خام الحديد يتراجع متجهاً لتحقيق أكبر خسارة أسبوعية في قرابة 5 أشهر - جريدة البورصة

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تراجعت أسعار خام الحديد خلال تعاملات الجمعة، مع استمرار ضعف الطلب على الصُلب، وخاصة في الصين التي تعاني أزمة ممتدة بالقطاع العقاري، وتباطؤ نشاط التصنيع.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة الأكثر نشاطاً لخام الحديد في بورصة سنغافورة بنسبة 0.68% إلى 90.40 دولار للطن، لتتجه نحو تسجيل خسارة بنحو 10.4% هي الأكبر منذ مارس الماضي.

وأنهى خام الحديد تعاملات الخميس في سنغافورة عند أدنى مستوى منذ عام 2022 رغم الانتعاش الموسمي المتوقع لأنشطة البناء في الصين مع انتهاء فصل الصيف.

لكن“تشانج شاودا” المحلل في شركة“تشاينا فيوتشرز”، أشار في تصريح لوكالة“بلومبرج” إلى أنه ليس هناك تحسن كبير في الطلب على مُنتجات الصُلب، وأن احتمالات استئناف مصانعه للإنتاج ضئيلة، وبالتالي من المتوقع أن يستمر الاتجاه الهابط لأسعار خام الحديد.

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