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وزير الخارجية الأردني: رئيس وزراء حكومة الاحتلال عطل وقف إطلاق النار وصفقة التبادل

9/5/2024 11:58:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 5 - 9 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي اليوم الخميس أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو هو من عطل وقف اطلاق النار وصفقة تبادل الاسرى.
وقال الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزيرة الخارجيةالألمانية أنالينا بيربوك أن الاردن "لايزال يدعم جهود وقف إطلاق النار ويقف مع أي جهد يفضي إلى انهاء الكارثة ويوقف قتل الأبرياء ويوقف قتل الثقة بعملية السلام".
وأكد أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية مستمرة في عدوانها على غزة "كما تشن حربا جديدة في الضفة الغربية ضدالمدن والسكان الفلسطينيين فيها".
وأكد الصفدي أن أولوية الأردن هي وقف العدوان على غزة وايضا وقف التصعيد في الضفة الغربية والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وحول الحديث عن محاولات تهجير الفلسطينيين إلى الأردن قال الصفدي أن موقف الأردن والملك عبدالله الثاني واضح "بأن هذا الامر خط أحمر وان محاولة تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية بإتجاه الأردن سننظر له على أنه إعلان حرب وسيتم التعامل معه بهذا الشكل".
من جانبها قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن الحكومة الأردنية "تبذل جهودا في الأشهر الأخيرة من أجل احلال السلام ونزع فتيل التصعيد".
وذكرت أن الأردن يؤدي دورا هاما وبناء في إدارة المقدسات في الحرم الشريف و أن بلادها ترفض أي محاولة لزعزعة الوضع القائم في القدس.(النهاية)

ع م ن / س ع م



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