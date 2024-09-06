الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية: البرتغال تتألق وإسبانيا تتعثر.. تعرف على الترتيب الكامل

شهدت دوري الأمم الأوروبية 2024 يوم الخميس، مواجهات نارية بين أبرز المنتخبات الأوروبية، مع نتائج تفاوتت بين الانتصارات الحاسمة والتعادلات المثيرة.



إليكم تقريرًا مفصلًا عن نتائج المباريات وترتيب المجموعات.

البرتغال تتفوق على كرواتيا

في أبرز المباريات، حقق البرتغال فوزًا مهمًا على كرواتيا بنتيجة 2-1، بفضل أهداف دالوت وكريستيانو رونالدو.



ساهم رونالدو في تأمين النقاط الثلاث للبرتغال، في حين جاء هدف كرواتيا بعد خطأ من دالوت في مرماه.



بهذا الفوز، تصدرت البرتغال مجموعتها برصيد 3 نقاط.

إسبانيا تتعادل مع صربيا في مباراة متكافئة

انتهت مباراة إسبانيا ضد صربيا بالتعادل السلبي 0-0، رغم محاولات الفريقين لتسجيل الأهداف.



تألق الدفاع الصربي في منع إسبانيا من اختراق الشباك، ليحصد كل فريق نقطة وحيدة في مستهل مشوارهما بالبطولة.

النتائج الكاملة لمباريات الخميس

البرتغال 2-1 كرواتيا

إسبانيا 0-0 صربيا

السويد 3-1 أذربيجان

إسكتلندا 2-3 بولندا

روسيا البيضاء 0-0 بلغاريا

إيرلندا الشمالية 2-0 لوكسمبورج

سان مارينو 1-0 ليختنشتاين

الدنمارك 2-0 سويسرا

إستونيا 0-1 سلوفاكيا

ترتيب المجموعات بعد الجولة الأولى

المجموعة الأولى

بولندا – 3 نقاط

البرتغال – 3 نقاط

إسكتلندا – 0 نقاط

كرواتيا – 0 نقاط

المجموعة الرابعة

الدنمارك – 3 نقاط

صربيا – 1 نقطة

إسبانيا – 1 نقطة

سويسرا – 0 نقاط

المجموعة الثامنة

السويد – 3 نقاط

سلوفاكيا – 3 نقاط

إستونيا – 0 نقاط

أذربيجان – 0 نقاط

المجموعة العاشرة

إيرلندا الشمالية – 3 نقاط

بيلاروسيا – 1 نقطة

بلغاريا – 1 نقطة

لوكسمبورج – 0 نقاط