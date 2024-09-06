نافذة فنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأزهر يرد على المخرجة المنفلتة: في تصريح مثير ومستفز صرحت المخرجة المصرية البالغة من العمر 70 سنة بأنها عاشت مع زوجها مساكنة مدة 9 سنوات وبعد ذلك تزوجته ثم انفصلت عنه. ورد مركز الأزهر العالمي للفتوى على تصريحها عن المساكنة من دون زواج بأنها زنا. وما يعرف بالمساكنة هو محاولة لتضليل الشباب وتغيير المسميات بغير أسمائها مثل تغيير الشذوذ الجنسي إلى اسم المثلية...هذه المخرجة منذ عملها الفني وهي محاطة بالشائعات المختلفة، ونظرا إلى عدم ردعها تمادت.
تصريح آخر لنجوى فؤاد: في برنامج تابوو عبر الفضائية العراقية دجلة قالت نجوى إن صوت تامر حسني يعجبها، وهو نجم الجيل ويستحق ما وصل إليه، وصوته أفضل من صوت عمرو دياب... تكره عمرو دياب لأنه رفض مقابلتها أو تقديم المساعدة لها، وهي من قالت ذلك منذ مدة.
تصريحات راغب علامة النارية: في برنامج يوم ليك على قناة سي بي سي قال راغب إن رجال الدين في لبنان يدافعون عن الظالمين، وأضاف أنه يؤيد فصل الدين عن السياسة. وقال أيضا: «أنا خمسيني بكامل شبابي لكنني أخاف الموت وفوبيا الموت تلازمني»، وتابع أن الرئيس السيسي حوّل مصر إلى جنة ومصر تتطور كل عام، وأوضح أن أولاده يعيشون في دولة الإمارات ويحبونها، مؤكدا: «لا أريد لأبنائي أن يعيشوا في لبنان ولا أريدهم أن يعيشوا جوا من الحروب والكره».. من بين أسباب وجود راغب علامة على الساحة الفنية هو ذكاؤه وخبرته بالحياة، فهو ليس أفضل مطرب لبناني ولكن من المؤكد أنه أذكاهم.
برنامج شمس البحرين: في صباح يوم الثلاثاء الماضي أجرى البرنامج لقاء مع سيدة بحرينية تقوم بعمل خلطات بهرات بحرينية. وخلال الفقرة كانت تتكلم وأمامها العديد من علب البهارات. لكن لم تقترب الكاميرا بشكل قريب لتقدم لنا أي معلومة عنها وعن اسم المنتج، ولم نظفر إلا بمعلومة وحيدة هي أنها تعرض منتجاتها في سوق المزارعين، أما باقي المعلومات فقد كانت سريعة ومضغوطة.. يشكر البرنامج على هذه النوعية من الفقرات الداعمة مع تمنياتي أن يتخلل مثل هذه الفقرات طريقة التواصل مع هؤلاء، كوضع رقم الهاتف مثلا للطلبات، وعدم القفز بالفقرة بصورة سريعة عندما تتم استضافة مثل هذه النوعية من البحرينيات. اجعلوا التسويق لهن نصب أعينكم.
المطرب المصري الملثم من هو: بدأت الشكوك تدور بأن المطرب الذي يغني وهو ملثم ولا تظهر سوى عينيه ويطلق عليه المطرب الملثم (توليت) بأنه ابن المطرب عمرو دياب واسمه عبدالله، وهو الذي ظهر معه في مقطع قصير داخل أحد الاستوديوهات... في الحقيقة هناك من يؤكد أنه عبدالله ابن عمرو دياب، وهناك أناس يقولون إنه الرابر خفاجي. المهم أنه نجح بهذه الطريقة السهلة.
من جماليات النصوص الغنائية: أغنية (كنت فين)، كلمات: حسين السيد تلحين: محمد عبدالوهاب غناء: عبدالحليم حافظ، من فيلم بنات اليوم عام 1957:
كنت فين وانا فين جيت لي منين
والأيام دي كانت غايبة عني فين
نظرة عين فايته القلب وفيه جرحين
من حلاوتهم قلت يا ريت كان لي قلبين
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