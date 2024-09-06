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نافذة فنية

9/6/2024 3:16:12 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأزهر‭ ‬يرد‭ ‬على‭ ‬المخرجة‭ ‬المنفلتة‭: ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬مثير‭ ‬ومستفز‭ ‬صرحت‭ ‬المخرجة‭ ‬المصرية‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬70‭ ‬سنة‭ ‬بأنها‭ ‬عاشت‭ ‬مع‭ ‬زوجها‭ ‬مساكنة‭ ‬مدة‭ ‬9‭ ‬سنوات‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬تزوجته‭ ‬ثم‭ ‬انفصلت‭ ‬عنه‭. ‬ورد‭ ‬مركز‭ ‬الأزهر‭ ‬العالمي‭ ‬للفتوى‭ ‬على‭ ‬تصريحها‭ ‬عن‭ ‬المساكنة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬زواج‭ ‬بأنها‭ ‬زنا‭. ‬وما‭ ‬يعرف‭ ‬بالمساكنة‭ ‬هو‭ ‬محاولة‭ ‬لتضليل‭ ‬الشباب‭ ‬وتغيير‭ ‬المسميات‭ ‬بغير‭ ‬أسمائها‭ ‬مثل‭ ‬تغيير‭ ‬الشذوذ‭ ‬الجنسي‭ ‬إلى‭ ‬اسم‭ ‬المثلية‭...‬هذه‭ ‬المخرجة‭ ‬منذ‭ ‬عملها‭ ‬الفني‭ ‬وهي‭ ‬محاطة‭ ‬بالشائعات‭ ‬المختلفة،‭ ‬ونظرا‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬ردعها‭ ‬تمادت‭.‬

تصريح‭ ‬آخر‭ ‬لنجوى‭ ‬فؤاد‭: ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬تابوو‭ ‬عبر‭ ‬الفضائية‭ ‬العراقية‭ ‬دجلة‭ ‬قالت‭ ‬نجوى‭ ‬إن‭ ‬صوت‭ ‬تامر‭ ‬حسني‭ ‬يعجبها،‭ ‬وهو‭ ‬نجم‭ ‬الجيل‭ ‬ويستحق‭ ‬ما‭ ‬وصل‭ ‬إليه،‭ ‬وصوته‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬صوت‭ ‬عمرو‭ ‬دياب‭... ‬تكره‭ ‬عمرو‭ ‬دياب‭ ‬لأنه‭ ‬رفض‭ ‬مقابلتها‭ ‬أو‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬لها،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬قالت‭ ‬ذلك‭ ‬منذ‭ ‬مدة‭.‬

تصريحات‭ ‬راغب‭ ‬علامة‭ ‬النارية‭: ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬يوم‭ ‬ليك‭ ‬على‭ ‬قناة‭ ‬سي‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬قال‭ ‬راغب‭ ‬إن‭ ‬رجال‭ ‬الدين‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬يدافعون‭ ‬عن‭ ‬الظالمين،‭ ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬يؤيد‭ ‬فصل‭ ‬الدين‭ ‬عن‭ ‬السياسة‭. ‬وقال‭ ‬أيضا‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬خمسيني‭ ‬بكامل‭ ‬شبابي‭ ‬لكنني‭ ‬أخاف‭ ‬الموت‭ ‬وفوبيا‭ ‬الموت‭ ‬تلازمني‮»‬،‭ ‬وتابع‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬حوّل‭ ‬مصر‭ ‬إلى‭ ‬جنة‭ ‬ومصر‭ ‬تتطور‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬أولاده‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬ويحبونها،‭ ‬مؤكدا‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أريد‭ ‬لأبنائي‭ ‬أن‭ ‬يعيشوا‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬ولا‭ ‬أريدهم‭ ‬أن‭ ‬يعيشوا‭ ‬جوا‭ ‬من‭ ‬الحروب‭ ‬والكره‮»‬‭.. ‬من‭ ‬بين‭ ‬أسباب‭ ‬وجود‭ ‬راغب‭ ‬علامة‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الفنية‭ ‬هو‭ ‬ذكاؤه‭ ‬وخبرته‭ ‬بالحياة،‭ ‬فهو‭ ‬ليس‭ ‬أفضل‭ ‬مطرب‭ ‬لبناني‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬المؤكد‭ ‬أنه‭ ‬أذكاهم‭.‬

