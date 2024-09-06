الأمم المتحدة تحذر: الوضع الإنساني في غزة يتجاوز الكارثي

حذرت الأمم المتحدة يوم الخميس من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة "يتجاوز الكارثي".

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن أكثر من مليون شخص في غزة لم يحصلوا على حصص غذائية في جنوب ووسط غزة عبر الوسائل الإنسانية خلال شهر أغسطس الماضي.

وأضاف دوجاريك أنه "على الرغم من التحديات التي نواجهها، تستمر الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية في بذل كل ما في وسعها لتقديم المساعدة المنقذة للحياة للفلسطينيين".

وأوضح أنه خلال الفترة من بين 19 أغسطس ونهاية الشهر، تم توفير 450 ألف وجبة مطبوخة يوميا في 130 مطبخا للأسر عبر القطاع.

وقال دوجاريك: "ويجدر التذكير بأن الوضع الإنساني في غزة يظل يتجاوز الكارثي، ولا نزال لا نملك جميع الظروف اللازمة لدعم الناس على النطاق الذي يحتاجونه فعليا".

وتسببت أوامر الإخلاء المتعددة الصادرة عن القوات الإسرائيلية في إجبار 70 مطبخا على تعليق الخدمة أو الانتقال إلى موقع آخر.

وللشهر الثاني على التوالي، ستكون الإمدادات غير كافية لتلبية الاحتياجات، مما يعني أن الأسر في وسط وجنوب غزة ستتلقى فقط حزمة غذائية واحدة.

وأضاف دوجاريك أنه لا يزال يحظر على وسائل الإعلام الدولية دخول غزة لتغطية التأثيرات الإنسانية، بعد 11 شهرا من الحرب.

وفي الضفة الغربية، واصلت القوات الإسرائيلية استخدام "تكتيكات شبيهة بالحرب"، وفقا لتقارير من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وقال دوجاريك: "لقد تم حصار المنشآت الطبية فعليا لأكثر من أسبوع الآن، مع فرض قيود صارمة على حركة سيارات الإسعاف والأطقم الطبية".

وأضاف: "كما تحذر أوتشا من أن هذا يعمق الاحتياجات الإنسانية للأشخاص ويزيد من انعدام الأمن ويثير المخاوف بشأن الاستخدام المفرط للقوة".

وتنفذ إسرائيل حصارا وقصفا على أجزاء كبيرة من قطاع غزة في حرب بدأت بعد أن شنت حركة حماس الفلسطينية هجمات غير مسبوقة على إسرائيل في 7 أكتوبر، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1200 شخص.

ووفقا للسلطة الصحية التي تديرها حماس في غزة، قتل أكثر من

40 ألف فلسطيني في القطاع الفلسطيني منذ بداية الحرب.



