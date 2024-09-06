مدبولي يشهد توقيع عقد إنشاء مجمع صناعى عالمى بـاقتصادية قناة السويس - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الجمعة، بالعاصمة الصينية، بكين، على هامش منتدى التعاون الصيني الإفريقي، مراسم توقيع عقد مشروع شركة“شاندونج تيان اي للكيماويات – Shandong Tianyi Chemical” بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي يستهدف إنشاء مجمع عالمي لاستخلاص مادة البروم (Bromine) بالاعتماد على استخدام نواتج تحلية مياه البحر التي يتم هدرها وتصريفها في البحر.

وقام وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتوقيع اتفاق إطاري عام يشمل جميع عقود المشروع مع / Maoan Lee، رئيس شركة شاندونج تيان اي للكيماويات، و/ Li DaiXin، رئيس مجلس إدارة شركتي تيدا مصر وتيدا الصين إفريقيا.

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وأوضح جمال الدين أن المشروع يُعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وأنه يأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية، بتوطين صناعة البروم، مشيرًا إلى أن المشروع يُقام على مساحة 120 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات 110 ملايين دولار أمريكي.

ويشمل الاتفاق الإطاري عقد توريد المياه شديدة الملوحة اللازمة للإنتاج وهو العقد الذي وقعه من الجانب الصيني Maoan Lee، رئيس شركة شاندونج تيان اي للكيماويات.

ويتضمن الاتفاق الإطاري كذلك توقيع عقد حق انتفاع بمساحة أرض قدرها 80 ألف متر مربع، لإقامة مصنع إنتاج خام البروم بجوار محطة تحلية مياه البحر بين كل من وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وMaoan Lee، رئيس شركة“شاندونج تيان” أي للكيماويات.

كما يشمل الاتفاق الإطاري توقيع عقد حق انتفاع بالأرض بين شركة“شاندونج تيان اي للكيماويات” والمطور الصناعي“تيدا – مصر” لإقامة مصنع منتجات البروم داخل منطقة المطور” تيدا-مصر” على مساحة 40 ألف متر مربع. وقام بتوقيع هذا العقد / Maoan Lee، رئيس شركة شاندونج تيان اي للكيماويات، و/ Li DaiXin، رئيس مجلس إدارة شركتي تيدا مصر وتيدا الصين إفريقيا.