ساسي يقود تونس للفوز على مدغشقر في اللحظات الأخيرة بتصفيات أمم أفريقيا 2025

(MENAFN
- Al-Bayan)
افتتح منتخب تونس مشواره في المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2025، بفوز ثمين في اللحظات الأخيرة 1 / صفر على ضيفه منتخب مدغشقر في الجولة الافتتاحية للمجموعة مساء الخميس.
واحرز النجم المخضرم الفرجاني ساسي هدف منتخب تونس الوحيد في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
وتربع المنتخب التونسي على قمة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخبي جامبيا وجزر القمر، اللذين تعادلا 1 / 1 في الجولة ذاتها يوم الأربعاء، فيما تذيل منتخب مدغشقر الترتيب بلا نقاط.
وكانت هذه هي أول مباراة بين المنتخبين منذ لقائهما في دور الثمانية بنهائيات أمم أفريقيا 2019 في مصر، والذي انتهى بفوز المنتخب التونسي 3 / صفر.
يذكر أن متصدر ووصيف المجموعة سوف يصعد لنهائيات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالمغرب أواخر العام المقبل.
ويسعى منتخب تونس، الذي توج بكأس البطولة حينما استضافها عام 2004، للمشاركة في المسابقة القارية للمرة الـ17 على التوالي والمرة الـ21 في تاريخه.
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