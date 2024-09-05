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بحضور الأمير فيصل.. أجيال السلام تعرض الفيلم القصير غصن الزيتون

9/5/2024 11:56:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - بحضور سمو الأمير فيصل بن الحسين، مؤسس ورئيس هيئة أجيال السلام، نظمت الهيئة مساء أول من أمس، العرض الأول للفيلم السينمائي القصير "غصن الزيتون"، في مقرها بمدينة الحسين للشباب في عمّان.
وقالت الهيئة في بيان أمس، إن الفيلم هو ثمرة برنامج "فيلمي" التدريبي، وهو مشروع أطلقته هيئة أجيال السلام بالشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية الإيرلندية وسفارة إيرلندا لدى الأردن عام 2023، حيث وفر البرنامج تدريبات شاملة في صناعة الأفلام لـ 20 شابا وشابة من الأردن والعراق وفلسطين وسورية والسودان، حيث اختتموا تدريباتهم بإنتاج فيلمهم المستقل.
ويروي "غصن الزيتون" قصة عائلة نازحة تسعى نحو مستقبل أفضل، مسلطًا الضوء على صمود الشباب وقدرتهم على مواجهة التحديات.
وقالت الرئيسة التنفيذية لهيئة أجيال السلام لما الحطاب، إن المبادرة تؤكد قوة صناعة الأفلام كأداة للقيادة الشبابية وتمكين المجتمعات، وهو ما تسعى الهيئة لترسيخه منذ تأسيسها على يد الأمير فيصل عام 2007.
وبينت الحطاب أن إنتاج "غصن الزيتون" يأتي استكمالًا للنجاح الذي حققه الفيلم السابق "أبيّة" الحائز على جوائز عالمية، مشيرة إلى أن الهيئة تفتخر بتوظيف أداة الإعلام من أجل السلام لتعزيز صوت الشباب، ورفع مهاراتهم في سرد القصص وصناعة الأفلام لدعمهم في تناول قضايا تهمهم مثل اللجوء والهجرة.
وأضافت، "برنامج "فيلمي" وفر منصة للشباب الصاعدين في عالم صناعة الأفلام من أجل مشاركة آرائهم ووجهات نظرهم المتفردة أمام العالم، معربة عن سعادتها لدعم مسيرة الشباب وتمكين الجيل القادم بالمواهب الإبداعية، مثلما ثمنت دور الشركاء من "سينماجيك" والسفارة الإيرلندية على دعمهما المستمر لهذه البرامج.
وعبرت السفيرة الإيرلندية لدى الأردن ماريان بولجر عن فخرها بتمكنهم من دعم هيئة أجيال السلام وسينماجيك في إيرلندا الشمالية لإنتاج فيلم "غصن الزيتون".
وقالت، "ما يلهمني في هذه المبادرة هو إبداع وموهبة أظهرتها الشابات والشباب المشاركون خلال جميع مراحل صناعة الفيلم. وكما في المشروع السابق، استخدم المشاركون الأفلام وسيلةً لتسليط الضوء على قضايا تهمّهم مثل النزوح والفقدان".
وأشادت السفيرة بجميع المشاركين بالعمل وطاقم التمثيل الرائع "الذين نقلوا هذه القصة المؤثرة بهذا الأسلوب الجميل" وفق وصفها.
وأكدت الرئيسة التنفيذية لسينماجيك، جوان بيرني كيتنغز، أن المؤسسة فخورة بشكل استثنائي بتطوير هذا المشروع المستقل مع هيئة أجيال السلام للمرة الثانية، والذي توّج بإنتاج فيلم "غصن الزيتون".
وتابعت: "سعيدون بالعمل مع هذا الفريق الرائع من الشباب وصناع الأفلام المحترفين خلال مراحل البرنامج كافة. لقد ساهم الالتزام والشغف الذي شهدناه من جانب جميع المشاركين بإنتاج عمل قوي أتاح الفرصة لتطوير مهاراتهم وفتح أمامهم المجال لمناقشة القضايا الاجتماعية المهمة بالنسبة لهم".
وغطى برنامج "فيلمي" مجموعة واسعة من الجوانب المهمة في صناعة الأفلام، حيث زوّد المشاركات والمشاركين بالمعرفة النظرية والمهارات العملية، من كتابة النصوص واستكشاف مواقع التصوير إلى فن الإخراج، كما عزز التدريب فهمَهُم لعملية صناعة الأفلام، وطوّر مهاراتهم لإيجاد فرص عمل في مجال صناعة الأفلام المتنامية في الأردن.-(بترا)

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