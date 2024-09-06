انخفاض الأسهم الأوروبية عقب صدور بيانات الإنتاج الصناعي في ألمانيا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتجيه بي مورجان يتوقع إبقاء أوبك+ على مستوى الإنتاج الحالي لعام آخر على الأقل أمريكا تفرض ضوابط جديدة على الصادرات التكنولوجية ارتفاع طفيف في أسعار النفط لكنها تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية

تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات آخر جلسات الأسبوع، بعدما أظهرت بيانات رسمية تراجع الإنتاج الصناعي الألماني بأكثر من المتوقع، مع هبوط إنتاج شركات السيارات التي أصبحت تُثقل كاهل أكبر اقتصادات القارة العجوز.

وانخفض مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.64% إلى 509 نقاط.

وتراجعت مؤشرات“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.53% إلى 8198 نقطة، و”داكس” الألماني 0.69% إلى 18448 نقطة، و”كاك” الفرنسي 0.59% إلى 7388 نقطة.

وأظهرت بيانات صدرت الجمعة عن مكتب الإحصاءات الألماني، هبوط إنتاج القطاع الصناعي 5.3% على أساس سنوي في يوليو، بعد انخفاض بلغ 3.7% في قراءة يونيو.

أما على الصعيد الشهري، تراجع الإنتاج 2.4% بعد نموه 1.7% في الشهر السابق، ومقابل توقعات انخفاضه 0.3% فقط.

وأفاد مكتب الإحصاءات أن غالبية القطاعات شهدت تراجعاً في الإنتاج، وخاصة قطاع السيارات مع هبوط إنتاجه 8.1% على أساس شهري، مقابل ارتفاعه 7.9% في يونيو.

ويترقب المستثمرون اليوم صدور القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي، ومعدل البطالة بمنطقة اليورو خلال الربع الثاني من العام، وذلك قبل اجتماع المركزي الأوروبي الأسبوع القادم، في 12 سبتمبر، لاتخاذ قراره بشأن أسعار الفائدة.

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