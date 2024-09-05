جزاء متأخرة وإصابة التعمري تحرمان المنتخب الوطني الفوز أمام الكويت

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
فقد المنتخب الوطني لكرة القدم البوصلة في افتتاح مشواره بمنافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، بعد أن تعادل مع ضيفه الكويتي بهدف لمثله، في اللقاء الذي جرى مساء أمس على ستاد عمان الدولي.
وسجل هدف المنتخب الوطني الوحيد نجم نادي مونبيليه الفرنسي موسى التعمري عند الدقيقة 14 من زمن اللقاء، قبل أن يغادر أرضية الملعب مصابا بعد مرور 60 دقيقة، ليتسبب خروجه بتراجع مستوى الفريق، قبل أن يعدل المنتخب الكويتي الكفة عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع من علامة الجزاء تسبب بها المدافع يزن العرب، ليسجلها بنجاح المهاجم الكويتي يوسف ناصر.
ولحساب المجموعة ذاتها، خطف المنتخب الفلسطيني تعادلا مثيرا من صاحب الضيافة المنتخب الكوري الجنوبي بالتعادل معه بدون أهداف، فيما فاز المنتخب العراقي على ضيفه العماني بهدف نظيف.
وفي بقية نتائج الجولة الأولى، اكتسحت اليابان نظيرتها الصين (7-0)، وفازت البحرين على أستراليا (1-0)، وتعادل المنتخب السعودي مع إندونيسيا (1-1) لحساب المجموعة الثالثة، فيما تجاوزت الإمارات مستضيفتها قطر بنتيجة (3-1)، وتغلبت أوزبكستان على كوريا الشمالية (1-0)، وبالنتيجة نفسها فازت إيران على قيرغيزستان.
ويغادر المنتخب الوطني فجر اليوم للعاصمة الماليزية كوالالمبور، لمواجهة المنتخب الفلسطيني يوم الثلاثاء المقبل لحساب الجولة الثانية من التصفيات.
تشكيلة الفريقين
الأردن: يزيد أبو ليلى، حسام أبو الذهب، يزن العرب، عبد الله نصيب“ديارا”، محمد أبو حشيش، نزار الرشدان، نور الدين الروابدة، محمود مرضي، علي علوان، موسى التعمري (يوسف أبو جلبوش“صيصا”(رزق بني هاني)) ويزن النعيمات (عبد الله العطار).
المدير الفني: جمال سلامي (المغرب)
الكويت: سليمان عبد الغفور، خالد إبراهيم، فهد الهاجري، مهدي دشتي (سلمان المطيري)، سلطان العنزي (حسين محسن)، أحمد الظفيري (معاذ العنزي)، رضا هاني (علي مطر)، عذبي صالح (يوسف الشمري)، سامي الصانع، فيصل الحربي ويوسف ناصر.
المدير الفني: خوان أنطونيو بيتزي (إسبانيا)
الحكام: حكم الساحة عادل النقبي (الإمارات)، المساعد الأول أحمد الراشدي (الإمارات)، المساعد الثاني سبت عبيد (الإمارات)، الحكم الرابع أحمد عيسى (الإمارات) حكم الفيديو يحيى الملا (الإمارات).
الإنذارات: أحمد الظفيري (الكويت).
سيناريو الهدفين
- استلم لاعب المنتخب الوطني نور الدين الروابدة الكرة على حافة منطقة الجزاء، ليمررها لموسى التعمري الذي سددها باتقان على يسار الحارس الكويتي (14).
- نفذ لاعب المنتخب الكويتي يوسف ناصر ركلة جزاء سددها على يسار الحارس أبو ليلى الذي قفز للجهة الأخرى (90+2).
فرص المباراة
- نفذ مرضي ركنية تابعها نصيب برأسه مرت بجانب المرمى (3).
- سدد النعيمات كرة من خارج منطقة الجزاء استقرت بأحضان الحارس الكويتي (8).
- حاول مرضي من كرة هوائية تعزيز النتيجة لكن كرته تصدى الحارس الكويتي بدون عناء (21).
- تصدى أبو ليلى للمحاولة التي جاءت برأس عذبي صالح من مسافة قريبة من المرمى(45+2).
- انفرد مرضي بحارس مرمى الكويت وسددها بقوة فوق المرمى (48).
- نفذ لاعب الكويت فيصل الحربي ركلة ثابتة علت مرمى أبو ليلى بقليل (79).
نجم اللقاء
حصل لاعب المنتخب الوطني محمود مرضي على جائزة رجل المباراة بحسب اختيارات مراقب المباراة من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
شذرات وكواليس
- تلقى يزن النعيمات إشادة من الجماهير بعد أن سدد كرة خلال اللقاء ارتطمت بوجه أحد المصورين، ليذهب ويعتذر له على الحادثة، قبل أن يمنح الحارس الكويتي عبوة مياه له ويتجه شخصان من الدفاع المدني لمتابعة حالته.
- سجل موسى التعمري أول هدف له في مرمى المنتخب الكويتي، بعد 3 مباريات رسمية سابقة لم يسجل بشباك“الأزرق”، ليصل للهدف الدولي رقم 22 مع“النشامى”.
- حرص سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد الكرة، بالنزول على أرضية الملعب خلال مجريات المباراة للاطمئنان على الحالة الصحية لموسى التعمري بعد إصابته خلال الشوط الثاني.
- فشل المنتخب الوطني مرة أخرى في تسجيل فوز رسمي على المنتخب الكويتي في عمان.
- شهدت مواجهة المنتخب الوطني ونظيره الكويتي متابعة اللقاء من قبل 13 ألفا و555 مشجعا.
- تواجد اللاعب الدولي السابق عدي الصيفي على الدرجة الخاصة برفقة عائلته لمتابعة المباراة، علما بأنه في إجازة من الكويت مقر إقامته ويتواجد في الأردن للحصول على شهادة التدريب (B).
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