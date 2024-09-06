انخفاض الأسهم الأوروبية عقب صدور بيانات الإنتاج الصناعي في ألمانيا - جريدة البورصة

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تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات آخر جلسات الأسبوع، بعدما أظهرت بيانات رسمية تراجع الإنتاج الصناعي الألماني بأكثر من المتوقع، مع هبوط إنتاج شركات السيارات التي أصبحت تُثقل كاهل أكبر اقتصادات القارة العجوز.
وانخفض مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.64% إلى 509 نقاط.
وتراجعت مؤشرات“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.53% إلى 8198 نقطة، و”داكس” الألماني 0.69% إلى 18448 نقطة، و”كاك” الفرنسي 0.59% إلى 7388 نقطة.
وأظهرت بيانات صدرت الجمعة عن مكتب الإحصاءات الألماني، هبوط إنتاج القطاع الصناعي 5.3% على أساس سنوي في يوليو، بعد انخفاض بلغ 3.7% في قراءة يونيو.
أما على الصعيد الشهري، تراجع الإنتاج 2.4% بعد نموه 1.7% في الشهر السابق، ومقابل توقعات انخفاضه 0.3% فقط.
وأفاد مكتب الإحصاءات أن غالبية القطاعات شهدت تراجعاً في الإنتاج، وخاصة قطاع السيارات مع هبوط إنتاجه 8.1% على أساس شهري، مقابل ارتفاعه 7.9% في يونيو.
ويترقب المستثمرون اليوم صدور القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي، ومعدل البطالة بمنطقة اليورو خلال الربع الثاني من العام، وذلك قبل اجتماع المركزي الأوروبي الأسبوع القادم، في 12 سبتمبر، لاتخاذ قراره بشأن أسعار الفائدة.
المصدر:
MENAFN06092024000202011048ID1108643663
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