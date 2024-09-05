موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الخميس الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
3180178 الكويت - وزيرة
المالية والدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام تبحث مع وزير
الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين بمناسبة زيارته للبلاد.
3180179 الشارقة - الكويتي عيسى الحبيب يفوز بجائزة أفضل صانعي المحتوى الرقمي الهادف (فئة فوق 18 عاما) لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي.
3180199 واشنطن - الولايات المتحدة تعلن أنها تعمل عن كثب مع الحلفاء من أجل التوصل إلى صفقة
لوقف إطلاق النار في قطاع غزة تتضمن نشر قوات لحفظ السلام.
3180190 إسلام - الجيش الباكستاني يعلن مقتل 90 مسلحا في في إقليمي خيبر وبلوشستان الحدوديين في عمليات نفذها خلال شهر.
3180197 واشنطن استطلاع جديد يظهر تقدم المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية كاملا هاريس على منافسها الجمهوري دونالد ترمب بنقطتين في أحدث مسح لآراء الناخبين قبل المناظرة المقررة بينها في الـ 10 من سبتمبر الجاري.
3180191 عمان - منتخب الكويت لكرة القدم يتعادل مع نظيره الأردني بنتيجة 1 - 1 في منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية في الدور الثالث لتصفيات كأس العالم 2026 . (النهاية)
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