.68% إلى 90.40 دولار للطن، لتتجه نحو تسجيل خسارة بنحو 10.4% هي الأكبر منذ مارس الماضي.
وأنهى خام الحديد تعاملات الخميس في سنغافورة عند أدنى مستوى منذ عام 2022 رغم الانتعاش الموسمي المتوقع لأنشطة البناء في الصين مع انتهاء فصل الصيف.
لكن“تشانج شاودا” المحلل في شركة“تشاينا فيوتشرز”، أشار في تصريح لوكالة“بلومبرج” إلى أنه ليس هناك تحسن كبير في الطلب على مُنتجات الصُلب، وأن احتمالات استئناف مصانعه للإنتاج ضئيلة، وبالتالي من المتوقع أن يستمر الاتجاه الهابط لأسعار خام الحديد.
المصدر:
MENAFN06092024000202011048ID1108643668
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