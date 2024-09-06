القوات الإسرائيلية تنسحب من جنين ومخيمها

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) اليوم الجمعة أن القوات الإسرائيلية انسحبت من جنين ومخيمها "بعد عشرة أيام من العدوان".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن 21 شخصا قتلوا في المدينة والمخيم.

وقال شاهد من رويترز إن القوات الإسرائيلية خلفت وراءها دمارا واسعا في البنية التحتية.

واتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها على فيسبوك، إسرائيل بإعادة "إنتاج جرائمها الوحشية ومشاهد الدمار والتخريب التي ارتكبتها في قطاع غزة ونقلها للضفة الغربية المحتلة كما يحصل في محافظتي جنين وطولكرم ومخيماتها".