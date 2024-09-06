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ساسي يقود تونس للفوز على مدغشقر في اللحظات الأخيرة بتصفيات أمم أفريقيا 2025

9/6/2024 12:13:06 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

افتتح منتخب تونس مشواره في المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2025، بفوز ثمين في اللحظات الأخيرة 1 / صفر على ضيفه منتخب مدغشقر في الجولة الافتتاحية للمجموعة مساء الخميس.

واحرز النجم المخضرم الفرجاني ساسي هدف منتخب تونس الوحيد في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وتربع المنتخب التونسي على قمة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخبي جامبيا وجزر القمر، اللذين تعادلا 1 / 1 في الجولة ذاتها يوم الأربعاء، فيما تذيل منتخب مدغشقر الترتيب بلا نقاط.

وكانت هذه هي أول مباراة بين المنتخبين منذ لقائهما في دور الثمانية بنهائيات أمم أفريقيا 2019 في مصر، والذي انتهى بفوز المنتخب التونسي 3 / صفر.

يذكر أن متصدر ووصيف المجموعة سوف يصعد لنهائيات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالمغرب أواخر العام المقبل.

ويسعى منتخب تونس، الذي توج بكأس البطولة حينما استضافها عام 2004، للمشاركة في المسابقة القارية للمرة الـ17 على التوالي والمرة الـ21 في تاريخه.

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