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نجم سهيل

9/5/2024 11:56:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)

بالأمس كان موعد ظهور نجم سهيل في سماء شبه الجزيرة العربية، ذلك النجم الذي كان أجدادنا منذ القدم ينتظرون ظهوره لمعرفة المنازل التي من الممكن الاستقرار فيها، فهم يعرفون من خلاله تحسن الجو بظهوره، حيث إن ظهوره إعلان بانتهاء فصل الصيف.
نجم سهيل يعتبر من أكثر النجوم التي كان يحرص العرب وغيرهم على متابعته، وعلى وجه الخصوص في شبه الجزيرة العربية، كما ذكرنا في السطور السابقة، للاستفادة منه في أغراض شتى.
ولم يقتصر الاهتمام بـ «سهيل» على شبه الجزيرة العربية، بل كان محط متابعة ايضا في مصر القديمة، حيث كان يستدل من خلاله للإبحار خاصة في مدينة الإسكندرية، فكان البعض يطلقون عليه في مصر القديمة اسم سفينة الإبحار، هذا إلى جانب الاعتماد عليه أيضا من جانب أهل الصحراء كدليل في الطرق والمسارات.
أمس سطع نجم سهيل في سماء الله عز وجل ليعلن بظهوره انتهاء فصل الصيف لتبدأ انتعاشة الجو، حيث تبدأ درجة الحرارة في الانخفاض ويبدأ دخول فصل الخريف ليمهد بنزول الأمطار لتعلن من بعدها دخول فصل الشتاء.
لمع نورك في السماء لتبهج القلوب وتهدأ النفوس بظهورك في سماء الكون، بعدما اشتدت حرارة الجو تأتي بنورك في سماء الكون مبشرا بنسمات الخريف لكل عاشق لفصل الشتاء، فبأمر من الله عز وجل وبعظمته تبشر الأرض بأمطار الخير آتية لترتوي لكي تطرح أغصانها في فصل الربيع، ذلك هو نجم السهيل نعمة من الله عز وجل علينا.
مسك الختام:
وسهيل كوجنة الحب في اللون
وقلب المحب في الخفقان
أبوالعلاء المعري


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