رئيس الجمارك يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
استقبل الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك، سارة أحمد بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض.
وفي بداية اللقاء، رحب رئيس الجمارك بسعادة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، مشيراً إلى أن شؤون الجمارك تسعى دائماً لزيادة آفاق التنسيق المشترك مع كل القطاعات الحكومية أو الخاصة، بهدف تيسير العمل وإنهاء الإجراءات بسهولة ويسر، بما يضمن سرعة الأداء والإنجاز وفق أعلى المعايير المعتمدة.
وتم خلال اللقاء بحث التعاون والتنسيق في مجالات تنظيم واستضافة مملكة البحرين للمعارض الدولية، كما تم استعراض الدور الذي تقوم به شؤون الجمارك في توفير كل الخدمات المساندة، ووضع أفضل الحلول التقنية لتسهيل عمليات البيع والشراء، بما يسهم في جعل مملكة البحرين وجهة استثمارية وسياحية رائدة ومحفزة. من جهتها، أعربت الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض عن شكرها وتقديرها لرئيس الجمارك، منوهة بالدور البارز لشؤون الجمارك في تقديم الدعم اللوجستي وتسهيل استضافة المعارض الدولية، بما يعود بالنفع على الحركة الاقتصادية والسياحية بالمملكة.
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