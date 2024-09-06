طيران الإمارات تبتكر عطوراً حصرية جديدة لمسافريها بالشراكة مع VOYA

كشفت طيران الإمارات، عن تعاون جديد مع العلامة التجارية الإيرلندية الرائدة في مجال المنتجات العضوية الفاخرة "VOYA".

وبموجب هذه الشراكة طورت VOYA عطور Eau de Toilette راقية ومترفة، مصممة خصيصاً لمسافري طيران الإمارات على متن الدرجتين الأولى ورجال الأعمال، وذلك في إطار جهود الناقلة المستمرة للارتقاء بمنتجاتها وخدماتها، ومنح مسافريها تجربة سفر فريدة.

جاء تصميم هذه العطور المتميزة بعناية فائقة باستخدام مواد طبيعية حصرياً لطيران الإمارات، وتعد أول عطور Eau de Toilette على الإطلاق ضمن مجموعة منتجات VOYA الأكثر مبيعاً.

وستستخدم طيران الإمارات، مئات الآلاف من زجاجات العطور الجديدة سعة 50 مل كل عام على متن شبكة رحلاتها التي تضم 400 رحلة يومياً.

وقبل تطوير هذه العطور المميزة، درست طيران الإمارات وVOYA الاتجاهات الدولية والصناعية، لتطوير أريج فريد يمثل كلا العلامتين التجاريتين، ومستوحى من الطابع العالمي لطيران الإمارات، ويلبي تطلعات ومتطلبات مسافري الناقلة من جميع أنحاء العالم.

وقد استخدم في تطوير هذه العطور زيوت عطرية طبيعية مشتقة من عدد لا يحصى من الوجهات، كما أن تصميم زجاجات العطور مستوحى من صورة تعبر عن السفر إلى آفاق غير مسبوقة، وتتمثل في مشهد غروب الشمس فوق المحيط.

كما يوفر هذا التعاون المستوحى من المناظر الطبيعية الرائعة والتراث الغني لأيرلندا، تجربة حسية لا مثيل لها، تمزج بين الرقي والطبيعة، مع استحضار هدوء وروعة طبيعة جزيرة إميرالد الإيرلندية.

ويتمتع مؤسساVOYA، مارك وكيرا والتون، بسنوات طويلة من الخبرة في العمل مع العطور المشتقة من مكونات من مختلف أنحاء العالم، وقد استمتعا بفرصة ابتكار عطر فاخر لطيران الإمارات، حيث تمثل هدفهما في الجمع بين عناصر من موطنهما في أيرلندا مع الروائح الأيقونية للشرق الأوسط، لتقديم عطور مميزة ومثيرة وفريدة من نوعها.

ويتميز العطر الرجالي الذي يأتي في زجاجات أنيقة بمزيج رائع من البرغموت والفلفل والأزهار البيضاء، وأريج يجمع بين النعومة والحرارة ليمنح مستخدمة شعوراً رائعاً بالتألق والهدوء.

ويقول مارك والتون مؤسس VOYA: "لطالما أحببت الغابة بقدر ما أحببت المحيط، لذلك أردت ابتكار عطر منعش وطبيعي. فهذا العطر يتميز بالكثير من العمق، حيث تصبح المكونات الأساسية واضحة تماماً بعد أن تهدأ الرائحة العليا الأولية".

وبدورها تقول كيرا والتون، مؤسس VOYA: يتواجد زهر العسل في الغالب على المنحدرات الساحلية لأيرلندا، وإلى جانب كونها نباتا جميلا، فهي مرادفة لطفولتي. وكان من المهم بالنسبة لي إقران أريجها مع أريج الحمضيات الطازجة مثل البرتقال إلى جانب الريحان، وموازنتها مع أريج خشب الأرز وبلسم الجورجون. فالعطر متألق ومترف ما يجعله رفيقاً مثالياً للسفر".

وتتوفر العطور الجديدة للاستخدام المجاني في دورات المياه في الدرجتين الأولى والأعمال على متن رحلات طيران الإمارات، ما يجعل منها إضافة مميزة إلى المجموعة الحالية من منتجات السبا الفاخرة من VOYA التي طالما تمتع بها مسافرو الناقلة على مدى السنوات الثماني الماضية.

وتشمل مجموعة "VOYA" المتوفرة لمسافري طيران الإمارات في الشاور سبا الجوي المميز على متن طائرات A380، وكذلك في صالات طيران الإمارات الفاخرة في المطارات، كلاً من الشامبو والبلسم وسائل غسل الجسم ومرطب الجسم وغسول اليدين والصابون وكريم اليدين. كما يتوفر كريم VOYA لليدين والجسم في دورات مياه الدرجتين الأولى والأعمال بطائرات طيران الإمارات.

وتضم تشكيلة عطور طيران الإمارات ثلاثة عطور مختلفة يمكن للعملاء الاختيار من بينها، وتشمل أريج إكليل الجبل والنعناع المنشط، والخزامى وإكليل الجبل الهادئين، والليمون واليوسفي المهدئ. أما بالنسبة لتشكيلة منتجات العناية بالبشرة من VOYA والمصممة لطيران الإمارات فهي مصنوعة من الأعشاب البحرية الطبيعية، التي يتم حصادها يدوياً من قيعان البحر من قبل شركة سليغو في أيرلندا.

وتماشيا مع التزام طيران الإمارات بالحصول على منتجات مستقاة من مصادر مسؤولة بيئياً، تحتوي منتجات VOYA على أكبر عدد ممكن من المكونات العضوية، ويتم تعبئتها باستخدام مواد قابلة لإعادة التدوير. إذ تفخر VOYA بكونها علامة تجارية تعارض الإساءة إلى الفصائل الحيوانية والنباتية، وتعارض ممارسة التجارب عليها في أبحاث مستحضرات التجميل، وتتعاون مع Plastic Bank لدعم مهمتها لوقف تسرب المنتجات البلاستيكية إلى المحيطات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز