رئيس الجمارك يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

استقبل‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الجمارك،‭ ‬سارة‭ ‬أحمد‭ ‬بوحجي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭. ‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء،‭ ‬رحب‭ ‬رئيس‭ ‬الجمارك‭ ‬بسعادة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬شؤون‭ ‬الجمارك‭ ‬تسعى‭ ‬دائماً‭ ‬لزيادة‭ ‬آفاق‭ ‬التنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬القطاعات‭ ‬الحكومية‭ ‬أو‭ ‬الخاصة،‭ ‬بهدف‭ ‬تيسير‭ ‬العمل‭ ‬وإنهاء‭ ‬الإجراءات‭ ‬بسهولة‭ ‬ويسر،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬سرعة‭ ‬الأداء‭ ‬والإنجاز‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭ ‬المعتمدة‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬تنظيم‭ ‬واستضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للمعارض‭ ‬الدولية،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬شؤون‭ ‬الجمارك‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬كل‭ ‬الخدمات‭ ‬المساندة،‭ ‬ووضع‭ ‬أفضل‭ ‬الحلول‭ ‬التقنية‭ ‬لتسهيل‭ ‬عمليات‭ ‬البيع‭ ‬والشراء،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجهة‭ ‬استثمارية‭ ‬وسياحية‭ ‬رائدة‭ ‬ومحفزة‭. ‬من‭ ‬جهتها،‭ ‬أعربت‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬لرئيس‭ ‬الجمارك،‭ ‬منوهة‭ ‬بالدور‭ ‬البارز‭ ‬لشؤون‭ ‬الجمارك‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬اللوجستي‭ ‬وتسهيل‭ ‬استضافة‭ ‬المعارض‭ ‬الدولية،‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬الحركة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والسياحية‭ ‬بالمملكة‭. ‬