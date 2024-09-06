القوات الإسرائيلية تنسحب من جنين ومخيمها

(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) اليوم الجمعة أن القوات الإسرائيلية انسحبت من جنين ومخيمها "بعد عشرة أيام من العدوان".
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن 21 شخصا قتلوا في المدينة والمخيم.
وقال شاهد من رويترز إن القوات الإسرائيلية خلفت وراءها دمارا واسعا في البنية التحتية.
واتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها على فيسبوك، إسرائيل بإعادة "إنتاج جرائمها الوحشية ومشاهد الدمار والتخريب التي ارتكبتها في قطاع غزة ونقلها للضفة الغربية المحتلة كما يحصل في محافظتي جنين وطولكرم ومخيماتها".
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