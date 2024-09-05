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موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الخميس الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

9/5/2024 11:58:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3180178 الكويت - وزيرة المالية والدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام تبحث مع وزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين بمناسبة زيارته للبلاد.

3180179 الشارقة - الكويتي عيسى الحبيب يفوز بجائزة أفضل صانعي المحتوى الرقمي الهادف (فئة فوق 18 عاما) لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي.

3180199 واشنطن - الولايات المتحدة تعلن أنها تعمل عن كثب مع الحلفاء من أجل التوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة تتضمن نشر قوات لحفظ السلام.

3180190 إسلام - الجيش الباكستاني يعلن مقتل 90 مسلحا في في إقليمي خيبر وبلوشستان الحدوديين في عمليات نفذها خلال شهر.

3180197 واشنطن استطلاع جديد يظهر تقدم المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية كاملا هاريس على منافسها الجمهوري دونالد ترمب بنقطتين في أحدث مسح لآراء الناخبين قبل المناظرة المقررة بينها في الـ 10 من سبتمبر الجاري.

3180191 عمان - منتخب الكويت لكرة القدم يتعادل مع نظيره الأردني بنتيجة 1 - 1 في منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية في الدور الثالث لتصفيات كأس العالم 2026 . (النهاية)

ه س ص



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