برنامج‭ ‬شمس‭ ‬البحرين‭: ‬في‭ ‬صباح‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي‭ ‬أجرى‭ ‬البرنامج‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬سيدة‭ ‬بحرينية‭ ‬تقوم‭ ‬بعمل‭ ‬خلطات‭ ‬بهرات‭ ‬بحرينية‭. ‬وخلال‭ ‬الفقرة‭ ‬كانت‭ ‬تتكلم‭ ‬وأمامها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬علب‭ ‬البهارات‭. ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬تقترب‭ ‬الكاميرا‭ ‬بشكل‭ ‬قريب‭ ‬لتقدم‭ ‬لنا‭ ‬أي‭ ‬معلومة‭ ‬عنها‭ ‬وعن‭ ‬اسم‭ ‬المنتج،‭ ‬ولم‭ ‬نظفر‭ ‬إلا‭ ‬بمعلومة‭ ‬وحيدة‭ ‬هي‭ ‬أنها‭ ‬تعرض‭ ‬منتجاتها‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬المزارعين،‭ ‬أما‭ ‬باقي‭ ‬المعلومات‭ ‬فقد‭ ‬كانت‭ ‬سريعة‭ ‬ومضغوطة‭.. ‬يشكر‭ ‬البرنامج‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬النوعية‭ ‬من‭ ‬الفقرات‭ ‬الداعمة‭ ‬مع‭ ‬تمنياتي‭ ‬أن‭ ‬يتخلل‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الفقرات‭ ‬طريقة‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬هؤلاء،‭ ‬كوضع‭ ‬رقم‭ ‬الهاتف‭ ‬مثلا‭ ‬للطلبات،‭ ‬وعدم‭ ‬القفز‭ ‬بالفقرة‭ ‬بصورة‭ ‬سريعة‭ ‬عندما‭ ‬تتم‭ ‬استضافة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬النوعية‭ ‬من‭ ‬البحرينيات‭. ‬اجعلوا‭ ‬التسويق‭ ‬لهن‭ ‬نصب‭ ‬أعينكم‭.‬

المطرب‭ ‬المصري‭ ‬الملثم‭ ‬من‭ ‬هو‭: ‬بدأت‭ ‬الشكوك‭ ‬تدور‭ ‬بأن‭ ‬المطرب‭ ‬الذي‭ ‬يغني‭ ‬وهو‭ ‬ملثم‭ ‬ولا‭ ‬تظهر‭ ‬سوى‭ ‬عينيه‭ ‬ويطلق‭ ‬عليه‭ ‬المطرب‭ ‬الملثم‭ (‬توليت‭) ‬بأنه‭ ‬ابن‭ ‬المطرب‭ ‬عمرو‭ ‬دياب‭ ‬واسمه‭ ‬عبدالله،‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬قصير‭ ‬داخل‭ ‬أحد‭ ‬الاستوديوهات‭... ‬في‭ ‬الحقيقة‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬يؤكد‭ ‬أنه‭ ‬عبدالله‭ ‬ابن‭ ‬عمرو‭ ‬دياب،‭ ‬وهناك‭ ‬أناس‭ ‬يقولون‭ ‬إنه‭ ‬الرابر‭ ‬خفاجي‭. ‬المهم‭ ‬أنه‭ ‬نجح‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة‭ ‬السهلة‭.‬

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من‭ ‬جماليات‭ ‬النصوص‭ ‬الغنائية‭: ‬أغنية‭ (‬كنت‭ ‬فين‭)‬،‭ ‬كلمات‭: ‬حسين‭ ‬السيد‭ ‬تلحين‭: ‬محمد‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬غناء‭: ‬عبدالحليم‭ ‬حافظ،‭ ‬من‭ ‬فيلم‭ ‬بنات‭ ‬اليوم‭ ‬عام‭ ‬1957‭:‬

‭ ‬كنت‭ ‬فين‭ ‬وانا‭ ‬فين‭ ‬جيت‭ ‬لي‭ ‬منين

والأيام‭ ‬دي‭ ‬كانت‭ ‬غايبة‭ ‬عني‭ ‬فين

نظرة‭ ‬عين‭ ‬فايته‭ ‬القلب‭ ‬وفيه‭ ‬جرحين

من‭ ‬حلاوتهم‭ ‬قلت‭ ‬يا‭ ‬ريت‭ ‬كان‭ ‬لي‭ ‬قلبين

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