ارتفاع أسعار النفط بدعم من ضعف الدولار وتأجيل زيادات إنتاج أوبك+

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، وسط تقييم المستثمرين لسحب كبير من مخزونات الخام الأمريكية وإرجاء زيادات إنتاج تحالف أوبك+، وذلك في ظل بيانات توظيف أمريكية متباينة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 19 سنتاً، أو بنسبة 0.26%، لتصل إلى 72.88 دولاراً بحلول الساعة 00:10 بتوقيت جرينتش. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 22 سنتاً، أو بنسبة 0.32%، لتصل إلى 69.37 دولاراً.

وقال دانييل هاينز، المحلل لدى "إيه.إن.زد"، إن "أسعار النفط الخام ارتفعت قليلاً بعدما تلاشت المؤشرات الداعمة للصعود مع المؤشرات الهبوطية التي سيطرت على السوق في الأيام الماضية"، مضيفاً أن ضعف الدولار يدعم أيضاً أسعار السلع الأساسية.

وانخفض خام برنت بمقدار سنت واحد عند التسوية أمس الخميس إلى أدنى مستوى إغلاق منذ يونيو 2023، وهبط خام غرب تكساس بمقدار خمسة سنتات إلى أدنى مستوى إغلاق منذ ديسمبر 2023 بعد أن أظهرت البيانات أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت إلى أدنى مستوى في عام الأسبوع الماضي. وتراجعت المخزونات بمقدار 6.9 مليون برميل إلى 418.3 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين التي كانت تشير إلى هبوط قدره 993 ألف برميل.

وتلقت الأسعار دعماً من إعلان تحالف أوبك+ أمس الخميس عن اتفاق الدول الأعضاء على تأجيل زيادة إنتاج النفط المقررة في أكتوبر ونوفمبر. وأضاف التحالف أنه قد يعلق تنفيذ الزيادة لفترة أطول أو يتراجع عنها إذا لزم الأمر.

وقدمت أحدث البيانات الاقتصادية الأمريكية بعض الطمأنينة بشأن متانة الاقتصاد لسوق تبحث عن مؤشرات حول مسار خفض أسعار الفائدة الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

وألقت الإشارات المتضاربة من مؤشرات سوق العمل بظلالها على الدولار الذي استقر قرب أدنى مستوى في أسبوع قبل صدور بيانات وظائف مهمة في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وتجدر الإشارة إلى أن ضعف الدولار يجعل النفط أرخص للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

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