وزير الخارجية الأردني: رئيس وزراء حكومة الاحتلال عطل وقف إطلاق النار وصفقة التبادل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عمان - 5 - 9 (كونا) -- أكد وزير
الخارجية الاردني ايمن الصفدي اليوم الخميس أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو
هو من عطل وقف اطلاق النار وصفقة تبادل الاسرى.
وقال الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزيرة
الخارجيةالألمانية أنالينا بيربوك أن الاردن "لايزال يدعم جهود وقف إطلاق النار ويقف مع أي جهد يفضي إلى انهاء الكارثة ويوقف قتل الأبرياء ويوقف قتل الثقة بعملية السلام".
وأكد أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية مستمرة في عدوانها على غزة "كما تشن حربا جديدة في الضفة الغربية ضدالمدن والسكان الفلسطينيين فيها".
وأكد الصفدي أن أولوية الأردن هي وقف العدوان على غزة وايضا وقف التصعيد في الضفة الغربية والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وحول الحديث عن محاولات تهجير الفلسطينيين إلى الأردن قال الصفدي أن موقف الأردن والملك عبدالله الثاني واضح "بأن هذا الامر خط أحمر وان محاولة تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية بإتجاه الأردن سننظر له على أنه إعلان حرب وسيتم التعامل معه بهذا الشكل".
من جانبها قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن الحكومة الأردنية "تبذل جهودا في الأشهر الأخيرة من أجل احلال السلام ونزع فتيل التصعيد".
وذكرت أن الأردن يؤدي دورا هاما وبناء في إدارة المقدسات في الحرم الشريف و أن بلادها ترفض أي محاولة لزعزعة الوضع القائم في القدس.(النهاية)
ع م ن / س ع م
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