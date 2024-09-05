جزاء متأخرة وإصابة التعمري تحرمان المنتخب الوطني الفوز أمام الكويت

MENAFN - Alghad Newspaper) مهند جويلس

فقد المنتخب الوطني البوصلة في افتتاح مشواره بمنافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، بعد أن تعادل مع ضيفه الكويتي بهدف لمثله، في اللقاء الذي جرى مساء أمس على ستاد عمان الدولي.

وسجل هدف المنتخب الوطني الوحيد نجم نادي مونبيليه الفرنسي موسى التعمري عند الدقيقة 14 من زمن اللقاء، قبل أن يغادر أرضية الملعب مصابا بعد مرور 60 دقيقة، ليتسبب خروجه بتراجع مستوى الفريق، قبل أن يعدل المنتخب الكويتي الكفة عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع من علامة الجزاء تسبب بها المدافع يزن العرب، ليسجلها بنجاح المهاجم الكويتي يوسف ناصر.

ولحساب المجموعة ذاتها، خطف المنتخب الفلسطيني تعادلا مثيرا من صاحب الضيافة المنتخب الكوري الجنوبي بالتعادل معه بدون أهداف، فيما فاز المنتخب العراقي على ضيفه العماني بهدف نظيف.

وفي بقية نتائج الجولة الأولى، اكتسحت اليابان نظيرتها الصين (7-0)، وفازت البحرين على أستراليا (1-0)، وتعادل المنتخب السعودي مع إندونيسيا (1-1) لحساب المجموعة الثالثة، فيما تجاوزت الإمارات مستضيفتها قطر بنتيجة (3-1)، وتغلبت أوزبكستان على كوريا الشمالية (1-0)، وبالنتيجة نفسها فازت إيران على قيرغيزستان.

ويغادر المنتخب الوطني فجر اليوم للعاصمة الماليزية كوالالمبور، لمواجهة المنتخب الفلسطيني يوم الثلاثاء المقبل لحساب الجولة الثانية من التصفيات.

تشكيلة الفريقين

الأردن: يزيد أبو ليلى، حسام أبو الذهب، يزن العرب، عبد الله نصيب“ديارا”، محمد أبو حشيش، نزار الرشدان، نور الدين الروابدة، محمود مرضي، علي علوان، موسى التعمري (يوسف أبو جلبوش“صيصا”(رزق بني هاني)) ويزن النعيمات (عبد الله العطار).

المدير الفني: جمال سلامي (المغرب)

الكويت: سليمان عبد الغفور، خالد إبراهيم، فهد الهاجري، مهدي دشتي (سلمان المطيري)، سلطان العنزي (حسين محسن)، أحمد الظفيري (معاذ العنزي)، رضا هاني (علي مطر)، عذبي صالح (يوسف الشمري)، سامي الصانع، فيصل الحربي ويوسف ناصر.

المدير الفني: خوان أنطونيو بيتزي (إسبانيا)

الحكام: حكم الساحة عادل النقبي (الإمارات)، المساعد الأول أحمد الراشدي (الإمارات)، المساعد الثاني سبت عبيد (الإمارات)، الحكم الرابع أحمد عيسى (الإمارات) حكم الفيديو يحيى الملا (الإمارات).

الإنذارات: أحمد الظفيري (الكويت).

سيناريو الهدفين

- استلم لاعب المنتخب الوطني نور الدين الروابدة الكرة على حافة منطقة الجزاء، ليمررها لموسى التعمري الذي سددها باتقان على يسار الحارس الكويتي (14).

- نفذ لاعب المنتخب الكويتي يوسف ناصر ركلة جزاء سددها على يسار الحارس أبو ليلى الذي قفز للجهة الأخرى (90+2).

فرص المباراة

- نفذ مرضي ركنية تابعها نصيب برأسه مرت بجانب المرمى (3).

- سدد النعيمات كرة من خارج منطقة الجزاء استقرت بأحضان الحارس الكويتي (8).

- حاول مرضي من كرة هوائية تعزيز النتيجة لكن كرته تصدى الحارس الكويتي بدون عناء (21).

- تصدى أبو ليلى للمحاولة التي جاءت برأس عذبي صالح من مسافة قريبة من المرمى(45+2).

- انفرد مرضي بحارس مرمى الكويت وسددها بقوة فوق المرمى (48).

- نفذ لاعب الكويت فيصل الحربي ركلة ثابتة علت مرمى أبو ليلى بقليل (79).

نجم اللقاء

حصل لاعب المنتخب الوطني محمود مرضي على جائزة رجل المباراة بحسب اختيارات مراقب المباراة من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

شذرات وكواليس

- تلقى يزن النعيمات إشادة من الجماهير بعد أن سدد كرة خلال اللقاء ارتطمت بوجه أحد المصورين، ليذهب ويعتذر له على الحادثة، قبل أن يمنح الحارس الكويتي عبوة مياه له ويتجه شخصان من الدفاع المدني لمتابعة حالته.

- سجل موسى التعمري أول هدف له في مرمى المنتخب الكويتي، بعد 3 مباريات رسمية سابقة لم يسجل بشباك“الأزرق”، ليصل للهدف الدولي رقم 22 مع“النشامى”.

- حرص سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد الكرة، بالنزول على أرضية الملعب خلال مجريات المباراة للاطمئنان على الحالة الصحية لموسى التعمري بعد إصابته خلال الشوط الثاني.

- فشل المنتخب الوطني مرة أخرى في تسجيل فوز رسمي على المنتخب الكويتي في عمان.

- شهدت مواجهة المنتخب الوطني ونظيره الكويتي متابعة اللقاء من قبل 13 ألفا و555 مشجعا.

- تواجد اللاعب الدولي السابق عدي الصيفي على الدرجة الخاصة برفقة عائلته لمتابعة المباراة، علما بأنه في إجازة من الكويت مقر إقامته ويتواجد في الأردن للحصول على شهادة التدريب (B).