بحضور الأمير فيصل.. أجيال السلام تعرض الفيلم القصير غصن الزيتون

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - بحضور سمو الأمير فيصل بن الحسين، مؤسس ورئيس هيئة أجيال السلام، نظمت الهيئة مساء أول من أمس، العرض الأول للفيلم السينمائي القصير "غصن الزيتون"، في مقرها بمدينة الحسين للشباب في عمّان.
وقالت الهيئة في بيان أمس، إن الفيلم هو ثمرة برنامج "فيلمي" التدريبي، وهو مشروع أطلقته هيئة أجيال السلام بالشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية الإيرلندية وسفارة إيرلندا لدى الأردن عام 2023، حيث وفر البرنامج تدريبات شاملة في صناعة الأفلام لـ 20 شابا وشابة من الأردن والعراق وفلسطين وسورية والسودان، حيث اختتموا تدريباتهم بإنتاج فيلمهم المستقل.
ويروي "غصن الزيتون" قصة عائلة نازحة تسعى نحو مستقبل أفضل، مسلطًا الضوء على صمود الشباب وقدرتهم على مواجهة التحديات.
وقالت الرئيسة التنفيذية لهيئة أجيال السلام لما الحطاب، إن المبادرة تؤكد قوة صناعة الأفلام كأداة للقيادة الشبابية وتمكين المجتمعات، وهو ما تسعى الهيئة لترسيخه منذ تأسيسها على يد الأمير فيصل عام 2007.
وبينت الحطاب أن إنتاج "غصن الزيتون" يأتي استكمالًا للنجاح الذي حققه الفيلم السابق "أبيّة" الحائز على جوائز عالمية، مشيرة إلى أن الهيئة تفتخر بتوظيف أداة الإعلام من أجل السلام لتعزيز صوت الشباب، ورفع مهاراتهم في سرد القصص وصناعة الأفلام لدعمهم في تناول قضايا تهمهم مثل اللجوء والهجرة.
وأضافت، "برنامج "فيلمي" وفر منصة للشباب الصاعدين في عالم صناعة الأفلام من أجل مشاركة آرائهم ووجهات نظرهم المتفردة أمام العالم، معربة عن سعادتها لدعم مسيرة الشباب وتمكين الجيل القادم بالمواهب الإبداعية، مثلما ثمنت دور الشركاء من "سينماجيك" والسفارة الإيرلندية على دعمهما المستمر لهذه البرامج.
وعبرت السفيرة الإيرلندية لدى الأردن ماريان بولجر عن فخرها بتمكنهم من دعم هيئة أجيال السلام وسينماجيك في إيرلندا الشمالية لإنتاج فيلم "غصن الزيتون".
وقالت، "ما يلهمني في هذه المبادرة هو إبداع وموهبة أظهرتها الشابات والشباب المشاركون خلال جميع مراحل صناعة الفيلم. وكما في المشروع السابق، استخدم المشاركون الأفلام وسيلةً لتسليط الضوء على قضايا تهمّهم مثل النزوح والفقدان".
وأشادت السفيرة بجميع المشاركين بالعمل وطاقم التمثيل الرائع "الذين نقلوا هذه القصة المؤثرة بهذا الأسلوب الجميل" وفق وصفها.
وأكدت الرئيسة التنفيذية لسينماجيك، جوان بيرني كيتنغز، أن المؤسسة فخورة بشكل استثنائي بتطوير هذا المشروع المستقل مع هيئة أجيال السلام للمرة الثانية، والذي توّج بإنتاج فيلم "غصن الزيتون".
وتابعت: "سعيدون بالعمل مع هذا الفريق الرائع من الشباب وصناع الأفلام المحترفين خلال مراحل البرنامج كافة. لقد ساهم الالتزام والشغف الذي شهدناه من جانب جميع المشاركين بإنتاج عمل قوي أتاح الفرصة لتطوير مهاراتهم وفتح أمامهم المجال لمناقشة القضايا الاجتماعية المهمة بالنسبة لهم".
وغطى برنامج "فيلمي" مجموعة واسعة من الجوانب المهمة في صناعة الأفلام، حيث زوّد المشاركات والمشاركين بالمعرفة النظرية والمهارات العملية، من كتابة النصوص واستكشاف مواقع التصوير إلى فن الإخراج، كما عزز التدريب فهمَهُم لعملية صناعة الأفلام، وطوّر مهاراتهم لإيجاد فرص عمل في مجال صناعة الأفلام المتنامية في الأردن.-(بترا)
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